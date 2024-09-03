Escola do ES vai oferecer disciplina de desenvolvimento socioemocional

Fundado em 2001, o Up Centro Educacional foca em um ensino mais humanizado, como contam ex-alunos e professores Crédito: UP/Divulgação

O ensino fundamental é uma etapa de grande importância para os alunos, não só pela construção das bases do restante da vida acadêmica, como também para as relações interpessoais e para o comportamento no cotidiano. Por isso, escolas com um foco que vai além dos resultados em vestibulares, visando também ao desenvolvimento emocional do estudante, para prepará-lo para a próxima etapa, tendem a se destacar.

Pensando em garantir uma formação humanizada e completa para os alunos, o UP Centro Educacional vai introduzir uma nova disciplina no ensino fundamental II em 2025: Desenvolvimento Socioemocional. Com aulas semanais, a nova disciplina vai abordar temas que influenciam a vida dos estudantes, dentro e fora da sala de aula, com o objetivo de prepará-los para a vida.

Segundo a diretora pedagógica do Ensino Fundamental II do UP, Teresa Augusta Spinassé, é essencial ir além do material e dos temas das disciplinas “clássicas” – que também têm grande importância.

“O desenvolvimento das habilidades e das competências sempre foi de fundamental importância para a boa formação de um sujeito. Ser proativo, saber trabalhar em grupo, lidar com as frustrações é tão importante ou mais do que saber tudo sobre equação do segundo grau, por exemplo. Assim, somente temos uma formação completa, se trabalharmos os aspectos atrelados à cognição, aos conteúdos e aos aspectos socioemocionais”, destaca a diretora.

A diretora pedagógica do Ensino Fundamental II do UP, Teresa Augusta Spinassé, destaca que é essencial ir além do material e dos temas de disciplinas "clássicas" Crédito: UP/Divulgação

A diretora explica, ainda, que a disciplina vai abordar desde temas relacionados ao bem-estar dos alunos e respeito ao próximo, incluindo, por exemplo, racismo, bullying, autoestima e autocuidado. Segundo ela, esses fatores podem contribuir para o desenvolvimento dos jovens – a curto e longo prazo –, assim como favorecer a formação profissional deles.

“Recentemente, li uma reportagem que trazia entrevistas com um CEO de grandes empresas brasileiras, e a pergunta era sobre qual é o melhor perfil para contratação de um profissional. Eles afirmavam que, entre contratar uma pessoa que tenha muito conhecimento técnico e poucas habilidades socioemocionais e outra que tenha médio comportamento técnico e muitas habilidades socioemocionais, eles optam sempre pela segunda opção. Isso porque é mais fácil qualificar a técnica do que aperfeiçoar as habilidades comportamentais”, observa.

Olhar humanizado

Fundado em 2001, não é de hoje que o UP foca num ensino mais humanizado, como conta o ex-aluno Luciano Ferreira Nunes Júnior, que estudou na Unidade Jardim Camburi até 2012 e depois fez pré-vestibular no UP da Praia do Canto, até passar em Medicina em uma universidade federal. Ele destaca que teve apoio dos professores não só em questões de disciplinas e de vestibular, mas também um apoio emocional que contribuiu muito para a sua aprovação.

“Um aspecto importante do corpo docente do UP é que eles nos abraçam também nesses momentos de dificuldades. Lá, eu tive não só apoio intelectual, mas também emocional, com professores que nos orientavam, que davam dicas e que acolhiam a gente para além da educação”, ressalta o universitário, que atualmente cursa o 11º período de Medicina.

Ex-aluno do UP, Luciano passou em Medicina em uma Universidade Federal em 2015 Crédito: Acervo pessoal

O professor de Geografia e de Projeto de Vida do UP, Fábio dos Santos Araújo, também destaca que o foco humanizado da escola na formação dos alunos é essencial para o desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes, preparando-os de maneira mais eficaz para a transição ao ensino médio e à vida em sociedade.

"Um foco humanizado na formação dos alunos do ensino fundamental não só contribui para seu sucesso acadêmico, mas também os prepara integralmente para enfrentar os desafios do futuro, formando cidadãos mais conscientes e preparados para a vida em sociedade", afirma.

Fábio dos Santos Araújo, professor de Geografia e de Projeto de Vida do UP, destaca que o foco humanizado é essencial para o desenvolvimento dos alunos Crédito: UP/Divulgação

Outros diferenciais do UP

Além da inclusão da disciplina de Desenvolvimento Socioemocional, a diretora Teresa também cita que o UP possui outros diferenciais, que contribuem para a formação dos alunos, incluindo a própria dinâmica das aulas, ao incentivar atividades em grupo, o desenvolvimento da leitura e a compreensão de livros.

Além disso, ela conta que eventos como o UP Ciência, as Mostras Culturais, os Jogos Estudantis, o UP Fair e outros trabalham diversas habilidades dos estudantes como falar em público, lidar com a competição e muito mais. A escola tem ainda um evento que busca incentivar o lado artístico dos estudantes: o concurso UP de Arte.

“Esse é um concurso interno que escolhe os 11 melhores desenhos dentro de um tema apresentado. Esses desenhos são usados nas páginas internas da agenda da escola no ano seguinte, e os temas sugeridos pela escola são sempre dentro do desenvolvimento de valores. O deste ano, por exemplo, é ‘O meio ambiente é o meu ambiente’”, explica Teresa.

UP Centro Educacional