Escola inova e oferece ensino internacional já a partir do primeiro ano de vida

Além de um novo campus no Aeroporto de Vitória, a Escola Americana de Vitória anunciou que crianças a partir de um ano e quatro meses completos até 31 de março do ano de ingresso podem ser matriculadas na educação infantil

Assim como nos demais segmentos, a proposta pedagógica para as turmas da educação infantil é baseada em projetos e currículos internacionais. (EAV/Divulgação)

Após anunciar a construção de um segundo campus, a Escola Americana de Vitória (EAV) tem mais uma novidade: agora também será possível entrar mais cedo na escola. Crianças a partir de um ano e quatro meses completos até 31 de março do ano de ingresso já podem ser matriculadas na educação infantil. A mudança se deve à demanda da comunidade por uma educação diferenciada desde os primeiros aninhos de vida de seus filhos.

Os alunos serão inseridos na língua inglesa com o ensino pautado em vertentes de aprendizagem do International Early Years Curriculum (IEYC), da Fieldwork Education. (EAV/Divulgação)

Assim como nos demais segmentos, a proposta pedagógica para as turmas da educação infantil é baseada em projetos e currículos internacionais, com grade curricular embasada nas melhores práticas para desenvolvimento e educação de crianças até cinco anos.

“A criança tem uma maior plasticidade neural nos primeiros anos de vida, é uma cientista nata. Ela é mais receptiva a diferentes aprendizagens e por isso é muito mais fácil aprender um novo idioma nessa faixa etária. A EAV é bilíngue por imersão e desde o início a alfabetização é feita nos dois idiomas, inglês e português”, destaca Cristiano Carvalho, diretor-geral da EAV.

Os alunos, desde as primeiras séries, são inseridos na língua inglesa com o ensino pautado em vertentes de aprendizagem do International Early Years Curriculum (IEYC), da Fieldwork Education. O programa é fundamentado em áreas de conhecimento e tem uma abordagem interativa com brincadeiras em toda a matriz curricular, o que inclui o desenvolvimento cognitivo, social e emocional.

Cuidado integral

Outro destaque na EAV é o acolhimento, tão necessário em todas as faixas etárias, mas principalmente nos primeiros anos escolares. Além das atividades pautadas na proposta pedagógica de uma escola internacional, as crianças são inseridas em um ambiente de cuidado integral e recebem todo o apoio, carinho e atenção das equipes, que buscam sempre respeitar a individualidade de cada uma.

As aulas da educação infantil da EAV são no período integral norte-americano, das 8h às 15h30. “Mas as famílias que precisam que a criança fique em uma carga horária maior na escola também terão a possibilidade de optar por deixarem seus filhos por mais tempo, no horário pós aulas até às 17h”, afirma a coordenadora de admissions e marketing da EAV, Júnia Perenzin.

EAV Campus Aeroporto

No início de outubro, a Escola Americana de Vitória anunciou a sua atuação na Capital com o início das obras do seu segundo campus, na área do Aeroporto de Vitória, com investimento de R$ 30 milhões na primeira fase.

Em uma área total de mais de 43 mil m², é um dos primeiros projetos a ocupar os espaços do sítio aeroportuário como prevê o plano de desenvolvimento imobiliário da empresa Zurich Airport para os terrenos da região. A EAV Campus Aeroporto vai abrigar turmas do ensino fundamental anos finais (middle school) e do ensino médio (high school).

Na primeira fase, serão 21 novas salas, sendo um laboratório de ciências e um de design e uma sala de artes. (EAV/Divulgação)

A nova unidade vai estar localizada na lateral da via de saída do aeroporto, na região da avenida Adalberto Simão Nader. Na primeira fase, serão 21 novas salas, sendo um laboratório de ciências e um de design e uma sala de artes. Também vai contar com um complexo esportivo com campo de futebol, quadras poliesportivas cobertas, quadras de tênis e quadra de areia (beach tennis e voleibol).

“A EAV Campus Aeroporto ampliará ainda mais as oportunidades de desenvolvimento integral e internacional de nossos alunos, com uma estrutura educacional e esportiva completa para nossa comunidade,” informa Carvalho.

Com pouco mais de cinco anos no mercado, o investimento na construção da nova unidade é uma demonstração de que a EAV já ocupa um lugar de destaque no ensino privado da Capital. Em 2024, cinco novas salas de aulas serão inauguradas na EAV Campus Álvares.

“A expansão do Campus do Álvares e a construção do Campus Aeroporto concretizam nosso compromisso de deixar para o Espírito Santo um legado de uma escola internacional completa, do infantil ao high school”, afirma o presidente do Grupo Buaiz, Americo Buaiz.

