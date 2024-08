Conteúdo de Marca

Empresa fecha parceria com arquitetos e oferece placas solares com custo reduzido

Parceria da VP Solar com arquitetos oferece remuneração aos profissionais e busca propagar as possibilidades da energia fotovoltaica; veja como participar

3 min de leitura min de leitura

Os profissionais interessados podem entrar em contato com a empresa para se tornar parceiro da empresa. (VP Solar/Divulgação)

Produzido por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta

Apresentado por VP Solar

Muito além da sustentabilidade, o uso de energia solar, atualmente, também ajuda a reduzir as contas no final do mês. O resultado é uma demanda cada vez maior por projetos residenciais com placas solares instaladas ou que estejam preparados para receber esse tipo de equipamento. Entretanto, para garantir que tudo seja feito da forma correta, é necessário contar com o auxílio profissional.

É por isso que a VP Solar, empresa especializada no segmento, desenvolveu um novo projeto de parceria com arquitetos, com o objetivo de oferecer os serviços da empresa e desenvolver projetos que permitam a possível instalação das placas solares desde o estágio inicial.

O proprietário da empresa, Vinicius Allazio, explica que isso surgiu a partir de uma necessidade da VP Solar em se manter não só antenada às demandas do mercado, mas também a fim de propagar as possibilidades de um serviço vantajoso, sustentável e de qualidade.

“Hoje, temos um profissional específico para atender os arquitetos que se interessarem pela parceria e querem direcionar os clientes aos serviços de energia compatíveis. Além de se posicionar como referência na área de atuação, o arquiteto ainda pode ser remunerado caso os serviços da VP Solar sejam adquiridos para as residências”, afirma.

O arquiteto Heliomar Venâncio é um desses profissionais parceiros e relata que isso ajuda muito nos primeiros estágios de elaboração da planta, já que, ao desenhar o telhado, é possível pensar nas futuras possibilidades de aplicação das placas. Afinal, o posicionamento para o norte, por exemplo, ajuda na maior incidência dos raios solares e em um melhor rendimento dos equipamentos.

“A VP Solar tem feito um trabalho muito bacana de aproximar o profissional de arquitetura desses serviços, porque é algo que já faz parte da nossa realidade. Costumo dizer, aliás, que fazer uma construção nova, hoje em dia, sem a produção de energia autônoma, é a mesma coisa que um carro sair da concessionária sem a roda. Já é algo fundamental”, reforça.

Ao desenhar o telhado, é possível pensar nas futuras possibilidades de aplicação das placas. (VP Solar/Divulgação)

Como se tornar um parceiro

Os profissionais interessados podem entrar em contato com a empresa para se tornar parceiro da empresa. Segundo Allazio, o arquiteto deve fazer a solicitação via e-mail ou telefone. A partir daí, um técnico da VP Solar irá procurar o profissional para firmar um contrato de parceria, explicar o processo e as possibilidades de oferecer os produtos tanto para novos clientes, quanto para quem já realizou um projeto com aquele profissional.

“No total, já contamos com mais de 400 arquitetos cadastrados, incluindo profissionais do Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. Além da confiança, esses novos clientes que serão prospectados ainda chegam com um custo menor, já que também conseguimos oferecer descontos para quem adquirir nossos serviços com os arquitetos parceiros”, finaliza.

VP SOLAR

Genuinamente capixaba, a VP Solar oferece soluções personalizadas em energia fotovoltaica para garantir a eficiência e durabilidade dos projetos ofertados aos clientes. São mais de 2,5 milhões de watts gerados por mês com os sistemas instalados e mais de 3 mil clientes atendidos pelo Brasil.

Endereço: Rua José Celso Cláudio, 501 - Loja 12 Jardim Camburi - Vitória - ES

Telefone: (27) 99847 0736

Instagram: @vpsolarbrasil

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta