EstúdioCast “Educares”: Escola em Vitória transforma futuro dos alunos com método inovador

Se antes a escola era um ambiente exclusivo do aprendizado de disciplinas básicas como a matemática e o português, hoje em dia, ela é um espaço de desenvolvimento socioemocional, empreendedor e muita tecnologia. Afinal, é a partir da construção desses aspectos nos alunos que é possível prepará-los para o futuro por meio de uma formação sólida e inovadora.
Esse, inclusive, é o tema do novo episódio do EstúdioCast. Desta vez, o convidado é o diretor-geral da Escola Americana de Vitória (EAV), Cristiano Carvalho, na edição especial do Educares. Durante o bate-papo, ele compartilhou alguns dos projetos da instituição e explicou de que forma o método de ensino da instituição, o Project-based Learning (PBL), ou "aprendizagem baseada em projetos", transforma a forma como o aluno será no futuro.
Ainda segundo ele, essa metodologia se difere do ensino tradicional ao promover um aprendizado mais dinâmico e centrado no aluno. Além disso, o diretor abordou o reconhecimento mundial da EAV como uma "Apple Distinguished School", pelo uso inovador da tecnologia em sala de aula e o programa After School, que oferece aos alunos, projetos de extensão após o horário escolar.
Ficou interessado? Então confira essas e outras informações dando play no episódio acima!