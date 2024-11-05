Espírito Santo tem a maior expectativa de vida para pessoas com 60 anos no Brasil

O envelhecimento saudável depende muito da rotina, dos hábitos e de como as pessoas se relacionam no dia a dia Crédito: iStock

Com o aumento da expectativa de vida a cada ano, é fato que a população brasileira está vivendo cada vez mais. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para os nascidos em 2024 a média é de 76,6 anos de vida. Até 2070, esse número deve chegar a 84,6.

Ainda segundo o IBGE, o Espírito Santo é o Estado brasileiro com a maior expectativa de vida entre pessoas aos 60 anos de idade. Ou seja, quem está nessa faixa etária, atualmente, deve viver, em média, mais 24,8 anos. Isso representa 1,8 ano a mais do que a média nacional, que é de 23 anos depois dos 60.

No entanto, viver mais nem sempre significa viver melhor. Uma vida longeva depende muito da rotina, dos hábitos saudáveis e de como as pessoas se relacionam no dia a dia. Na maioria das vezes, com a correria do dia a dia é comum priorizar outras tarefas e esquecer da importância de se cuidar e valorizar o bem-estar individual.

Segundo a gerente médica de Gestão de Saúde da Allcare, Erika Barros, esse é um problema que afeta a saúde de uma grande parte da população. “Se não compreendermos que a saúde é o nosso investimento mais valioso, não teremos como usufruir dos benefícios de uma vida saudável ao longo do tempo”, destaca.

A boa notícia é que os brasileiros estão cada vez mais ligados à saúde. Uma pesquisa global realizada pela Consultoria Edelman mostra que 84% dos entrevistados no Brasil entendem que saúde física, mental, social e a qualidade de vida formam o conceito de “ser saudável”. O índice está bem acima do percentual mundial (66%).

Para a gerente médica de Gestão de Saúde da Allcare, Erika Barros, a atividade física é fundamental para manter a saúde em dia Crédito: Divulgação

Porém, entre entender a necessidade e colocá-la em prática, existe uma distância a percorrer. No quesito saúde física, uma pesquisa feita pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), em 2023, revela que 52% dos brasileiros raramente ou nunca praticam atividades físicas e apenas 8% fazem alguma atividade pelo menos duas vezes na semana.

“É mais do que comprovado que a atividade física é fundamental para mantermos nossa saúde em dia. Um exemplo é a prática da corrida, que traz benefícios como reduzir a pressão arterial, fortalece o sistema imunológico e melhora a qualidade do sono”, detalha.

A gerente médica salienta, ainda, que qualquer atividade física ou mudança no estilo de vida deve ser, preferencialmente, orientada por um profissional de saúde. Para ela, “as iniciativas para promover a saúde, prevenir ou controlar doenças só têm resultado se a pessoa se engajar no tratamento e nas recomendações médicas, como praticar atividades físicas e manter uma alimentação saudável”.

Inclusive, quando se pensa na saúde física, é fácil entender a relação com a alimentação. Com o tempo, hábitos ruins, como dietas com muitas calorias, por exemplo, podem favorecer o desenvolvimento de uma série de doenças crônicas.

“É claro que não é fácil mudar um hábito alimentar. Qualquer solução que prometa isso do dia para a noite tem grandes chances de não dar certo. Com isso em mente, quem quer ou precisa ajustar a alimentação precisa buscar o apoio de um profissional que possa orientá-lo da maneira correta”, destaca a nutricionista da área de Gestão de Saúde da Allcare, Camila Paco.

A nutricionista da área de Gestão de Saúde da Allcare, Camila Paco, afirma que quem precisa ajustar a alimentação precisa buscar o apoio de um profissional Crédito: Divulgação

Saúde mental

Mas além da saúde física, o envelhecimento saudável também está diretamente ligado ao cuidado da mente. De acordo com o relatório global World Mental Health Day 2024, divulgado pelo Instituto Ipsos, a saúde mental é o principal problema de saúde do Brasil. O resultado foi apontado pelos brasileiros que participaram do levantamento e reconheceram que essa é uma preocupação que aumentou nos últimos anos.

Para se ter uma ideia, em 2018, 18% citavam a saúde mental como o principal problema. Na pesquisa atual, foram mais da metade dos entrevistados (54%), um impacto claro dos efeitos da pandemia.

Segundo o estudo Sonhos Brasileiros 2024, da Croma Consultoria, 90% dos brasileiros estão focados em cuidar da saúde do corpo e da mente. No topo da lista de desejos estão saúde, bem-estar físico, saúde mental e emocional.

“Reconhecer a importância de cuidar da saúde mental e física é o primeiro passo. Mais do que nunca, a saúde não pode ser deixada para depois. Transformar hábitos, mudar comportamentos, buscar apoio de profissionais de saúde e assumir uma nova rotina mais saudável são a chave para a qualidade de vida no presente e no futuro”, finaliza Erika Barros.

Os brasileiros estão cada vez mais ligados à saúde. Crédito: Divulgação

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