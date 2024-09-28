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EstúdioCast “Educares”: Escola em Vitória transforma futuro dos alunos com método inovador

Na edição especial "Educares" do EstúdioCast, o diretor-geral da Escola Americana de Vitória (EAV), Cristiano Carvalho, reforça a importância de um ensino pautado no desenvolvimento socioemocional dos alunos
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

27 set 2024 às 21:00

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 21:00

Se antes a escola era um ambiente exclusivo do aprendizado de disciplinas básicas como a matemática e o português, hoje em dia, ela é um espaço de desenvolvimento socioemocional, empreendedor e muita tecnologia. Afinal, é a partir da construção desses aspectos nos alunos que é possível prepará-los para o futuro por meio de uma formação sólida e inovadora.
Esse, inclusive, é o tema do novo episódio do EstúdioCast. Desta vez, o convidado é o diretor-geral da Escola Americana de Vitória (EAV), Cristiano Carvalho, na edição especial do Educares. Durante o bate-papo, ele compartilhou alguns dos projetos da instituição e explicou de que forma o método de ensino da instituição, o Project-based Learning (PBL), ou "aprendizagem baseada em projetos", transforma a forma como o aluno será no futuro.
Ainda segundo ele, essa metodologia se difere do ensino tradicional ao promover um aprendizado mais dinâmico e centrado no aluno. Além disso, o diretor abordou o reconhecimento mundial da EAV como uma "Apple Distinguished School", pelo uso inovador da tecnologia em sala de aula e o programa After School, que oferece aos alunos, projetos de extensão após o horário escolar.
Ficou interessado? Então confira essas e outras informações dando play no episódio acima!

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