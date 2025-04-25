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Conteúdo de Marca

Empresa capixaba usa dados e IA para melhorar performance de empresas e reduzir custos operacionais

A Power Tuning tem se destacado no mercado com uma plataforma que reduz os custos de uso do Power BI, uma ferramenta de visualização e análise de dados

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 19:00

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

25 abr 2025 às 19:00
O termo “Power BI” pode até não ser popular para muitas pessoas, mas quem é empresário, CEO ou profissional de tecnologia, certamente já faz uso dos benefícios dessa ferramenta de visualização de dados, que já é uma das mais populares do país.
Entretanto, para ter acesso às utilidades da ferramenta, é preciso adquirir o licenciamento de uso. A fim de potencializar a performance das empresas, a empresa capixaba Power Tuning, desenvolveu uma plataforma que reduz esse custo e oferece recursos avançados de auditoria e integração com inteligência artificial.
No novo episódio do EstúdioCast, o CEO da empresa, Fabrício Lima, conversou com o jornalista e creator Kaíque Dias sobre a importância do uso de dados ao gerir uma empresa, além das novidades e inovações desenvolvidas pela Power Tuning. Tudo com o objetivo de oferecer um serviço cada vez mais democrático.
Ainda segundo Fabrício Lima, são mais de 1000 clientes, incluindo Totvs, Bauducco, Cacau Show e Havaianas. O CEO também explicou que a empresa atua em duas frentes principais: o monitoramento de bancos de dados, em que a Power Tuning garante que os sistemas de armazenamento de dados de vendas, anúncios e operações funcionem com eficiência; e a análise de dados corporativos, em que esses itens são transformados em informações visuais com o Power BI.
O diferencial, na verdade, está no Power Embedded. Com essa plataforma, múltiplos funcionários das empresas podem ter acesso a diferentes relatórios, de forma segura, por apenas R$ 5 por usuário. Diferente do Power BI, em que a licença de uso custa US$ 14, aproximadamente, R$ 80 na cotação atual, por usuário.
Vale destacar que o sistema ainda oferece recursos avançados de auditoria e integração com inteligência artificial Power Pilot, que pode ser usada no próprio Whatsapp para uma rápida análise de dados.
Conheça todos os detalhes dessa inovação no vídeo acima e descubra como os dados podem transformar as empresas.

Power Tuning

Power Tuning ajuda empresas a potencializarem seus resultados com análise de dados
Power Tuning ajuda empresas a potencializarem seus resultados com análise de dados Crédito: Philipe Ferreira
Site: https://powertuning.com.br/
Instagram: @soupowertuning 
E-mail: [email protected]
Contato: 27 3441-3060

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