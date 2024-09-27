Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Empresa de gás se consolida no ES e planeja investir mais de R$ 50 milhões

A Gas Air atua desde 2017 no ES com o objetivo de oferecer diferentes serviços para empresas que utilizam do gás de forma industrial, medicinal ou laboratorial
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

27 set 2024 às 09:06

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 09:06

Além de presente em todo território capixaba, a Gas Air ampliou a presença para outros pontos do Brasil
Além de presente em todo território capixaba, a Gas Air ampliou a presença para outros pontos do Brasil Crédito: Gas Air/Divulgação
Cada tipo de gás exige uma forma específica de armazenagem, distribuição e manuseio. Seja ele voltado ao uso industrial, seja medicinal, seja laboratorial. Afinal, todos são produtos químicos e a segurança é fundamental em todas as etapas do processo: do transporte ao armazenamento e fornecimento.
Empresas que têm como prioridade a garantia desse serviço se destacam no segmento. A Gas Air, por exemplo, tem como compromisso auxiliar os clientes a obter os melhores resultados na utilização de gases e dos equipamentos, independentemente da aplicação ou de requisitos específicos, e de acordo com o diretor da empresa, Edward Muhs Filho, planeja um investimento de mais de R$ 50 milhões no Estado, para os próximos anos.
“Desde sempre, buscamos fazer um trabalho com ética, qualidade e com muito respeito às pessoas e ao meio ambiente. Hoje, nosso trabalho é inteiramente voltado para o desenvolvimento de soluções e parcerias com clientes para que o atendimento seja personalizado e nossos colaboradores valorizados”, destaca.
Em 2024, os investimentos já ultrapassam os R$ 6 milhões
Em 2024, os investimentos já ultrapassam os R$ 6 milhões Crédito: Gas Air/Divulgação
O diretor conta que a Gas Air começou atuando como fornecedora de algumas das principais indústrias, hospitais e prestadoras de serviços do Sul do Espírito Santo. A empresa atuava no fornecimento de gases industriais, medicinais e especiais, além da montagem e instalação em rede de gases e assistência técnica.
Em 2024, os investimentos já ultrapassam os R$ 6 milhões e, desde então, a empresa ampliou a atuação no fornecimento de gases industriais e medicinais liquefeitos e produção de sistema de ar e vácuo para ambientes hospitalares.
“Nos próximos cinco anos, serão investidos mais de R$ 50 milhões, que devem nos ajudar a nos tornar uma das primeiras empresas capixabas a figurar entre as quatro maiores fornecedoras de gases e serviços no mercado nacional. Já nos próximos 12 meses, temos a expectativa de abrir mais duas novas unidades”, pontua.
Ainda de acordo com Edward Muhs Filho, além de presente em todo território capixaba, a Gas Air ampliou a presença para outros pontos do Brasil, em um crescimento pautado por ações que mantêm a sustentabilidade da companhia.
Tudo isso porque, segundo o diretor, a empresa se destaca no mercado por alguns diferenciais como: equipe qualificada, fornecimento conforme solicitação do cliente, frota particular, projetos personalizados, instalações com alto padrão de qualidade e segurança e atendimento 24 horas.
"Queremos continuar com um modelo de atuação que, além da lucratividade, permita o desenvolvimento de processos e produtos alinhados às expectativas dos nossos clientes", finaliza.
A Gas Air começou atuando como fornecedora de algumas das principais indústrias, hospitais e prestadoras de serviços do Sul do Espírito Santo
A Gas Air começou atuando como fornecedora de algumas das principais indústrias, hospitais e prestadoras de serviços do Sul do Espírito Santo Crédito: Gas Air/Divulgação

Gas Air 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com o papa Leão XIV
Lula presta solidariedade ao papa Leão XIV após críticas de Trump
Imagem de destaque
Idosos são vítimas de assaltante dentro de ônibus na Serra
Imagem de destaque
Botijão de gás chega a R$ 130 em Colatina e preocupa consumidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados