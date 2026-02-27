Conteúdo de Marca

EstúdioCast: 9 em cada 10 alunos do Senai ES saem da instituição direto para o mercado de trabalho

Modelo pedagógico prioriza experiências práticas, resolução de problemas reais e desenvolvimento de habilidades comportamentais

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 18:43

Buscar a educação profissional tem sido um dos caminhos mais eficazes para quem deseja ingressar ou crescer no mercado de trabalho. Afinal, em um cenário em que a indústria demanda cada vez mais profissionais qualificados, essa formação se consolida como um referencial para quem quer buscar a transformação social e econômica.

Esse é o tema do novo episódio do EstúdioCast, que recebeu representantes do Senai ES, instituição referência em educação profissional no Estado, para apresentar histórias reais de mudança e o impacto da qualificação na carreira de jovens e adultos.

A repórter Yasmin Spiegel recebeu Ryan Cruz dos Santos, egresso do Senai ES e destaque nacional na competição de educação profissional WorldSkills, e Nicionila Moreira Deziderio, coordenadora de Educação Profissional da Gerência de Educação Profissional da instituição.

E os dados mostram essa realidade: de acordo com a Pesquisa de Acompanhamento de Egressos do Senai 2023–2025, 91,6% dos estudantes capixabas que concluíram cursos técnicos na instituição estão empregados, ou seja, nove em cada dez alunos saem da instituição direto para o mercado de trabalho, índice que reforça a conexão entre a formação oferecida e as demandas da indústria.

Ryan é um dos alunos que está incluído nesse número. O jovem, de 21 anos, concluiu o curso técnico de Mecânica Industrial e conquistou a sonhada vaga em uma empresa multinacional. Durante o período de formação, o estudante participou da WorldSkills , onde conquistou o primeiro lugar estadual e quarto lugar nacional, além de uma Medalha de Excelência.

"Consegui me destacar na empresa pelo conhecimento que tive no Senai, o que tornou minha adaptação mais fácil. Vou fazer um ano de empresa em maio, quero continuar, seguir carreira e buscar coisas maiores, também comecei a faculdade de Engenharia Mecânica", conta.

Segundo Nicionila Moreira Deziderio, a Nici, o diferencial da educação profissional está justamente na combinação entre conhecimento técnico, desenvolvimento de competências socioemocionais e proximidade com a realidade da indústria.

"Temos uma metodologia própria, que é aprender a fazer fazendo. Nosso instrutor é um mediador e, no Senai, entendemos que metade do aluno é competência técnica, enquanto a outra metade é a competência emocional para lidar com o ambiente industrial", afirma Nici.

Confira todos os detalhes no vídeo acima e descubra como transformar a sua trajetória com os cursos do Senai ES, disponíveis aqui.

Senai ES

