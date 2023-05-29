É apaixonado por vinho? Saiba como ter acesso a rótulos exclusivos

O vinho Terre d'Or foi feito com vinhas de 20 anos, em média, e envelhecido por 18 meses em tanques de aço inoxidável Crédito: Em Busca do Vinho/Divulgação

Um bom vinho está sempre carregado de história, especialmente aqueles em que o processo de produção ainda é realizado de forma artesanal e familiar em vinícolas tradicionais. Quem entende do assunto, sabe que o resultado é uma bebida de qualidade, como é o caso do Terre d’Or (Terra de Ouro). Reconhecido por prêmios internacionais, o vinho é produzido, exclusivamente, na região de Bordeaux, na França, e está disponível no Brasil por meio da plataforma digital de financiamento coletivo “Em Busca do Vinho”.

Aliás, o nome da bebida faz uma alusão ao terroir, extensão de terra em que são cultivadas as uvas. Por ser rico em argila e calcário amarelo, o terreno parece ter ouro “brotando da terra”. O resultado é um vinho feito com vinhas de 20 anos, em média, e envelhecido por 18 meses em tanques de aço inoxidável.

“Visitei a vinícola Vignobles Bouillac, responsável pela produção do Terre d’Or, conheci os proprietários e tive a oportunidade de acompanhar de perto todo o processo produtivo. Foi ótimo entender um pouco mais da história que o local carrega e trazer para a nossa plataforma uma experiência diferenciada”, relata o sommelier e um dos fundadores da plataforma “Em Busca do Vinho”, Pablo Oliveira.

O sommelier Pablo Oliveira junto do proprietário da vinícola, Jean-Pierre Bouillac, com as mudas das vinhas Crédito: Em Busca do Vinho/Divulgação

Segundo o especialista, a propriedade foi herdada pelo atual proprietário Jean-Pierre Bouillac de sua madrinha e viticultora em 2007. De lá para cá, o terreno, que acumula mais de 50 anos de história, conta com mais de 100 hectares de campos produtivos para vinhos exclusivos.

Hoje, além da produção de vinho, a vinícola exporta mais de cinco milhões de mudas (de 70 tipos diferentes de uvas) para diversos países do mundo, graças à expertise na produção de vinhos de qualidade. O Terre d’Or, por exemplo, foi reconhecido com medalha de ouro no concurso internacional de Lyon, em 2015, e tem em sua composição 80% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon e 5% Malbec, todos tipos de uvas.

“Isso faz com que o vinho tenha uma tonalidade rubi bem intensa trazendo aromas proeminentes de frutas vermelhas e pretas e especiarias”, explica Pablo Oliveira.

Portanto, a recomendação do sommelier é de que o vinho seja harmonizado com carnes mais gordurosas, como carnes vermelhas (de boi ou de cordeiro) e peru, massas com molhos vermelhos e queijos curados ou envelhecidos.

O viticultor Jean-Pierre Bouillac junto da esposa Danielle Chambaraud são os atuais proprietários da vinícola e procuram manter o máximo da tradição Crédito: Em Busca do Vinho/Divulgação

Em Busca do Vinho

A “Em Busca do Vinho” é uma solução desenvolvida para o mercado vitivinícola brasileiro, focada em experiências proporcionadas pelos vinhos finos. A startup que executa o projeto chama-se Wine Funding Brasil, e é uma spin-off (empresa gerada a partir de outra empresa) e foca em campanhas de financiamento coletivo para comercializar vinhos exclusivos, que não são disponibilizados no mercado brasileiro, com o objetivo de disponibilizá-los com preços mais acessíveis por meio de uma ação coletiva.

Nascida em terras capixabas, a “Em Busca do Vinho” é fruto de um programa de fomento à inovação, o Tecnova II, iniciativa conjunta do Governo Federal e do Governo do Estado do Espírito Santo, através da Fapes e Finep.

Como funciona?

Basta entrar no site oficial da plataforma e ingressar na campanha de financiamento coletivo do vinho desejado. A empresa disponibiliza um prazo e uma meta de garrafas. Caso essa meta seja batida antes do prazo disponibilizado, a entrega das garrafas compradas é feita antes mesmo do fim da campanha. Do contrário, as garrafas começarão a ser entregues após o encerramento do prazo.

O sommelier Pablo Oliveira ressalta que isso é feito apenas para reduzir os custos da entrega e a emissão de CO2, já que o projeto defende as premissas ESG (Ambiental, Social e Governança), mas que quem participar da campanha receberá a garrafa mesmo se a meta não for alcançada.

Além do Terre d’Or, a “Em Busca do Vinho” ainda conta com outras campanhas de financiamento para vinhos da França, da Geórgia Oriental e, também, do Brasil.

“Queremos proporcionar um vinho especial para um momento especial. Essa é a nossa filosofia. Nosso objetivo é oferecer experiências diferenciadas para os amantes do vinho e contar a história de sua produção ou da vinícola que o produziu, com a garantia de um produto de qualidade”, finaliza Pablo Oliveira.

O sommelier Pablo Oliveira recomenda que o vinho seja harmonizado com carnes mais gordurosas Crédito: Em Busca do Vinho/Divulgação

Vinho Terre d'Or