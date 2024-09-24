Escola do ES é 1° lugar no Enem por dois anos consecutivos com práticas pedagógicas inovadoras

Os espaços de aprendizado do Sagrado Coração de Maria, aliás, não se limitam apenas às salas de aula Crédito: Sagrado Coração de Maria/Divulgação

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já está batendo à porta e, para se dar bem, o caminho é um só: muito preparo. Mas além de uma boa rotina de estudos e disciplina, ter uma proposta de ensino humanizada ajuda no desenvolvimento dos alunos ao longo do ano. Afinal, para se livrar da ansiedade da prova e dar segurança aos estudantes, acolhimento e respeito precisam ser palavras-chave na proposta acadêmica.

É por isso que, ao longo dos últimos anos, o Colégio Sagrado Coração de Maria tem conquistado colocações de destaque no ranking do Enem. Desde 2022, a escola ocupa o primeiro lugar entre as escolas do Espírito Santo e a 17ª posição no ranking nacional. Já quando o assunto é redação, o colégio desponta entre as dez melhores escolas do país, de acordo com artigo publicado, em maio, no Metrópole.

Para a diretora-geral da escola, Regina Coeli Faustini Baglioli, a adoção de uma proposta acadêmica inovadora e humanizada tem trazido resultados positivos no desenvolvimento acadêmico dos estudantes.

Ela, inclusive, avalia positivamente a projeção dos alunos ao mercado de trabalho e as habilidades nos contextos econômico, social e político. “Esses resultados nos orgulham muito, pois são frutos de um trabalho competente, sério e comprometido com a excelência acadêmica realizado pelo corpo docente e pedagógico", pontua Baglioli.

O objetivo é promover o protagonismo dos alunos e focar a construção de competências, solidariedade e transformação social. Crédito: Cíntia Dillan

O Sagrado Coração de Maria funciona há mais de 80 anos em Vitória e tem como objetivo contribuir para a missão de “defesa da vida”, ao promover o protagonismo dos alunos e focar a construção de competências, solidariedade e transformação social.

De acordo com Silvana Bizzo Cruz, coordenadora pedagógica geral do colégio, a instituição prima pela inclusão não somente dos saberes conceituais, atitudinais e procedimentais, mas também busca mobilizar os estudantes para que sejam desenvolvidas habilidades e competências que colaborem para uma formação integral e humanizada.

“As escolhas curriculares e didático-pedagógicas, inclusive, são baseadas em estudos e formações da equipe docente, seguindo a Base Nacional Curricular (BNCC), mas também valorizam a diversidade dos saberes, vivências e conhecimentos locais”, reforça a coordenadora.

Espaços de desenvolvimento do aluno

Tudo isso sem abrir mão de referenciais teóricos para auxiliar nas escolhas de práticas metodológicas. Os espaços de aprendizado do Sagrado Coração de Maria, aliás, não se limitam apenas às salas de aula. Isso permite a prestação de um serviço com docência dinâmica e discência participativa.

É uma pedagogia que está em sintonia com os interesses dos estudantes, explica a coordenadora pedagógica geral, Silvana Bizzo Cruz. Para ela, a proposta é acolher e respeitar a forma que ele se reconhece como sujeito e a própria história.

“Nosso objetivo é proporcionar ao educando um espaço para se expressar, partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e momentos, contribuindo para a construção de conhecimento, resolução de problemas e participação ativa do estudante”, destaca.

Silvana Bizzo também enfatiza que o centro da atenção no processo de ensino e aprendizagem é o estudante. Isso exige dos educadores novas práticas baseadas em ideias inovadoras e ações criativas.

Para tanto, a tecnologia é aplicada como recurso e ferramenta pedagógica nos planejamentos, nas aulas e nos projetos, e são priorizadas as atividades interdisciplinares, a pesquisa, a criatividade e os novos desafios.

Colégio Sagrado Coração de Maria