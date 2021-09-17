Escola de Vitória terá aulas equiparadas ao high school americano

A Escola Americana de Vitória atende crianças e adolescentes, com idades de 2 a 14 anos Crédito: Escola Americana de Vitória/Divulgação

A Escola Americana de Vitória (EAV) está com matrículas abertas para as turmas da Educação Infantil e Fundamental I e II. O destaque é a abertura da turma do 9º ano do Fundamental II, que corresponde à primeira série do High School (Ensino Médio da base curricular americana).

Equivalente ao último ano do Ensino Fundamental II e aos três anos do Ensino Médio brasileiro, o High School possui um currículo abrangente, em que os alunos completam um ciclo básico de matérias obrigatórias como Inglês, Português e Matemática e depois mergulham em itinerários formativos e eletivas em que podem se aprofundar em áreas de interesse.

“O High School da Escola Americana de Vitória iniciará em 2022, a partir da implantação da turma do 9º ano. Isso significa que os nossos alunos estarão equiparados com o Ensino Médio nos Estados Unidos, mas também dentro da grade curricular exigida pelo MEC”, diz Andrea Buffara, diretora pedagógica da EAV.

Para isso, a escola foi adaptada para uma instalação de última geração e, atualmente, abriga sete novas salas de aula, laboratório de inovação, laboratório de Ciências, learning commons, área de convivência para leitura, sala de arte, sala de música, estúdio de dança, refeitório, cafeteria e instalações esportivas, como o Ginásio do Álvares Cabral.

Outra novidade para o próximo ano é a recente contratação do educador americano Nicholas Kay para a função de diretor (principal, em inglês) da instituição. Natural de Kentucky, nos Estados Unidos, Mr. Kay, como é conhecido, é professor e mestre em Liderança Educacional, com experiência em educação internacional.

“No Brasil, Nicholas Kay já atuou em escolas internacionais de grande porte no Rio de Janeiro e seu último trabalho foi na Escola Americana de Recife, em Pernambuco. Entre as suas propostas está o desafio de aprimorar e enriquecer ainda mais o currículo de gestores da escola e partilhar sua experiência internacional com os alunos e famílias”, diz Mariana Buaiz, vice-presidente da EAV.

O projeto de tecnologia da escola também está sendo desenhado para alcançar o reconhecimento de “Apple Distinguished School”, o que almeja ser atingido após dois anos de projeto e implementação dos currículos de Programação, Criatividade e implementação técnica dos dispositivos para escala e segurança do projeto. “É a única unidade de ensino do Estado que acompanha, junto a uma Apple Authorized Reseller, o projeto de tecnologia para alcançar esse reconhecimento e, para isso, a instituição conta com um moderno laboratório de tecnologia e inovação com o uso de dispositivos Apple”, conta.

APPLE EDUCATION

Na EAV, o projeto Apple Education está idealizado para ser integrado ao espaço Innovation Lab Crédito: Escola Americana de Vitória/Divulgação

Na EAV, o projeto Apple Education está idealizado para ser integrado ao espaço Innovation Lab, que é equipado com todos os recursos da gigante da tecnologia, envolvendo processos de aprendizagem com o empreendedorismo, inovação e programação. O laboratório oferece soluções para capacitação dos estudantes, a partir do 6º ano do Ensino Fundamental II.

Além do acesso ao laboratório, cada aluno da escola usa um MacBook Air de forma individualizada. Com essa ferramenta de alta tecnologia, os estudantes contam com todo suporte para desenvolver as atividades.

As iniciativas da Apple para educação acontecem há mais de 40 anos e estão presentes em escolas situadas em diversos países, proporcionando o uso de ferramentas que possibilitam aos professores criarem uma experiência de aprendizado sem igual, em que cada minuto de aula na tela seja fascinante para os alunos. Poucas escolas no Brasil são reconhecidas como Apple Distinguished School e a Escola Americana de Vitória está se preparando para submeter o projeto para a avaliação da Apple nos próximos anos.

DO PRESCHOOL AO HIGH SCHOOL

A escola ganhou sete novas salas de aula, laboratórios e espaço de convivência Crédito: Escola Americana de Vitória/Divulgação

A Escola Americana de Vitória atende crianças e adolescentes, com idades de 2 a 14 anos, contemplando séries dos ensinos Infantil e Fundamental I e II. A instituição fica localizada em Bento Ferreira, no antigo Ginásio Álvares Cabral.

“Com metodologia diferenciada e aprendizagem baseada no ensino de competências, a instituição oferece educação internacional de alta qualidade, com imersão total na língua inglesa, tornando seus alunos cidadãos do mundo e aptos para estudar e trabalhar em qualquer organização dentro ou fora do Brasil. A escola usa metodologias ativas e os professores trabalham com seus alunos por resolução de problemas e por projetos, propondo tarefas complexas e desafios que incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores”, destaca Andrea Buffara.

O horário de funcionamento é integral, com aulas de 08h às 15h15 para a Educação Infantil e de 8h às 15h50 para o Ensino Fundamental/high School, sendo o tempo livre complementado com atividades culturais e esportivas monitoradas. Todos os matriculados são sócios-atleta do Clube Álvares Cabral, propiciando a prática de atividades esportivas do After School, com futebol, basquete, capoeira, balé, tênis, ciência da computação, cross training, ginástica rítmica, natação, xadrez, além de música, com aulas de violão, violino, canto, flauta e bateria.

“Temos um ambiente escolar em que as habilidades de pensamento de ordem superior, como síntese, análise, pensamento sistêmico, aplicação e raciocínio divergente são adequadamente estimuladas e cultivadas. Ser fluente numa das línguas mais faladas no mundo, claro, é um importante diferencial, mas a EAV vai muito além de uma escola por imersão. Buscamos formar cidadãos do mundo, aptos a viver, trabalhar e empreender, com capacidade para exercer críticas, criar hipóteses e conclusões”, ressalta Andrea.

SAIBA MAIS

Todos os matriculados são sócios-atleta do Clube Álvares Cabral, complementando as atividades esportivas do After School Crédito: Escola Americana de Vitória/Divulgação

ESCOLA AMERICANA DE VITÓRIA