Empresa de gás se consolida no ES e planeja investir mais de R$ 50 milhões

Além de presente em todo território capixaba, a Gas Air ampliou a presença para outros pontos do Brasil Crédito: Gas Air/Divulgação

Cada tipo de gás exige uma forma específica de armazenagem, distribuição e manuseio. Seja ele voltado ao uso industrial, seja medicinal, seja laboratorial. Afinal, todos são produtos químicos e a segurança é fundamental em todas as etapas do processo: do transporte ao armazenamento e fornecimento.

Empresas que têm como prioridade a garantia desse serviço se destacam no segmento. A Gas Air, por exemplo, tem como compromisso auxiliar os clientes a obter os melhores resultados na utilização de gases e dos equipamentos, independentemente da aplicação ou de requisitos específicos, e de acordo com o diretor da empresa, Edward Muhs Filho, planeja um investimento de mais de R$ 50 milhões no Estado, para os próximos anos.

“Desde sempre, buscamos fazer um trabalho com ética, qualidade e com muito respeito às pessoas e ao meio ambiente. Hoje, nosso trabalho é inteiramente voltado para o desenvolvimento de soluções e parcerias com clientes para que o atendimento seja personalizado e nossos colaboradores valorizados”, destaca.

Em 2024, os investimentos já ultrapassam os R$ 6 milhões Crédito: Gas Air/Divulgação

O diretor conta que a Gas Air começou atuando como fornecedora de algumas das principais indústrias, hospitais e prestadoras de serviços do Sul do Espírito Santo. A empresa atuava no fornecimento de gases industriais, medicinais e especiais, além da montagem e instalação em rede de gases e assistência técnica.

Em 2024, os investimentos já ultrapassam os R$ 6 milhões e, desde então, a empresa ampliou a atuação no fornecimento de gases industriais e medicinais liquefeitos e produção de sistema de ar e vácuo para ambientes hospitalares.

“Nos próximos cinco anos, serão investidos mais de R$ 50 milhões, que devem nos ajudar a nos tornar uma das primeiras empresas capixabas a figurar entre as quatro maiores fornecedoras de gases e serviços no mercado nacional. Já nos próximos 12 meses, temos a expectativa de abrir mais duas novas unidades”, pontua.

Ainda de acordo com Edward Muhs Filho, além de presente em todo território capixaba, a Gas Air ampliou a presença para outros pontos do Brasil, em um crescimento pautado por ações que mantêm a sustentabilidade da companhia.

Tudo isso porque, segundo o diretor, a empresa se destaca no mercado por alguns diferenciais como: equipe qualificada, fornecimento conforme solicitação do cliente, frota particular, projetos personalizados, instalações com alto padrão de qualidade e segurança e atendimento 24 horas.

"Queremos continuar com um modelo de atuação que, além da lucratividade, permita o desenvolvimento de processos e produtos alinhados às expectativas dos nossos clientes", finaliza.

A Gas Air começou atuando como fornecedora de algumas das principais indústrias, hospitais e prestadoras de serviços do Sul do Espírito Santo Crédito: Gas Air/Divulgação

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