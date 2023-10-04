Escola do ES transforma educação de crianças por meio da escuta ativa

Dedicar tempo e atenção total às crianças é uma das formas mais eficazes de ajudar no desenvolvimento da criança Crédito: Viver/Divulgação

No que diz respeito à comunicação na infância, compreendemos que, durante uma conversa, podemos enfrentar desafios para assimilar tudo o que a criança expressa e a forma que ela aprende. Nesse sentido, a prática da escuta ativa surge como uma ferramenta para romper esse ciclo. Ao potencializar habilidades de comunicação específicas, é possível estabelecer uma base sólida para interações interpessoais significativas e eficazes.

Quando aplicada na escola, essa metodologia tem o poder de transformar a educação de crianças e adolescentes. Trata-se de uma abordagem atenciosa e empática utilizada pelos educadores para entender plenamente as necessidades, as emoções e os pensamentos das crianças, ajudando-as em seu desenvolvimento emocional e cognitivo.

É importante que a criança seja criada em ambientes que permitem a sua autonomia Crédito: Viver/Divulgação

A diretora pedagógica da Escola Viver, Cândida Pereira, defende que, para isso, é necessário criar uma cultura de escuta ativa em todos os níveis, desde a equipe diretiva até os educadores e os demais profissionais que interagem com os pequenos.

“Desempenhar essa conduta significa dedicar tempo e atenção total às crianças, demonstrando interesse genuíno pelo que elas têm a dizer e expressar, de como elas aprendem”, pontua Cândida.

Como escutar ativamente

A diretora aponta que algumas das práticas que podem ser adotadas são a atenção integral no momento presente, a demonstração de empatia, a manifestação de respeito às crianças através da voz, o incentivo à expressão por meio de perguntas abertas e o oferecimento de um feedback no intuito de validar e reforçar as vivências.

Na Escola Viver, as crianças são estimuladas por ambientes coloridos e por materiais interativos Crédito: Viver/Divulgação

Ainda de acordo com ela, essa abordagem é essencial, visto que torna a educação mais significativa, envolvente e relevante. “Isso também proporciona uma base sólida para que as crianças se desenvolvam como indivíduos autênticos e preparados para enfrentar os desafios do mundo real”, observa.

Para garantir a implementação e a constância plena dessa abordagem, a Viver realiza um leque de ações que se interligam, como a criação de ambientes de aprendizagem que permitem a autonomia da criança, a adoção de estratégias e práticas de escuta ativa e o estabelecimento de parcerias colaborativas com as famílias e a comunidade.

Conheça mais detalhes dessa abordagem aplicada pela Escola Viver:

01 Ambiente lúdico e estimulante Os espaços de aprendizagem são coloridos e amplos, e os materiais pedagógicos são interativos para estimular a imaginação e a criatividade das crianças. 02 Equipe qualificada Os educadores possuem qualificação e experiência para escutar ativamente as crianças e transmitir confiança aos pais. 03 Educação holística Diferentes propostas que valorizam o desenvolvimento integral das crianças compõem o currículo da escola, que, por sua vez, oferece oportunidades de aprendizado em áreas como arte, música, ritmo e movimento, oficinas extracurriculares e vivência bilíngue.

A escuta ativa pode e deve permear o dia a dia de todas as pessoas, fora ou dentro do contexto educacional Crédito: Viver/Divulgação

04 Parceria com os pais A comunicação aberta e constante entre a equipe pedagógica e as famílias é fundamental para a educação das crianças. 05 Aprendizado personalizado A escola oferece uma prática pedagógica personalizada, levando em consideração os interesses e as necessidades individuais de cada criança. 06 Cuidado e segurança Algumas medidas, como a supervisão constante, a higiene adequada e a adoção de protocolos de segurança são tomadas pela Viver para proporcionar tranquilidade aos pais.

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