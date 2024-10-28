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EstúdioCast: inovação e aprendizagem na rede estadual de ensino

A jornalista  Gabrielle Manganelli, recebeu a professora de matemática Mayara Lima Candido para uma conversa sobre os atuais desafios da educação básica e como a inovação tem ajudado na conexão dos estudantes com o aprendizado
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

28 out 2024 às 17:35

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 17:35

Seja na matemática, seja no português, a educação é uma poderosa ferramenta capaz de transformar vidas e realidades. Muito além do aprender a ler e escrever, ela também permite o desenvolvimento do cidadão na sociedade com o objetivo de torná-lo um indivíduo ativo.
A importância desse tema foi o destaque do novo episódio do EstúdioCast. Apresentado pela creator e jornalista Gabrielle Manganelli, foram discutidos, junto a professora de matemática Mayara Lima Candido, os atuais desafios da educação básica.
Afinal, com um mundo cada vez mais moderno e dinâmico, foi preciso encontrar formas de atualizar as metodologias de ensino para que os alunos permaneçam engajados nas salas de aula.
Tais processos de inovação, que não se limitam aos aparatos tecnológicos, mas também na forma de se fazer, tem buscado tornar o ensino em todas as disciplinas mais palpável para o aluno, mostrando como ele pode ser aplicado no dia a dia.
Ficou interessado? Então confira o episódio completo no vídeo acima.
A jornalista Gabrielle Manganelli e a professora de matemática Mayara Lima Cândido no novo episódio do EstúdioCast
A jornalista Gabrielle Manganelli e a professora de matemática Mayara Lima Cândido no novo episódio do EstúdioCast Crédito: Philipe Ferreira

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