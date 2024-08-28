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EstúdioCast: conheça a escritora e miss capixaba Daphné Zanelato

Eleita Miss Espírito Santo Trans em 2024, Daphné falou com Elis Carvalho sobre a conquista da coroa, o livro "Marteus" e sua jornada no mundo artístico
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

28 ago 2024 às 17:44

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 17:44

O Espírito Santo é destaque quando falamos de talentos na música, na literatura, nas artes cênicas e em tantas outras áreas em que capixabas são referência. Alguns desses capixabas, inclusive, reúnem todos esses talentos e fazem tudo isso muito bem.
Esse é o tema do mais novo episódio do EstúdioCast, podcast do Estúdio Gazeta, que contou com a participação da multiartista Daphné Zanelato. Escritora, cantora, compositora, desenhista, modista e dançarina, ela foi eleita Miss Espírito Santo Trans em 2024.
Na entrevista com Elis Carvalho, a capixaba falou sobre essa conquista, as várias formas de expressão que utiliza na sua obra artística e também sobre o livro "Marteus", que escreveu com base em experiências de vida e como uma forma de entender seu lugar no mundo.
Confira todos os detalhes no episódio que está disponível no vídeo acima. Para conhecer melhor o trabalho dessa capixaba de vários talentos, acesse o Instagram dela: @daphzanelato.

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