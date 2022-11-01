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Empresa de ferragens faz investimento que agiliza produção e entrega

Distriferro aposta em equipamentos industriais que vão acelerar em 40% o processo de fabricação de produtos. Mudança vai tornar ainda mais rápida a entrega, que já é feita no mesmo dia
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

01 nov 2022 às 10:15

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 10:15

nidade em Cariacica da Distriferro, empresa que emprega cerca de 100 colaboradores no ES
Unidade em Cariacica da Distriferro, empresa que vem incrementando operações Crédito: Distriferro/Divulgação
Qualidade em produtos e serviços e entrega rápida. Esses são alguns dos principais fatores que colocam a Distriferro na liderança do segmento de lojas de ferragens no Espírito Santo. Na Grande Vitória, para compras realizadas até as 10 horas, a entrega é feita no mesmo dia. E para clientes com cartão fidelidade, o recebimento ocorre na mesma data se a aquisição for efetuada até o meio-dia.
Essa agilidade na entrega poderá ser ainda maior a partir do próximo ano, uma vez que a empresa está realizando um investimento de cerca de R$ 2 milhões em equipamentos industriais para acelerar o processo de fabricação na loja. "São equipamentos para conformação do aço. O projeto foi desenvolvido no ano passado e tem conclusão prevista para 2023. Com isso, vamos aumentar a produtividade em 40%", informa o fundador da Distriferro, Alexandre Alves Barbosa.
Para os consumidores, também são muitas as vantagens, segundo o empresário. "Com a produção mais acelerada, vamos poder manter um estoque maior de produtos, o que não poderíamos fazer na configuração atual. No final das contas, a empresa vai poder atender a uma demanda muito maior de clientes", comemora.
Distriferro
Maquinário da Distriferro: produtividade vai ser acelerada em 40% para atender à demanda Crédito: Distriferro/Divulgação
Com 28 anos de mercado, a Distriferro cresceu significativamente e hoje conta com uma fábrica, em Cobilândia, Vila Velha, com 7 mil metros quadrados e também com o Centro de Distribuição, de onde envia produtos para toda a Região Metropolitana da Grande Vitória e para as cidades do interior do Espírito Santo.
Segundo Barbosa, a empresa emprega hoje 90 profissionais e absorve mão de obra especializada e bem treinada, já que trabalha com uma variedade muito ampla de ferragens e produtos específicos.

LIDERANÇA

Barbosa explica que, para a empresa continuar na liderança no segmento, é preciso manter a atenção voltadas às rápidas mudanças no mercado e no comportamento do consumidor.
Distriferro
Distriferro conta com unidade de fabricação em Cobilândia, Vila Velha Crédito: Distriferro/Divulgação
"A dinâmica está muito acelerada nos últimos anos. Tem que ter atenção às inovações que vão aparecendo. Há pouco mais de dez anos, não existia WhatsApp! Praticamente surgiram ‘ontem’ essa e outras importantes redes sociais, como o Instagram, o LinkedIn e o Facebook. E tudo isso é muito novo para a gente absorver muito rapidamente", reflete.
No médio e longo prazos, o empreendedor adianta que outros projetos ficarão em stand-by. "Vamos esperar a definição da política ainda. Apesar de avaliarmos a situação da economia capixaba como a menos grave, porque o Estado fez o dever de casa, em nível global vamos entrar em uma recessão. É inevitável. Então, vamos esperar um pouco para lançar outros projetos", destaca.
Alexandre Alves Barbosa, fundador da Distriferro
Alexandre Alves Barbosa, fundador da Distriferro, fala sobre o dinamismo do mercado Crédito: Divulgação

Serviço

Pedidos e mais informações sobre os produtos e serviços oferecidos pela Distriferro podem ser obtidos no site www.distriferro.com.br, pelo telefone (27) 2127-4000 ou pelo e-mail [email protected]. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30h às 17h30.

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