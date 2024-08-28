EstúdioCast: conheça a escritora e miss capixaba Daphné Zanelato

O Espírito Santo é destaque quando falamos de talentos na música, na literatura, nas artes cênicas e em tantas outras áreas em que capixabas são referência. Alguns desses capixabas, inclusive, reúnem todos esses talentos e fazem tudo isso muito bem.

Esse é o tema do mais novo episódio do EstúdioCast, podcast do Estúdio Gazeta, que contou com a participação da multiartista Daphné Zanelato. Escritora, cantora, compositora, desenhista, modista e dançarina, ela foi eleita Miss Espírito Santo Trans em 2024.

Na entrevista com Elis Carvalho, a capixaba falou sobre essa conquista, as várias formas de expressão que utiliza na sua obra artística e também sobre o livro "Marteus", que escreveu com base em experiências de vida e como uma forma de entender seu lugar no mundo.