Escola capixaba figura em ranking mundial de conhecimento

O Centro Educacional Primeiro Mundo certifica mais de 300 alunos por ano, pela Universidade de Cambridge, por meio do projeto bilíngue Crédito: Bruno Barreto/Divulgação

Para estimular a aprendizagem dos alunos e mantê-los interessados no ambiente escolar, é preciso ficar atento às novas demandas de ensino. Projetos bilíngues, atividades multidisciplinares, oficinas de esporte e tantos outros diferenciais são fundamentais na hora de manter o engajamento dos estudantes com o objetivo de prepará-los para o futuro. E, claro, as instituições que desenvolvem essas habilidades saem na frente.

O Centro Educacional Primeiro Mundo, por exemplo, certifica mais de 300 alunos por ano, pela Universidade de Cambridge, por meio do projeto bilíngue, que forma alunos proficientes em inglês e português. Isso porque, de acordo com a coordenadora de Idiomas da marca Primeiro Mundo, Tatiana D'Ambrosio, investir nesses projetos é também promover o incentivo ao conhecimento de outras nacionalidades.

“É importante para preparar os alunos para um mundo globalizado, promover a compreensão entre diferentes culturas e expandir as oportunidades educacionais e profissionais”, reforça a coordenadora.

Esse ensino globalizado pode ser comprovado pelos bons resultados obtidos pela escola no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), do inglês Programme for International Student Assessment, realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O estudo considera quanto o aluno consegue aplicar os conhecimentos em contextos reais e pondera a capacidade de analisar, raciocinar e se comunicar. Com 512 pontos acumulados no exame, a escola Primeiro Mundo ficou na frente de potências mundiais como Alemanha, Suíça e Estados Unidos.

Para se ter uma ideia, caso a instituição fosse considerada um país, ela iria figurar em 16º lugar no ranking.

O Centro Educacional Primeiro Mundo também tem sido reconhecido como um celeiro de medalhistas em diversas áreas de conhecimento e, apenas em 2023, já conquistou 223 medalhas Crédito: Bruno Barreto/Divulgação

O coordenador de Olímpiadas do Centro Educacional Primeiro Mundo, Ewerton de Barcellos Junior, afirma que esse resultado demonstra a efetividade da metodologia adotada pela escola que busca desenvolver uma relação de confiança entre as famílias e a escola.

“Nosso objetivo é tornar o aluno o protagonista da sua educação. Trabalhamos muito para proporcionar experiências do cotidiano associadas aos conteúdos das disciplinas propostas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Isso torna o nosso aluno mais ativo nas tomadas de decisões e mais preparado para os desafios que irão enfrentar”, detalha.

Inclusive, o Centro Educacional Primeiro Mundo também tem sido reconhecido como um celeiro de medalhistas em diversas áreas de conhecimento e, apenas em 2023, já conquistou 223 medalhas, como conta o coordenador.

“O Primeiro Mundo investe em olimpíadas voltadas para matemática, ciências da natureza, assuntos ambientais e sobre sustentabilidade. Elas proporcionam um desenvolvimento de ações que os alunos vivenciam ou ainda irão vivenciar, tentando prepará-los para o futuro”, pontua Ewerton de Barcellos Junior.

Para 2024, a expectativa é de proporcionar, de acordo com o coordenador, novas oportunidades e experiências em um número maior de áreas de conhecimento.

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Para estimular a aprendizagem dos alunos e mantê-los interessados no ambiente escolar, é preciso ficar atento às novas demandas de ensino Crédito: Bruno Barreto/Divulgação