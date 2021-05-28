Entenda os problemas que podem fazer o idoso se alimentar mal

Doenças crônicas, perda de dentição e do tônus muscular das estruturas faciais e o uso de próteses dentárias podem atrapalhar a alimentação e reduzir o apetite de idosos. Crédito: Freepik

Tem gente que acha que é só a idade avançar que as doenças vão aparecendo. Mas não é bem assim. É possível ter uma velhice saudável. Para isso, é claro, é importante manter a imunidade lá em cima, o que passa por uma alimentação equilibrada.

A nutricionista Geovana Dalleprane observa que certos problemas alimentares são comuns em idosos de idade mais avançada. "Engasgos, tosse, dificuldade na mastigação e para engolir, recusa do alimento ou falta de apetite são sinais da chamada disfagia. Ela ocorre na garganta ou no esôfago, podendo causar um desconforto leve ou um bloqueio total", explica ela, que atende na Aracê Casa de Vivência.

Nesses casos, vale dar preferência para alimentos mais macios. A carne branca, segundo Geovana, costuma ser mais bem aceita por ser de mais fácil mastigação. "Existem estudos que demonstram idosos com alto índice de anemia. Isso pode estar ligado à pouca ingestão de carne, que é rica em vitamina B12."

Além disso, aponta a nutricionista, doenças crônicas, perda de dentição e do tônus muscular das estruturas faciais e o uso de próteses dentárias podem atrapalhar ainda mais a alimentação e reduzir o apetite, causando desnutrição e, consequentemente, deixando o idoso com fraqueza para se locomover.

Idosos precisam ter uma alimentação equilibrada, com vegetais, frutas, carnes. Crédito: Freepik

"É importante que familiares e cuidadores fiquem atentos a esses sinais. A simples modificação da textura da comida pode ajudar. Ela pode ser, por exemplo, pastosa, ou triturada ou desfiada", orienta.

E ainda vale prestar atenção na quantidade de água que o idoso está ingerindo. "A maioria deles já não sente a sensação de sede, o que causa ressecamento da pele e dos olhos", destaca a nutricionista da Aracê.

CONFIRA AS DICAS

Acompanhamento A saúde bucal do idoso pede atenção especial. A falta de dentes ou próteses inadequadas podem dificultar a mastigação, afetando até o apetite. Por isso, o idoso deve ter acompanhamento odontológico periódico Para muitos idosos em idade avançada, a consistência do alimento pode ajudar muito. A comida deve ser bem cozida, pastosa, triturada ou desfiada, de modo a ficar mais macia, facilitando a mastigação e a deglutição Idosos devem ter uma alimentação equilibrada, com vegetais, frutas, carnes. A comida deve ser o mais integral e natural possível. Deve-se aumentar o consumo de fibras, que facilita no trato intestinal Deve-se evitar o consumo exagerado de açúcar, sal, gordura É importante que o idoso tenha uma rotina alimentar, com horários definidos para as refeições, sem pular nenhuma A hidratação é outro fator fundamental e que merece atenção de cuidadores e familiares, pois é comum muitos idosos terem a sensação de sede diminuída O acompanhamento médico e nutricional também é necessário, pois há casos em que é preciso de suplemento vitamínico

Fonte: Nutricionista Geovana Dalleprane (Aracê Casa de Vivência) e site www.saudebrasil.saude.gov.br

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