EstúdioCast: inovação e aprendizagem na rede estadual de ensino

Seja na matemática, seja no português, a educação é uma poderosa ferramenta capaz de transformar vidas e realidades. Muito além do aprender a ler e escrever, ela também permite o desenvolvimento do cidadão na sociedade com o objetivo de torná-lo um indivíduo ativo.

A importância desse tema foi o destaque do novo episódio do EstúdioCast. Apresentado pela creator e jornalista Gabrielle Manganelli, foram discutidos, junto a professora de matemática Mayara Lima Candido, os atuais desafios da educação básica.

Afinal, com um mundo cada vez mais moderno e dinâmico, foi preciso encontrar formas de atualizar as metodologias de ensino para que os alunos permaneçam engajados nas salas de aula.

Tais processos de inovação, que não se limitam aos aparatos tecnológicos, mas também na forma de se fazer, tem buscado tornar o ensino em todas as disciplinas mais palpável para o aluno, mostrando como ele pode ser aplicado no dia a dia.

Ficou interessado? Então confira o episódio completo no vídeo acima.