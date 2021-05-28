Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Entenda os problemas que podem fazer o idoso se alimentar mal

Até as próteses dentárias podem dificultar a alimentação de pessoas com idade mais avançada, afetando sua saúde

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 17:59

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

28 mai 2021 às 17:59
Doenças crônicas, perda de dentição e do tônus muscular das estruturas faciais e o uso de próteses dentárias podem atrapalhar a alimentação e reduzir o apetite de idosos.
Doenças crônicas, perda de dentição e do tônus muscular das estruturas faciais e o uso de próteses dentárias podem atrapalhar a alimentação e reduzir o apetite de idosos. Crédito: Freepik
Tem gente que acha que é só a idade avançar que as doenças vão aparecendo. Mas não é bem assim. É possível ter uma velhice saudável. Para isso, é claro, é importante manter a imunidade lá em cima, o que passa por uma alimentação equilibrada.
A nutricionista Geovana Dalleprane observa que certos problemas alimentares são comuns em idosos de idade mais avançada. "Engasgos, tosse, dificuldade na mastigação e para engolir, recusa do alimento ou falta de apetite são sinais da chamada disfagia. Ela ocorre na garganta ou no esôfago, podendo causar um desconforto leve ou um bloqueio total", explica ela, que atende na Aracê Casa de Vivência.
Nesses casos, vale dar preferência para alimentos mais macios. A carne branca, segundo Geovana, costuma ser mais bem aceita por ser de mais fácil mastigação. "Existem estudos que demonstram idosos com alto índice de anemia. Isso pode estar ligado à pouca ingestão de carne, que é rica em vitamina B12."
Além disso, aponta a nutricionista, doenças crônicas, perda de dentição e do tônus muscular das estruturas faciais e o uso de próteses dentárias podem atrapalhar ainda mais a alimentação e reduzir o apetite, causando desnutrição e, consequentemente, deixando o idoso com fraqueza para se locomover.
Idosos precisam ter uma alimentação equilibrada, com vegetais, frutas, carnes.
Idosos precisam ter uma alimentação equilibrada, com vegetais, frutas, carnes. Crédito: Freepik
"É importante que familiares e cuidadores fiquem atentos a esses sinais. A simples modificação da textura da comida pode ajudar. Ela pode ser, por exemplo, pastosa, ou triturada ou desfiada", orienta.
E ainda vale prestar atenção na quantidade de água que o idoso está ingerindo. "A maioria deles já não sente a sensação de sede, o que causa ressecamento da pele e dos olhos", destaca a nutricionista da Aracê.

CONFIRA AS DICAS

Acompanhamento

A saúde bucal do idoso pede atenção especial. A falta de dentes ou próteses inadequadas podem dificultar a mastigação, afetando até o apetite. Por isso, o idoso deve ter acompanhamento odontológico periódico
Para muitos idosos em idade avançada, a consistência do alimento pode ajudar muito. A comida deve ser bem cozida, pastosa, triturada ou desfiada, de modo a ficar mais macia, facilitando a mastigação e a deglutição
Idosos devem ter uma alimentação equilibrada, com vegetais, frutas, carnes. A comida deve ser o mais integral e natural possível. Deve-se aumentar o consumo de fibras, que facilita no trato intestinal
Deve-se evitar o consumo exagerado de açúcar, sal, gordura
É importante que o idoso tenha uma rotina alimentar, com horários definidos para as refeições, sem pular nenhuma
A hidratação é outro fator fundamental e que merece atenção de cuidadores e familiares, pois é comum muitos idosos terem a sensação de sede diminuída
O acompanhamento médico e nutricional também é necessário, pois há casos em que é preciso de suplemento vitamínico
Fonte: Nutricionista Geovana Dalleprane (Aracê Casa de Vivência) e site www.saudebrasil.saude.gov.br

ARACÊ CASA DE VIVÊNCIA

Endereço

Rua Silvino Grecco, 604, Jardim Camburi, Vitória - ES

Telefones

(27) 3022-6740 e 99950-9919 (WhatsApp)

Site

Veja Também

Contato com o verde e atividades em grupo trazem bem-estar a idosos

Especialistas dão dicas para manter saúde física e mental do idoso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alimentação idosos Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 28/04/2026
Que "urgência urgentíssima" é essa, vereadores?
Imagem de destaque
Itamaraty confirma morte de brasileiros em ataque de Israel no Líbano; o que se sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados