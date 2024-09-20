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EstúdioCast: "Setembro Verde" alerta para importância da doação de órgãos

Um único doador pode salvar até oito vidas. Neste episódio, a coordenadora da Central Estadual de Transplantes e uma médica do Hospital Jayme Santos Neves explicam como funciona o procedimento, que é todo coberto pelo SUS
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

20 set 2024 às 18:59

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 18:59

O Espírito Santo tem hoje mais de 2,5 mil pessoas na lista à espera de um transplante de órgãos e tecidos. Enquanto isso, um único doador pode salvar até oito vidas, doando rim, fígado, coração, córnea e medula óssea, entre outros. Para ressaltar a importância de ser um doador e conscientizar as famílias que respeitem esse desejo, este mês é marcado pela campanha "Setembro Verde", com ações que orientam sobre esse ato de solidariedade.
Neste episódio do EstúdioCast, a gerente do Estúdio Gazeta, Mariana Perini, conversou com a coordenadora da Central Estadual de Transplantes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Maria dos Santos Machado, e a médica intensivista Sara Soares Lima, do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Elas explicam como é o procedimento, que é todo realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), desde a captação do órgão à cirurgia de transplante, além da medicação imunossupressora usada pelos pacientes transplantados.
O Brasil, inclusive, é referência nesse tratamento e também no protocolo que determina a morte cerebral, quando os órgãos podem ser doados. Para entender melhor como tudo funciona, assista ao episódio completo no vídeo acima.
Neste episódio do EstúdioCast, Mariana Perini conversou com a coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Maria dos Santos Machado, e a médica intensivista Sara Soares Lima.
Neste episódio do EstúdioCast, Mariana Perini conversou com a coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Maria dos Santos Machado, e a médica intensivista Sara Soares Lima. Crédito: Flávia Martins

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Saúde Transplante Doação de orgãos
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