Escola capixaba promove esporte ao investir em infraestrutura

Dispor de quadras, piscinas e salas de dança, além de equipamentos esportivos, permite ao Centro Educacional Leonardo da Vinci oferecer atividades diversificadas aos alunos, estimulando a busca por uma vida ativa

Dentre tantos aspectos que precisam se agregar para tornar uma escola uma referência de qualidade e excelência, o cuidado com a estrutura física disponível é um deles. Afinal, todo projeto pedagógico pressupõe a existência de ambientes adequados para a sua realização. Ao olhar para o pilar esportivo da instituição não é diferente. Contar com espaços seguros e diferenciados para oferecer modalidades diferentes de atividades físicas é fundamental.

Por isso, no Centro Educacional Leonardo da Vinci, escola capixaba que faz parte do Inspired Education Group, o investimento na manutenção, na ampliação e no conforto, visando ao bem-estar dos alunos e professores, nos espaços esportivos é permanente. Atualmente, a escola dispõe de sala de ginástica e balé, duas piscinas (uma semiolímpica e outra aquecida), seis quadras, e ambientes com quatro mesas de pingue-pongue. Isso sem falar nos diversos recursos e acessórios indicados para cada esporte proposto.

Com esse aparato são oferecidas dentro da grade curricular, mas também de forma extracurricular, em horários extras, práticas esportivas mais conhecidas, como futebol, vôlei, basquete, ginástica, balé, natação, beisebol, handebol e atletismo, além de outras menos conhecidas ou até adaptadas e inventadas pela equipe de Educação Física da escola, como stop ball, futhand, queimada, badminton, touchtennis, frescobol, golfe, dança de salão e desafios aquáticos.

De acordo com o diretor do Centro Educacional Leonardo da Vinci, Mário Broetto, investir no pilar esportivo é estratégico na formação integral dos alunos. “Está comprovado que a atividade física melhora a saúde e contribui para o aumento da atividade cerebral, estimulando funções cognitivas como atenção, memória e raciocínio lógico. Portanto, nada melhor do que, como instituição de ensino, estimular o desenvolvimento de habilidades básicas e avançadas que desempenham um papel crucial no desenvolvimento global da criança, incluindo também aspectos sociais e emocionais. Além disso, entendemos que o aluno, ao experimentar e se identificar com uma modalidade, leva essa prática para toda a vida, sendo assim muito mais ativo e saudável”, explica.

Além da escola

Por entender que algumas práticas esportivas mais novas têm a capacidade de despertar a atenção dos estudantes, mas que não são possíveis praticar dentro da escola, o Centro Educacional Leonardo da Vinci tem testado a realização de atividades em ambientes externos.

Foi assim com a ida à Toca Escalada Indoor, que propôs a realização de uma prática corporal de aventura, e à sede da Royal Beach Tennis Vitória, em que os alunos testaram as aptidões com raquetes e bolinhas. Ambas ações tiveram como foco ampliar o leque de modalidades esportivas, proporcionando experiências ricas e diversificadas.

Outros espaços estratégicos

O Centro Educacional Leonardo da Vinci tem testado a realização de atividades em ambientes externos. (Centro Educacional Leonardo da Vinci/Divulgação)

Outro espaço que desempenha papel estratégico dentro da proposta pedagógica do Centro Educacional Leonardo da Vinci é o Percorsi (palavra italiana que significa caminhos), destinado exclusivamente para as turmas da Educação Infantil. Formado por ateliês multifuncionais que valorizam o “aprender fazendo”, de forma lúdica e dinâmica, a estrutura favorece aprendizagens integradoras e colaborativas, estimula a criatividade e desenvolve habilidades por meio de oficinas de arte, experiências motoras e corporais, cozinha experimental e contação de histórias.

Vale ainda ressaltar que, para proporcionar aos alunos o contato mais próximo com a natureza, a escola possui uma Estação Biológica que conta com aquário, viveiro, orquidário, herbanário, borboletário, jardins, lago de tartarugas e acesso à Reserva Itapenambi. A estrutura cumpre um papel pedagógico nos projetos de Educação Alimentar e respeito ao meio ambiente, e ainda funciona como aliviadora de tensões para o cuidado com a saúde mental.

Nesse sentido de zelo com o cuidado emocional, e também social, o Centro Educacional Leonardo da Vinci mantém uma grande Praça de Convivência, onde os alunos podem interagir em seus intervalos de descanso, cercados de jardins, mesas e até tabuleiros com peças gigantes de xadrez.

Já do ponto de contato intencional e educativo com tecnologias, destaca-se na estrutura da escola, além de laboratórios bem equipados e atualizados de Física, Química e Informática, um espaço maker (oficina) chamado Bottega Leonardo. Os ambientes tornam o ensino mais atrativo, estimulando a observação de fenômenos, a pesquisa e o conhecimento científico.

