EstúdioCast: programas do Senac-ES criam soluções inovadoras rumo ao futuro

Neste episódio do videocast, conheça o Emprega Senac e o Inspira+, programas que unem educação e tecnologia para que o ensino seja inovador

Com um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, hoje em dia, não tem como falar de empregabilidade, sem mencionar a inovação. Afinal, muito além da tecnologia, esse é o termo que se refere ao desenvolvimento de soluções para problemas e processos em diferentes esferas.

É de olho nessas mudanças que o Senac Espírito Santo tem trabalhado para conectar os alunos ao mercado de trabalho, por meio de uma educação inovadora e com foco no desenvolvimento profissional. Para isso, a instituição desenvolveu dois programas, o Emprega Senac e o Inspira+, com o objetivo de promover oportunidades para alunos e egressos.

Os projetos, inclusive, foram tema de uma conversa no novo episódio do EstúdioCast, videocast do Estúdio Gazeta. A apresentadora e creator Débora Prest recebeu a analista de Tecnologia Educacional do Senac-ES, Francesca Pera, e o coordenador de Desenvolvimento Profissional e Empregabilidade do Senac-ES, Ibrahim Oliveira, para um bate-papo sobre desenvolvimento profissional.

Conexão com o mercado

“Nosso compromisso é formar alunos que tenham habilidades demandadas pelo mundo do trabalho. Além disso, o modelo pedagógico é diferenciado, porque ele trabalha com a prática”, afirmou Ibrahim.

O coordenador explica que o Emprega Senac é uma plataforma social gratuita que tem como objetivo conectar alunos e egressos ao mercado de trabalho. Os interessados se inscrevem no programa, por meio do site, e têm acesso a vagas de empregos e estágios. Além disso, as empresas parceiras também podem ter acesso a profissionais qualificados e atualizados de acordo com as demandas de mercado.

Ainda de acordo com Ibrahim, o Emprega Senac faz parte de uma evolução do compromisso com a inclusão e qualificação. Hoje, a plataforma conta com 30 mil inscritos e também disponibiliza conteúdos de carreira para que os alunos possam continuar se atualizando.

Já o Inspira+ trabalha a integração da inovação com a empregabilidade. O projeto é realizado em todas as unidades do Espírito Santo e busca o desenvolvimento de pilares como bem-estar, tecnologia, promoção da conexão entre pessoas, soluções e projetos inovadores.

Isso porque, para Francesca Pera, “só o saber técnico não é suficiente para manter a pessoa dentro da coletividade de uma empresa, trabalhando em equipe.”

De acordo com a analista, o profissional que busca se destacar no mercado precisa ter repertório cultural e estar em dia com a saúde mental. Afinal, a intenção do Senac-ES é capacitar para além do saber técnico.

Ficou interessado e quer conhecer mais sobre o Emprega Senac e o Inspira+? Então confira acima o episódio do videocast na íntegra ou acesse: es.senac.com.br.

Senac Espírito Santo

Ibrahim Oliveira e Francesca Pera conversaram com Débora Prest sobre o Emprega Senac e o Inspira+, programas do Senac Espírito Santo focados em educação e inovação. (Douglas Motta)

