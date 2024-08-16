Empreendimento de alto padrão une luxo e sustentabilidade em Guarapari

Os apartamentos do Manami Ocean Living vão ter piscina, integração tecnológica e vista para o mar Crédito: Manami Ocean Living/Divulgação

O litoral sul do Espírito Santo atrai aqueles que buscam o conforto e a beleza das praias capixabas, em muitos casos sem ter que sair de perto da capital Vitória. Entre as cidades dessa região, uma das mais conhecidas é Guarapari, que com diversas opções de praias e outras belezas naturais vem atraindo empreendimentos de alto padrão.

Um deles é o Manami Ocean Living, da incorporadora Invite Inc., que contará com seis blocos residenciais e um total de 72 apartamentos com áreas de 137 m² a 210 m². Com entrega prevista para março de 2027, o imóvel será erguido na Península de Guaibura, que tem área total de 45.532 m².

Segundo o membro do Conselho de Administração da Invite, Romero Valença, entre os principais atrativos do empreendimento é o fato de todas as unidades terem vista para o mar, possibilitado pela localização do empreendimento em uma península. O Manami também vai contar com tecnologias que garantem conforto e praticidade para os moradores.

“Desde a concepção do projeto, nós nos preocupamos com a experiência de quem vai viver naquele local. Então, temos espaços amplos que aumentam a sociabilização da família e quartos com grandes janelas para permitir que o morador contemple melhor o mar. Além disso, as áreas de lazer terão um mobiliário exclusivo, com designs que contribuem para a interação entre os moradores do condomínio”, conta.

O Manami Ocean Living será construído na Península de Guaibura, em Guarapari Crédito: Manami Ocean Living/Divulgação

Romero destaca ainda que a chegada de empreendimentos como o Manami pode contribuir para o desenvolvimento da cidade de Guarapari, tanto na fase de construção como após a inauguração.

“Uma obra desse porte gera 200 empregos diretos e mais uma centena de indiretos, então durante três anos há uma forte criação de mão-de-obra para o município e regiões vizinhas. Depois de prontos, os imóveis também gerarão IPTU, aumentando a arrecadação da cidade e trazendo um público de alta renda que vai aumentar o consumo e gerar emprego e renda, além de impostos”, ressalta.

Com apartamentos de áreas generosas, os dormitórios das unidades podem ter até 24 m². Além disso, os futuros moradores vão contar com espaços de lazer que incluem lounge gourmet, piscinas, sauna, academia, entre outras opções. Cada unidade conta com duas ou três vagas de garagem, sendo que uma será preparada para recarga de carro elétrico.

Conceito e Design

Segundo a arquiteta responsável pelo projeto de interiores, Bruna Rody, o conceito e design tiveram como inspiração o bem-estar azul, uma sensação de serenidade alcançada pelo contato com o mar. Isso, inclusive, está refletido no nome do empreendimento, que é composto pela combinação das palavras em japonês mana (愛) – que significa amor, carinho – e umi (海) – mar, oceano.

“Durante a escolha dos materiais tivemos muito cuidado para eles se mimetizarem com a natureza exuberante que cerca o Manami. Por isso, o uso das pedras naturais que se relacionam com a própria rocha onde será implantado o empreendimento. Já no piso, trouxemos formatos orgânicos para fazerem referência ao desenho do formato da própria Península de Guaibura”, explica.

Para o interior dos apartamentos, Bruna conta que escolheu uma base neutra, que permite que a paisagem seja a protagonista. Com esse mesmo intuito, a cor escolhida para o revestimento das piscinas das varandas foi o azul, visando transformar o reflexo da água da piscina em uma extensão do azul do mar.

Os nomes das unidades também fazem referência a elementos do conceito: Nami (onda, em japonês); Suna (areia); Mizu (água); Kaiō (felicidade); Nikkō (luz do sol); Kanu (canoa); Botō (barco) e Umi (mar).

Sustentabilidade

A gerente de produto da Invite Inc., Mariana Merçon, ressalta que o Manami Ocean Living também foi concebido tendo a preservação do meio ambiente como prioridade, apoiando-se nos pilares do desenvolvimento sustentável.

“A gente faz isso para minimizar ao máximo os impactos gerados ao meio ambiente. Esse trabalho é feito por meio de soluções que visam a melhoria do desempenho das edificações com uso racional e gestão dos recursos de energia, água e lixo, além de promover o desenvolvimento e valorização do entorno, priorizando fornecedores da região em todo o processo, desde a obra até a operação”, destaca.

Durante a construção do empreendimento serão adotadas práticas sustentáveis para reduzir o consumo de recursos naturais. Também serão implementados sistemas eficientes de gestão de resíduos para garantir a reciclagem e a reutilização adequada dos materiais.

Após a inauguração, o imóvel vai contar ainda com elementos sustentáveis, como a reutilização da água da chuva e tomadas para carros elétricos. Também será incentivado o uso de energia renovável.

Além disso, uma das técnicas que serão implementadas no design do empreendimento é o paisagismo sustentável, de baixo impacto ambiental. Assim, os moradores poderão usufruir de áreas verdes que se integram harmoniosamente à beleza natural da Península de Guaibura.

Tecnologia e domótica

A domótica é o sistema de automatização residencial, que permite a gestão de diversos aparelhos da casa ou apartamento. O termo é uma fusão das palavras “domus” (casa, em latim) e “robótica”.

Construídos utilizando esse conceito, os apartamentos do Manami terão um sistema de integração com tecnologia por meio do smartphone, podendo realizar abertura e fechamento da porta principal e com apenas um clique apagar todas as luzes. Além disso, o proprietário será notificado sobre vazamento de gás, que poderá ser cortado o seu fornecimento com apenas um clique por meio de acesso remoto.

Será possível também controlar o aquecimento da piscina à distância. Os imóveis serão entregues com a infraestrutura para atender essas funcionalidades e também para acoplar mais sensores à caixa de automação.

As portas principais serão entregues com fechadura eletrônica, com os quartos, sala e varanda tendo preparação para a instalação de ar-condicionado tipo split. Já a cozinha será entregue com ponto de água para máquina de lavar louça e geladeiras que possuem dispenser. O espaço gourmet das unidades terá bancada, pia e ponto elétrico para churrasqueira e cooktop.

Ficha técnica

Tipologia: 3 a 4 quartos

Metragem: de 137m² a 210m²

Número de unidades: 72 apartamentos

Número de torres: 6 residenciais

Vagas de garagem: 2 ou 3 vagas por unidade, sendo uma com preparação para instalação de carregamento de carro elétrico

Lazer completo entregue mobiliado e decorado

Segurança: sistema CFTV, portaria 24h e cercamento vivo

Manami Ocean Living