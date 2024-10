ES ganha plano de saúde com foco em hábitos saudáveis e prevenção de doenças

Operadora de saúde Bluzz aposta na Atenção Primária à Saúde (APS) como pilar fundamental de suas operações, oferecendo um atendimento multiprofissional

A Região Metropolitana de Vitória agora conta com uma nova opção de assistência para a saúde. A Bluzz Saúde chega com uma proposta focada em prevenção, definida como uma “comunidade do bem-estar”. Com um olhar voltado para longevidade e qualidade de vida, a empresa tem como foco a Atenção Primária à Saúde (APS).