A EAV Campus Aeroporto já nasce com a proposta de ofertar bolsas de estudo para o ensino médio a estudantes de destaque acadêmico . (EVA/Divulgação)

E os mantenedores pretendem ir além nesse propósito de investir em educação. A EAV Campus Aeroporto já nasce com a proposta de ofertar bolsas de estudo para o ensino médio a estudantes de destaque acadêmico que não possuem condições financeiras para estudar na EAV.

“Serão bolsas ofertadas pelos mantenedores para aqueles alunos de alta performance acadêmica, cuja renda familiar não os permitiria a oportunidade de estudar na EAV”, anuncia a vice-presidente da escola, Mariana Buaiz.

A obra da EAV Campus Aeroporto já começou e deve gerar de 300 a 400 empregos diretos e indiretos. (EAV/Divulgação)

O projeto é desenvolvido pelo Estúdio Protobox, de São Paulo, dos arquitetos e professores Wilson Barbosa Neto e Renata La Rocca. Ele é naturalizado capixaba e já desenvolve trabalhos para a EAV.

Wilson é docente na PUC Campinas, onde foi responsável pela implementação de importantes reformas em ambientes de aprendizagem. Já a expertise de Renata abrange áreas de projeto de arquitetura, design de produto, plástica e arquitetura corporativa de espaços de trabalho e educacionais inovadores.

“É uma das poucas áreas deste porte que temos livre em Vitória e está na franja de crescimento da cidade. É uma oportunidade de construirmos um projeto do zero e conseguirmos incorporar aspectos de sustentabilidade desde o início. Um deles é a implantação dos edifícios no terreno, respeitando a orientação solar para que tenha melhor incidência de iluminação e ventilação, considerando as características predominantes de ventos nordeste”, antecipa Wilson.

Geração de empregos

A obra da EAV Campus Aeroporto já começou e deve gerar de 300 a 400 empregos diretos e indiretos. A construtora é a Retrofit Engenharia, empresa nacional com vários projetos na área educacional.

A primeira fase contempla uma área construída de 6,7 mil m² e será entregue em janeiro de 2025, quando os alunos poderão ocupar a nova unidade da EAV. Um Masterplan já está pronto para a segunda fase do projeto, que será desenvolvida na área restante do terreno.

Certificado internacional da Apple

Ainda falando sobre inovação, a Escola Americana de Vitória conquistou a certificação Apple Distinguished School (ADS), que reconhece as escolas mais inovadoras do mundo e que utilizam dispositivos tecnológicos para ajudar no processo de aprendizagem dos alunos.

De acordo com o gestor de TI (Tecnologia da Informação) da EAV, Gean Taufner, a instituição é a primeira escola do Estado a receber esse reconhecimento. "É o resultado de um processo longo mas de extrema importância que contou com o apoio da marca e com a dedicação de todos os profissionais envolvidos."

Esse reconhecimento vai muito além do simples uso de um MacBook na escola, é mais do que tecnologia, é de fato transformar a ferramenta em recursos didáticos. Uma cultura que coloca a criatividade, a inovação e a colaboração no centro da educação. Gean Taufner • Gestor de TI da EAV

Nova coordenação

Pensando em preparar cada vez mais os estudantes para o futuro, a EAV criou a Coordenação de Currículo Brasileiro no Ensino Médio. A equipe foi destinada a garantir o atendimento individual dos alunos que pretendem participar de processos seletivos e vestibulares como o Enem.

A coordenação atua também com um curso especial para aqueles estudantes que desejam cursar Medicina, ou que tenham interesse maior em áreas associadas. Ao todo, são aulas, simulados e conteúdos especiais nas áreas de ciências da natureza.

A importância disso é o fato de mantermos a mobilidade e o equilíbrio entre os processos seletivos nacionais e internacionais. Com essa coordenação específica de currículo brasileiro, asseguramos que todos os alunos tenham um atendimento individualizado Michel Batista • Coordenador de Currículo Brasileiro

Sobre a Escola Americana de Vitória

Há cinco anos no mercado, a EAV se tornou uma referência na educação local, sendo pioneira no modelo verdadeiramente internacional de educação básica no Espírito Santo, com imersão na língua inglesa para todos os segmentos. A escola se dedica a expor os alunos a um contexto global de aprendizagem, com uma ampla compreensão cultural, que os permite ser suas melhores versões no presente e futuro, em um mundo globalizado.

Os projetos multidisciplinares e atividades que acontecem na escola são criados para priorizar o protagonismo dos alunos. A proposta pedagógica da instituição é proporcionar um ensino interativo e de competências, que fomente o interesse pelas descobertas e a necessidade de construir, pesquisar e desenvolver habilidades essenciais para a formação integral do ser humano.

Mais informações no site: https://matriculas.escolaamericana.com.br/

