Escola do ES transforma educação de crianças por meio da escuta ativa

No que diz respeito à comunicação na infância, compreendemos que, durante uma conversa, podemos enfrentar desafios para assimilar tudo o que a criança expressa e a forma que ela aprende. Nesse sentido, a prática da escuta ativa surge como uma ferramenta para romper esse ciclo. Ao potencializar habilidades de comunicação específicas, é possível estabelecer uma base sólida para interações interpessoais significativas e eficazes.
Quando aplicada na escola, essa metodologia tem o poder de transformar a educação de crianças e adolescentes. Trata-se de uma abordagem atenciosa e empática utilizada pelos educadores para entender plenamente as necessidades, as emoções e os pensamentos das crianças, ajudando-as em seu desenvolvimento emocional e cognitivo.
A diretora pedagógica da Escola Viver, Cândida Pereira, defende que, para isso, é necessário criar uma cultura de escuta ativa em todos os níveis, desde a equipe diretiva até os educadores e os demais profissionais que interagem com os pequenos.
“Desempenhar essa conduta significa dedicar tempo e atenção total às crianças, demonstrando interesse genuíno pelo que elas têm a dizer e expressar, de como elas aprendem”, pontua Cândida.
Como escutar ativamente
A diretora aponta que algumas das práticas que podem ser adotadas são a atenção integral no momento presente, a demonstração de empatia, a manifestação de respeito às crianças através da voz, o incentivo à expressão por meio de perguntas abertas e o oferecimento de um feedback no intuito de validar e reforçar as vivências.
Ainda de acordo com ela, essa abordagem é essencial, visto que torna a educação mais significativa, envolvente e relevante. “Isso também proporciona uma base sólida para que as crianças se desenvolvam como indivíduos autênticos e preparados para enfrentar os desafios do mundo real”, observa.
Para garantir a implementação e a constância plena dessa abordagem, a Viver realiza um leque de ações que se interligam, como a criação de ambientes de aprendizagem que permitem a autonomia da criança, a adoção de estratégias e práticas de escuta ativa e o estabelecimento de parcerias colaborativas com as famílias e a comunidade.
Conheça mais detalhes dessa abordagem aplicada pela Escola Viver:
01
Ambiente lúdico e estimulante
Os espaços de aprendizagem são coloridos e amplos, e os materiais pedagógicos são interativos para estimular a imaginação e a criatividade das crianças.
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Equipe qualificada
Os educadores possuem qualificação e experiência para escutar ativamente as crianças e transmitir confiança aos pais.
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Educação holística
Diferentes propostas que valorizam o desenvolvimento integral das crianças compõem o currículo da escola, que, por sua vez, oferece oportunidades de aprendizado em áreas como arte, música, ritmo e movimento, oficinas extracurriculares e vivência bilíngue.
04
Parceria com os pais
A comunicação aberta e constante entre a equipe pedagógica e as famílias é fundamental para a educação das crianças.
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Aprendizado personalizado
A escola oferece uma prática pedagógica personalizada, levando em consideração os interesses e as necessidades individuais de cada criança.
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Cuidado e segurança
Algumas medidas, como a supervisão constante, a higiene adequada e a adoção de protocolos de segurança são tomadas pela Viver para proporcionar tranquilidade aos pais.
Saiba mais Escola Viver:
- Turmas: berçário ao G5
- Endereço: Rua Doutor Bolívar de Abreu, 130 – Bento Ferreira, Vitória
- Site: centroeducacionalviver.com.br/viver/
- Instagram: @centroeducacionalviver
- Telefone: (27) 3225-3145
- WhatsApp: (27) 99774-6502
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