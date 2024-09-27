ES vai sediar evento itinerante referência no setor elétrico

Ao longo dos dois dias de congresso, a 47ª edição do Cinase deverá contar com a participação de mais de 60 palestrantes Crédito: Cinase/Divulgação

A engenharia elétrica é uma área ampla, que tem alta demanda por estar atrelada a diversas atividades do nosso dia a dia, principalmente em um mundo digitalizado. Por isso, o setor exige um nível crescente de inovação e capacitação dos profissionais e empresas, para garantir a excelência dos serviços e produtos oferecidos.

Uma oportunidade de atualização, o Circuito Nacional do Setor Elétrico (Cinase), considerado um “ponto de encontro” do segmento, será realizado no Espírito Santo, nos dias 2 e 3 de outubro, com apoio institucional e patrocínio da Andaluz, empresa capixaba que pertence ao Grupo Eletromil.

A participação no evento é uma das ações da empresa em 2024, quando completa 40 anos de trajetória. "É um ano especial, estamos completando quatro décadas nos mercados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, oferecendo componentes elétricos de alta qualidade para os setores residencial, comercial e industrial", afirma o diretor do Grupo Eletromil, Joatham Flores.

O evento itinerante terá congressos técnicos e exposições simultâneas no Steffen Centro de Eventos, na Serra, buscando aproximar marcas, profissionais e outras entidades do setor.

“O Cinase tem como princípio básico a disseminação e atualização técnica de tudo que está acontecendo e é tendência dentro do setor. Nós trazemos, no nosso hall de palestrantes, mais ou menos 14 especialistas de todo o setor elétrico, desde a área de geração, transmissão, distribuição e instalações elétricas, até aterramento, eficiência energética renovável, dentre outros. Com isso, o evento possibilita network e uma troca de experiências única dentro do segmento”, destaca Adolfo Vaiser, CEO do grupo O Setor Elétrico, responsável pelo Cinase.

Adolfo Vaiser explica que o Cinase tem como princípio básico a disseminação e atualização técnica de tudo que está acontecendo e é tendência dentro do setor Crédito: Cinase/Divulgação

Ao longo dos dois dias de congresso, a 47ª edição do Cinase deverá contar com a participação de mais de 60 palestrantes, entre especialistas renomados do universo das instalações elétricas, provedores de tecnologia e de profissionais, além de dirigentes de empresas e instituições do setor elétrico, sediadas no Estado do Espírito Santo e na Região Sudeste.

Entre os temas que serão discutidos em 2024, estão transição energética, ESG, Inteligência Artificial, mobilidade elétrica, desenvolvimento e investimentos em fontes eólica e solar no Espírito Santo, dentre outros.

Além do conteúdo técnico, o evento conta ainda com uma área de exposição com mais de 25 empresas, incluindo fabricantes, distribuidores de materiais elétricos e prestadores de serviço, entre elas a Andaluz, empresa com mais de 20 anos de atuação no mercado nacional, que integra o Grupo Eletromil e tem sede no Civit II, na Serra.

47º Circuito Nacional do Setor Elétrico