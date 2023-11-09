Escola de Vila Velha conclui implementação do novo ensino médio em 2024

A grade curricular do Marista valoriza as aprendizagens socioemocionais dos alunos Crédito: Bruno Barreto/Marista/Divulgação

O ano de 2024 vai marcar a implementação integral do novo ensino médio no Marista. Ciente das novas demandas dos adolescentes de hoje, a equipe do colégio de Vila Velha vai seguir trabalhando com o princípio de excelência acadêmica de sempre, mas sem mensurar esforços, também vai potencializar as aprendizagens cognitivas e socioemocionais dos estudantes. Afinal, o lema da instituição é: “mentes atuais, corações atemporais”.

Conforme explica o diretor do Marista Nossa Senhora da Penha, Álvaro Gonçalves, isso é reflexo dos bons resultados de 2022, com 90% dos alunos aprovados nos vestibulares.

Gonçalves detalhou que o primeiro lugar em Direito no último vestibular da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foi do Marista. A escola também conquistou 14 primeiros lugares em outras instituições federais, como Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Federal do Ceará (UFC), além das diversas aprovações em instituições privadas.

“Para continuar caminhando para a melhoria do desempenho, sempre alinhada com o bem-estar dos estudantes, o Marista está trabalhando para criar uma nova trilha pedagógica para as 3ª séries do ensino médio”, adianta o diretor.

Prepara

Em conjunto com outras ações, Álvaro Gonçalves acredita que o novo programa do colégio, chamado de “Prepara”, vai contribuir para a excelência acadêmica e para continuar com o histórico de aprovações no ensino superior.

“O objetivo do ‘Prepara’ é ser parte da grade curricular e integrar o que chamamos de ‘itinerário optativo do ensino médio da 3ª série’, cujo foco é preparar melhor os estudantes para o ensino superior”, explica Gonçalves, mencionando, ainda, que o Marista sempre teve cuidado especial com a formação integral do cidadão e, principalmente, de acordo com os projetos de vida de cada estudante.

Essa proposta foi organizada pela Gerência Socioeducacional (GSE) do colégio em resposta às notícias divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC) acerca da suspensão do cronograma de implementação do novo ensino médio a nível nacional.

Para melhorar o desempenho dos estudantes, o Marista desenvolve projetos com foco no bem-estar Crédito: Bruno Barreto/Marista/Divulgação

“Por isso, o Prepara vai contemplar a solução educacional com os materiais da FTD Educação, composto por 26 cadernos de 13 componentes curriculares e por um percurso on-line, que conta com simulados e uma orientação personalizada de estudos, com foco nos pontos fortes e na emancipação do estudante. Essas atividades vão incluir listas de exercícios, resumos, vídeo aulas diversas, entre outros”, reforça o diretor da escola.

A gerente socioeducacional do Marista Centro-Norte, Deysiane Pontes, afirma que o ensino médio está sendo renovado ano a ano.

“Os itinerários reforçam a importância do aprofundamento em cada uma das áreas de conhecimento. Por isso, o Prepara de 2024 vem com uma nova proposta, focada no Enem 2024 com mais dinamicidade”, destaca.

Ela ainda conta que as demais ações contempladas no Prepara 2024 são as aulas com foco em itens abordados no Enem, a aplicação de simulados e o uso de plataformas complementares, como a Evolucional para a Jornada EaD – Evo Nitro e o Sistema Marista de Educação (SME).

Para o coordenador pedagógico do Marista, Helton Sena, o principal objetivo dos itinerários é dar oportunidade aos alunos de se aprofundarem mais no que eles gostam de estudar. Assim, na avaliação dele, eles adquirem mais embasamento teórico e mais segurança para seguirem seus planos de vida.

“Esse é um espaço de aprofundamento de conhecimentos de Humanidades e Linguagens, Engenharia e Matemática, e Biomédicas, e de revisão dos conteúdos aprendidos durante as duas primeiras séries do ensino médio”, descreve Sena.

No Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, os projetos desenvolvidos pelos alunos ao longo do ensino médio são a mostra de curtas, o teatro, a mostra de empreendedorismo, entre outros.

Projeto de Vida

Para ter um ambiente educacional construtivo e agradável, a saúde mental dos estudantes precisa ser um dos principais pilares da metodologia pedagógica. Pensando nisso, foi criado o projeto “Em Ti – Cultivo da Interioridade”.

Semanalmente, os estudantes do Marista frequentam aulas que abordam assuntos sobre espiritualidade e ensinam como eles podem desenvolver suas competências socioemocionais.

Esses momentos envolvem diferentes práticas, como meditação, exercícios para trabalhar a respiração, dinâmicas sobre empatia e valores, além de experiências que desenvolvem a expressão simbólica, a consciência corporal, a harmonização emocional e o crescimento espiritual.

Um dos professores que coordenam o projeto é o Lucas Spindola, que conta que o componente pedagógico é como qualquer outro: os alunos são avaliados pelos docentes e por meio de uma autoavaliação.

“Organização, autogestão, poder de argumentação, oralidade, postura em sala de aula e atenção à respiração conscientes são alguns pontos avaliados nessas aulas”, explica.

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