Empresa de vidros do ES completa 40 anos de pioneirismo e inovação

Com quatro décadas de atuação no mercado capixaba, a Viminas tem no DNA o compromisso com a criatividade e a tecnologia

A Viminas Vidros Especiais se consolidou no Espírito Santo e completa 40 anos de história. (Viminas/ Divulgação)

O segredo do sucesso de grandes marcas está na constante busca por inovação. Independentemente dos anos de tradição de uma empresa, é preciso que ela esteja atenta às novidades do mercado para manter a relação com o público atualizada. Foi com essa linha de pensamento que a Viminas Vidros Especiais se consolidou no Espírito Santo e completa 40 anos de história, mirando um horizonte de muitas novidades.

É o que afirma o diretor-presidente da empresa, Rafael Ribeiro. Para ele, revisitar a história da marca é enxergar crescimento e evolução, com muitos desafios vencidos e inúmeras metas alcançadas.

“Fomos os primeiros da nossa região a investir em uma série de tecnologias, como o forno de têmpera horizontal e a linha automatizada para produção de vidros laminados. Isso porque faz parte da essência da empresa buscar o que há de mais novo e moderno para oferecer produtos de qualidade aos nossos clientes”, detalha.

A Viminas foi pioneira da região ao investir em uma série de tecnologias na produção de vidros. (Viminas/ Divulgação)

Ainda segundo o diretor-presidente, o compromisso com a criatividade e a inovação é pauta da empresa desde a fundação, em 1984. “Começamos pequenos, como uma vidraçaria, e, com a visão de querer inovar e estar sempre à frente, na vanguarda, crescemos. Hoje, estamos entre as principais beneficiadoras e transformadoras de vidro do Brasil”, pontua.

Atualmente, a Viminas é referência no mercado porque trabalha para a melhoria dos processos internos e para o aperfeiçoamento do atendimento ao cliente, com a modernização dos canais. Para os próximos anos, a empresa prepara novos produtos, tecnologias e atuação em diferentes mercados.

Completamos quatro décadas de história com uma trajetória muito satisfatória. Construímos uma marca com muito esforço, trabalho e colaboradores comprometidos, ao lado de clientes e parceiros que acreditam e confiam na Viminas. Estamos prontos para os próximos 40 anos Rafael Ribeiro • Diretor-presidente da Viminas

