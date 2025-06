Conteúdo de Marca

EstúdioCast: novo exame em hospital do ES proporciona tratamento ainda mais preciso para câncer

No Hospital Santa Rita, pacientes atendidos via SUS, particulares e convênios podem ter acesso ao PET-CT, exame mais rápido, preciso e com menor exposição à radiação

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por Hospital Santa Rita

Publicado em 26 de junho de 2025 às 17:26

O diagnóstico de câncer no Espírito Santo está ainda mais tecnológico. Isso porque agora o Hospital Santa Rita, referência em tratamento oncológico no Estado, conta com um novo exame que permite ao pacientes uma solução mais precisa e menos invasiva: o PET-CT. A tecnologia oferece um diagnóstico por imagem que reduz riscos e pode evitar intervenções cirúrgicas desnecessárias. >

Pioneiro no Estado, o exame faz com que os pacientes capixabas atendidos via Sistema Único de Saúde (SUS), planos particulares e convênios não tenham mais a necessidade de se deslocar para outras regiões. Com isso, o tratamento pode ser centralizado e com uma equipe médica integrada, como explica o médico oncologista do Hospital Santa Rita, Loureno Cezana. >

O especialista participou do novo episódio do EstúdioCast para uma conversa sobre os benefícios da tecnologia e da importância de conciliar cuidados para garantir a eficácia do tratamento. "Um diagnóstico precoce garante uma atuação mais efetiva e menos danos, o que aumenta a qualidade de vida. Exames de rastreamento e estar atento aos sinais do corpo também é essencial", afirma. >

No bate-papo com a creator Débora Prest, o médico também ressaltou os diferenciais que o hospital adotou para se tornar um centro de referência. Cirurgias robóticas de alta precisão, presença em pesquisas internacionais que garantem tratamentos inéditos e gratuitos, reuniões semanais para análise de cada caso e humanização com comemoração a cada vitória do tratamento são as principais medidas adotadas para proporcionar um atendimento seguro e humanizado. >

>

Confira todos os detalhes no vídeo acima e conheça mais dos serviços diponibilizados pelo Hospital Santa Rita, do diagnóstico ao tratamento do câncer. >

Hospital Santa Rita

Hospital Santa Rita proporciona tratamento integrado para pacientes Crédito: Philipe Ferreira

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta