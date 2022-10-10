Escola internacional em Vitória investe em tecnologia e estrutura moderna

A Escola Americana de Vitória (EAV) tem como objetivo de proporcionar aos alunos um ambiente de desenvolvimento de ideias Crédito: Camilla Bapstistin

A construção do pensamento empreendedor começa cedo na escola, principalmente, porque a sociedade hoje está cada vez mais dinâmica, globalizada e tecnológica. Isso reforçou a revisão do currículo pedagógico de muitas instituições para formar cidadãos com potencial humano, acadêmico e uma visão colaborativa do mundo.

Esse é o caso da Escola Americana de Vitória (EAV), uma instituição com metodologia de imersão em inglês, que conta com um campus moderno, laboratórios e espaços multiusos com o objetivo de proporcionar aos alunos um ambiente de desenvolvimento de ideias, soluções, projetos e absorção das disciplinas didáticas.

“Se vamos ensinar estatística, não podemos ficar presos somente a formas e conceitos, é preciso desenvolver técnicas e mostrar como isso é usado na prática com inteligência artificial e em aplicativos, por exemplo. Hoje o mundo não permite mais o mesmo modelo ensinado há 100 anos e por isso estamos em busca de oferecer experiências para além do modelo em que os alunos estejam apenas sentados ouvindo o professor e copiando”, afirma o diretor-geral da EAV, Cristiano Carvalho.

De acordo com ele, a escola trabalha com metodologia de projetos, que colabora na aplicação prática do que é aprendido em sala de aula. “Nosso objetivo é formar um aluno que não é apenas um receptor de informação, mas também um curador de conteúdo e articulador com seus pares”, ressalta.

AMBIENTES INOVADORES

Entre os ambientes inovadores está uma arena de aprendizagem, voltada especialmente para os alunos do high school (ensino médio), com foco na formulação de ideias, apresentação de trabalhos e a concepção de ações inovadoras. O local tem salas de aulas e uma grande área livre para vivência e desenvolvimento de experiências individuais e coletivas.

Além disso, a EAV conta, ainda, com laboratório de tecnologia e inovação com dispositivos da Apple. Com acesso ao EAV Innovation Lab, cada aluno matriculado, a partir do 6º ano, faz uso de um MacBook Air de forma individualizada, sendo esse equipamento essencial para o uso na escola e em casa.

Mas não para por aí. Complementam os ambientes, os espaços Maker, onde os alunos da educação infantil e do ensino fundamental desenvolvem sua criatividade e habilidades empreendedoras, assumindo o comando de suas vidas, criando e executando soluções

O local tem salas de aulas e uma grande área livre para vivência e desenvolvimento de experiências individuais e coletivas. Crédito: Camilla Bapstistin

Já o espaço "Learning Commons" oferece uma área de trabalho com rede wi-fi para atividades na internet e um acervo com mais de quatro mil títulos em inglês e português.

Nas áreas de cultura e esporte, o destaque fica para o Studio do Movimento e Sala de Música com instrumentos musicais para aulas de violão, violino, canto, flauta, bateria, além do Estúdio de Artes para atividades artísticas e artesanais.

No esporte, os alunos podem participar das olimpíadas escolares e também são sócios-atleta do Clube Álvares Cabral, anexo à escola, complementando as atividades esportivas do “After School” com turmas de futebol, basquete, capoeira, ballet, tênis, vôlei, ginástica rítmica, natação, xadrez e ciência da computação.

“Tudo isso é combinado a uma escola com metodologia de projetos em todas as séries porque acreditamos que essas competências precisam estar presentes nas intencionalidades do currículo, não apenas no conceito e nas matérias, mas em como elas são aprendidas e estudadas nas escolas”, reforça o diretor-geral da EAV, Cristiano Carvalho.

ESCOLA AMERICANA DE VITÓRIA

As matrículas já estão abertas, contemplando vagas na educação infantil para crianças na faixa etária dos dois aos cinco anos, e ensino fundamental I e II e ensino médio, com idade a partir dos seis anos. Crédito: Escola Americana de Vitória/Divulgação

A Escola Americana de Vitória (EAV) oferece turmas do preschool (educação infantil) ao high school, (ensino médio equivalente à base curricular americana). As matrículas já estão abertas, contemplando vagas na educação infantil para crianças na faixa etária dos dois aos cinco anos, e ensino fundamental I e II e ensino médio, com idade a partir dos seis anos.