Empresa de medicina e segurança do trabalho do ES é eleita a melhor do Mercosul

Pelo segundo ano consecutivo, o capixaba Grupo Innovar ganha na categoria Medicina e Segurança do Trabalho do Mercosul em prêmio internacional

O Grupo Innovar se diferencia pelas unidades móveis de saúde ocupacional, treinamentos e avaliações ambientais, que se deslocam até a sede das empresas. (Grupo Innovar/Divulgação)

A base do ambiente empresarial saudável está no cumprimento das legislações de saúde e segurança do trabalho. Com a obrigatoriedade de uso do eSocial, que registra os vínculos empregatícios e outras informações relacionadas ao governo, investir na área é mais importante do que nunca. Para facilitar e agilizar o trabalho das instituições, o caminho pode ser a contração de empresas de consultoria.

Um exemplo é o Grupo Innovar, eleito pelo segundo ano consecutivo a melhor empresa do segmento no Mercosul, pelo Prêmio Quality, do Latin American Quality Institute (LAQ). O Grupo já foi reconhecido oito vezes como a melhor empresa do país e outras quatro, considerando as instituições da América Latina. A cerimônia de entrega do prêmio será realizada em junho, em São Paulo.

“É extremamente satisfatório para nós. Apesar de ser a nossa segunda vitória consecutiva ainda é emocionante ser reconhecido. Principalmente, porque começamos no interior do Estado e hoje somos referência nacional e internacional. Tudo isso sem perder de vista novas tecnologias, mudanças do mercado, a prioridade pela ética, o respeito e a excelência e, acima de tudo, sem se acomodar”, pontua o presidente do Grupo Innovar, Breno Simoura Nascimento.

Simoura também é presidente da Associação Capixaba das Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho (Acesst) e defende que esse reconhecimento valoriza ainda mais as empresas regionais.

O presidente do Grupo Innovar, Breno Simoura Nascimento, define o reconhecimento como muito satisfatório, além de valorizar as empresas regionais. (Grupo Innovar/Divulgação)

“Isso mostra como o mercado capixaba é promissor. Atuamos em 11 Estados brasileiros e estamos presente de Norte a Sul do Espírito Santo com 20 unidades”, destaca.

A escolha das empresas participantes no Prêmio Quality é feita considerando os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Organizações das Nações Unidas (ONU).

Grupo Innovar

O Grupo Innovar tem foco na consultoria de medicina e segurança do trabalho e atua em diferentes segmentos da indústria, serviços e órgãos públicos. Por meio de soluções inovadoras, a empresa tem como diferencial a praticidade do atendimento in loco, com as unidades móveis de saúde ocupacional, treinamentos e avaliações ambientais, que se deslocam até a sede das empresas.

