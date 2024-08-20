Estudar fora do país pode ajudar no currículo de Medicina; conheça oportunidades

Ter uma experiência de estudo no exterior pode ser um grande diferencial para o mercado, além de abrir portas para uma carreira internacional Crédito: Emescam/Divulgação

Estudar fora do país é o sonho de muitos estudantes. Afinal, essa experiência permite a troca de técnicas e conhecimentos que contribuem não somente para a formação profissional dos alunos, mas também para a vida pessoal por meio do contato com novas culturas.

Para quem estuda Medicina não é diferente. Profissionalmente falando, isso pode ser um grande diferencial para o mercado, além de abrir portas para uma carreira internacional.

De olho nesse cenário, algumas instituições de ensino oferecem programas de internacionalização dos estudos, a fim de conectar alunos a faculdades fora do país. A Emescam, por exemplo, é referência na área da saúde e conta com um setor exclusivo que oferece oportunidades de intercâmbio e mobilidade internacional para os alunos.

O objetivo é preparar os futuros médicos para estudar em países como os Estados Unidos, receber alunos do mundo todo e elevar o nível de formação que a faculdade oferece.

“Nosso setor de internacionalização promove parcerias internacionais e programas de mobilidade acadêmica, enviando alunos para fora do país, mas também recebendo. Recentemente recebemos seis intercambistas da Itália, Rússia, Portugal, Tunísia e Romênia para passar um mês estagiando dentro do nosso hospital”, afirma a coordenadora do setor de relações institucionais da Emescam e responsável pelo setor de internacionalização, Juliana Duarte.

Segundo ela, a faculdade busca manter os alunos informados de como funciona cada estágio no exterior e direciona como agir em cada situação. Por meio de parcerias, a instituição faz a ponte entre o aluno e o programa que ele participará em outro país.

"Foi uma experiência totalmente diferente do que eu teria aqui no Brasil", afirma a estudante Carolina Devens sobre sua ida ao exterior para estudar alergologia Crédito: Divulgação

Para a estudante de Medicina Carolina Devens, a experiência foi um diferencial muito grande para o currículo. Ela conta que foi para o Texas, nos Estados Unidos, estudar alergologia e que a oportunidade permitiu conhecer outras culturas.

“Eu já estava procurando alguma coisa interessante para enriquecer o meu currículo e na mesma época a Emescam entrou em contato comigo oferecendo o estágio. Eu escolhi a área da alergologia e com certeza isso foi o que mais me marcou na viagem, pois foi uma experiência totalmente diferente do que eu teria aqui no Brasil”, afirma a jovem.

Já André Garcia, que também estuda Medicina e pretende ter uma carreira no exterior, conta que a oportunidade oferecida pela Emescam veio na hora certa.

“Eu sempre quis seguir uma carreira internacional, mas eu estava desanimando porque achava que era algo muito distante. Estava quase desistindo, até que surgiu essa oportunidade da Emescam e foi a melhor coisa que eu fiz. Agora, estou mais certo ainda de que é isso que eu quero”, relata.

André Garcia, que também estuda Medicina, sempre quis ter uma carreira internacional; a experiência proporcionada pela Emescam veio na hora certa Crédito: Divulgação

Oportunidades para os professores

Mas as oportunidades não ficam restritas apenas aos alunos. Juliana Duarte ressalta ainda que em setembro “a Emescam vai enviar dois professores para o Texas para estágio na área de nefrologia.”

O professor Thiago Croce é um deles e descreve a oportunidade como única. “Estar inserido em um grande centro é uma oportunidade ímpar em que mergulhamos na especialidade e temos a oportunidade de vivenciar uma medicina de excelência e estabelecer contato com as grandes referências mundiais da nefrologia”, destaca.

O investimento em mobilidade internacional e conhecimento de qualidade é um dos fatores que explicam o sucesso e a consolidação da Emescam como referência na área da saúde.

Quem ficou interessado e quer estudar Medicina na instituição pode se inscrever para o vestibular até o dia 1º de outubro. As provas serão realizadas nos dias 19 e 20 do mesmo mês.

Aos estudantes interessados em participar, é importante, além de manter uma rotina de estudos, cuidar da saúde mental.

“A gente lida com o sonho das pessoas e vejo como eles chegam aqui ansiosos para fazer a prova. Então, acho que mais do que apenas o conhecimento, é preciso buscar uma válvula de escape, como o esporte, para trabalhar a mente e chegar aqui mais calmo”, conclui Juliana Duarte.

André e Carolina fizeram estágio no Texas, nos Estados Unidos Crédito: Divulgação

Sobre a Emescam

A faculdade possui 56 anos de tradição, dois hospitais-escola e laboratórios de ponta para que o aluno vivencie a medicina. A Emescam também tem vários programas de residência e oferece para os alunos a oportunidade de crescimento profissional após a graduação.

Endereço: Av. Nossa Sra. da Penha, 2190 - Santa Luíza, Vitória

Contato: (27) 3334-3500