Escola capixaba se destaca com ensino focado na inovação

A premissa de ensino do Primeiro Mundo mantém a filosofia educacional fiel aos princípios desde a fundação Crédito: Centro Educacional Primeiro Mundo/Divulgação

Em tempos de mudanças socioeducacionais, no Brasil muitas escolas têm enfrentado desafios no processo de ensino. Entretanto, alguns Estados brasileiros têm se destacado como referência com indicadores de qualidade da educação positivos. O Espírito Santo, por exemplo, ficou em segundo lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no ensino médio e entre os cinco primeiros lugares nos ensinos iniciais.

O motivo para isso está no investimento em metodologias de aprendizado focadas no desenvolvimento do aluno, e instituições que compreendem esse modelo de atuação saem na frente. O Centro Educacional Primeiro Mundo, por exemplo, é uma delas. Afinal, há 30 anos, o colégio forma cidadãos de sucesso em Vitória e, desde 2021, também atua em Vila Velha.

A premissa de ensino do Primeiro Mundo mantém a filosofia educacional fiel aos princípios desde a fundação. E por estar na era do conhecimento, da tecnologia, dos desafios de emancipação humana e da sustentabilidade planetária, a instituição tem construído um projeto pedagógico atualizado, moderno e capaz de atender às demandas do século XXI.

Tudo isso oferecendo um ensino cheio de inovação e disciplinas inéditas, como a robótica. Além de meios de convivência e integração entre pais e alunos nas atividades e um alto nível de satisfação.

“Os professores são qualificados e utilizam métodos inovadores e personalizados, atendendo às necessidades de cada aluno realmente. Meu filho, por exemplo, participou de uma atividade de contação de histórias em inglês que foi fundamental para sua prática da conversação. A escola oferece um ambiente estimulante e isso contribui para o progresso e satisfação do meu filho”, afirma Paula Dias, mãe de um dos alunos.

"A escola oferece um ambiente estimulante e isso contribui para o progresso e satisfação do meu filho”, afirma Paula Dias, mãe de um dos alunos. Crédito: Centro Educacional Primeiro Mundo/Divulgação

A matriz curricular do Primeiro Mundo proporciona uma formação intelectual, emocional e social, que prepara os jovens estudantes para bons resultados na vida acadêmica, pessoal e profissional.

Além de todos os benefícios já programados e incluídos em uma grande tradicional, há ainda uma série de atividades extracurriculares esportivas, artísticas, culturais e até musicais na própria escola, seja na unidade de Vitória ou Vila Velha. Essas atividades ajudam a complementar o sistema de ensino e fazem muito sucesso entre os alunos.

João Carlos, diretor pedagógico do Centro Educacional Primeiro Mundo Crédito: Centro Educacional Primeiro Mundo/Divulgação

João Carlos Moraes, o popular Joca, diretor pedagógico do Centro Educacional Primeiro Mundo, explica que o principal objetivo da instituição é preparar seus alunos para enfrentar os desafios do mundo atual.

“Nosso diferencial é oferecer uma formação sólida em inglês, sendo o único centro autorizado no Espírito Santo a aplicar as certificações de Cambridge. Isso faz com que muitas famílias confiem no nosso projeto e que nossos alunos adquiram a fluência necessária para seguir o caminho que escolherem, seja no Brasil, seja fora dele”, destaca.

Para a advogada Karoline Decottignies, de 36 anos, e mãe da Nina, de 2 anos, estudante da unidade de Vila Velha, a experiência é diferenciada. “A Nina ainda é muito pequena, mas sairá pela primeira vez com a escola para visitar um teatro. Estou superanimada e encantada com essa proposta, pois não é algo tão comum. Acredito que ela e os coleguinhas vão amar.”

Em relação à estrutura das unidades capixabas, o Primeiro Mundo conta com salas arquitetadas especialmente para atender alunos do maternal ao 3° ano do ensino médio, passando por quadras poliesportivas cobertas e descobertas, piscinas, jardins, cozinha experimental, salas de projeto maker e até academia para alunos, mantendo-se como um dos pilares educacionais mais completos do Estado. Quem ficou interessado pode fazer um tour virtual pelos 12 mil metros quadrados da unidade de Vitória clicando aqui

A influencer digital, ex-aluna e mãe de um dos alunos do Primeiro Mundo Thanandra Torres, direciona os conteúdos nas redes para a maternidade e define a experiência de ensino da instituição de forma sempre muito positiva. Grávida do quarto filho, Thanandra já relata que o destino dele também será o Primeiro Mundo, assim como já é uma realidade para os outros três.

A influenciadora Thanandra Torres é ex-aluna da escola e tem três filhos, que também são alunos do Primeiro Mundo Crédito: Centro Educacional Primeiro Mundo/Divulgação

“Como mãe, estou na escola há cinco anos e, após as reformas, a estrutura está ainda melhor. A qualidade do ensino e o material didático, como o livro SAS, são excelentes. A comunicação entre pais e escola também evoluiu muito este ano e, certamente, meu quarto herdeiro também vai estudar lá”, revela.

Lúcio Caetano, diretor escolar da unidade de Vila Velha, enfatiza a importância de uma infraestrutura de qualidade e um projeto pedagógico bem desenvolvido. “Visamos trazer o aluno para o conhecimento, permitir o desenvolvimento e transformá-lo em um formador de opinião. Queremos fazer a diferença na sociedade”, explica Lúcio.

Lúcio Caetano, diretor escolar do Centro Educacional Primeiro Mundo de Vila Velha Crédito: Centro Educacional Primeiro Mundo/Divulgação

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