Empresa capixaba usa dados e IA para melhorar performance de empresas e reduzir custos operacionais

O termo “Power BI” pode até não ser popular para muitas pessoas, mas quem é empresário, CEO ou profissional de tecnologia, certamente já faz uso dos benefícios dessa ferramenta de visualização de dados, que já é uma das mais populares do país.

Entretanto, para ter acesso às utilidades da ferramenta, é preciso adquirir o licenciamento de uso. A fim de potencializar a performance das empresas, a empresa capixaba Power Tuning, desenvolveu uma plataforma que reduz esse custo e oferece recursos avançados de auditoria e integração com inteligência artificial.

No novo episódio do EstúdioCast, o CEO da empresa, Fabrício Lima, conversou com o jornalista e creator Kaíque Dias sobre a importância do uso de dados ao gerir uma empresa, além das novidades e inovações desenvolvidas pela Power Tuning. Tudo com o objetivo de oferecer um serviço cada vez mais democrático.

Ainda segundo Fabrício Lima, são mais de 1000 clientes, incluindo Totvs, Bauducco, Cacau Show e Havaianas. O CEO também explicou que a empresa atua em duas frentes principais: o monitoramento de bancos de dados, em que a Power Tuning garante que os sistemas de armazenamento de dados de vendas, anúncios e operações funcionem com eficiência; e a análise de dados corporativos, em que esses itens são transformados em informações visuais com o Power BI.

O diferencial, na verdade, está no Power Embedded. Com essa plataforma, múltiplos funcionários das empresas podem ter acesso a diferentes relatórios, de forma segura, por apenas R$ 5 por usuário. Diferente do Power BI, em que a licença de uso custa US$ 14, aproximadamente, R$ 80 na cotação atual, por usuário.

Vale destacar que o sistema ainda oferece recursos avançados de auditoria e integração com inteligência artificial Power Pilot, que pode ser usada no próprio Whatsapp para uma rápida análise de dados.

Conheça todos os detalhes dessa inovação no vídeo acima e descubra como os dados podem transformar as empresas.

Power Tuning