Escola de idioma de Vila Velha assume unidade em São Mateus

A ideia é entregar a experiência completa de um aluno CNA em São Mateus, com acesso a um atendimento individualizado, aulas interativas e nova estrutura física Crédito: CNA/Divulgação

Dominar um segundo idioma é um diferencial quando o assunto é mercado de trabalho. Mas ter essa expertise também é fundamental para se relacionar com as pessoas mundo afora. Pensando em oferecer um ensino de qualidade também no Norte do Estado, o CNA Santa Mônica, em Vila Velha, expandiu seu serviço e assumiu uma nova unidade em São Mateus.

De acordo com a diretora das duas instituições, Thaise Rabelo, o objetivo é replicar a fórmula de excelência no ensino, já desenvolvida em Vila Velha, desde 2015. "Com uma escola de estrutura fantástica e profissionais altamente qualificados, os nossos esforços foram reconhecidos com o prêmio máximo dentro da rede CNA, e a meta agora é oferecer o mesmo na nova unidade."

A ideia é entregar a experiência completa de um aluno CNA em São Mateus, com acesso a um atendimento individualizado, aulas interativas, nova estrutura física, além de uma nova sala Disney para as turmas infantis. A unidade já existe há 10 anos, mas a nova direção assumiu o comando do espaço em junho do ano passado e, desde então, as novidades não param de surgir.

Thaise conta que o reconhecimento pela rede nacional CNA como escola de excelência foi o combustível para investir em uma nova franquia ao lado do sócio Filiph Fernandes.

"Essa reestruturação representou um belo desafio, mas todos os nossos colaboradores compraram a ideia. Hoje, nos dedicamos a transferir o nosso know-how e partilhar a excelência e paixão pelo ensino que já brilha em Santa Mônica. Queremos propagar a importância do idioma hoje, já que é preciso disso para se comunicar com o mundo”, pontua Thaise.

Para Filiph Fernandes, um dos diferenciais é a preocupação em como transformar o conhecimento em algo atrativo. "Isso é algo que temos feito com maestria", descreve.

A sala Disney adota os personagens e princesas para facilitar o aprendizado durante as lições de inglês no ensino infantil Crédito: CNA/Divulgação

A sala Disney, por exemplo, é fruto de uma parceria exclusiva da rede CNA que adota os personagens e princesas para facilitar o aprendizado durante as lições de inglês no ensino infantil.

“Nossas aulas são dinâmicas e interativas, sempre em busca de modernidade para conversar com o público jovem. Também contamos com um projeto de intercâmbio dentro do jogo Fortnite, em que os alunos conseguem desbloquear cidades e países por meio das lições da plataforma”, explica Fernandes.

Além dos diferenciais para o público infantil e pré-adolescente, o CNA também conta com cursos específicos para adultos. Com aulas comunicativas, leves e que cabem no dia a dia do mercado de trabalho, os alunos vêm assuntos focados em entrevistas de emprego, viagens e temas da atualidade.

A coordenadora comercial de São Mateus e Santa Mônica, Adélia Januth, reforça que ao final do curso os alunos têm a oportunidade de obter certificados internacionais de acordo com o idioma em que se graduarem.

Matrículas abertas

Se você tem vontade de aprender um segundo idioma ou quer proporcionar essa experiência para seu filho, as matrículas estão abertas. Quem ficou interessado, pode acessar os canais de informação das unidades de São Mateus e Santa Mônica nos links abaixo e agendar uma visita para conhecer os espaços de perto.

CNA São Mateus

CNA Santa Mônica