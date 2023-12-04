Duplo diploma abre portas para alunos do ES no Brasil e no exterior

O Programa High School do Centro Educional Leonardo da Vinci conta com a parceria da University of Missouri Crédito: Leonardo da Vinci/Divulgação

Ampliar horizontes e possibilidades mesmo antes de decidir qual carreira seguir e onde cursar a graduação e atuar profissionalmente é uma boa estratégia para quem quer estar bem preparado para o futuro. Nesse sentido, ter um duplo diploma do ensino médio, com reconhecimento brasileiro e americano, abre oportunidades, gera facilidades e desenvolve competências linguísticas e comportamentais para o aluno ser um cidadão do mundo.

Isso porque, ao cursar de forma conjunta e paralela, numa modalidade de formação integral, o ensino médio do Brasil e o chamado high school dos Estados Unidos, o aluno estuda os currículos completos dos dois países, ampliando assim significativamente sua bagagem de conhecimento acadêmico e cultural e o domínio da língua estrangeira. É o que explica a coordenadora de Programas Internacionais do Centro Educacional Leonardo da Vinci, Lorena Rassele Croce.

Segunda ela, investir numa formação acadêmica internacional desde a educação infantil bilíngue, passando pelos programas elementary school (ensino fundamental I) e middle school (ensino fundamental II), e culminando com o high school e até com o estudo da segunda e terceira línguas estrangeiras, forma um aluno com uma mente globalizada e maior mobilidade acadêmica.

“Um cidadão capaz de intervir no mundo com mutações socioculturais, avanços tecnológicos constantes e desafios de ordem internacional, habilitado a pensar globalmente e agir localmente, em qualquer cidade e em diversos ramos de atuação, com empatia, ética e solidariedade”, explica.

Para quem tem planos de cursar a graduação ou trabalhar no exterior, a coordenadora lembra ainda que o duplo diploma elimina a necessidade de realização de alguns testes de proficiência exigidos em universidades e empresas dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa.

Duplo diploma no Estado

Vale ressaltar que essa formação ampla pode ser obtida estudando aqui mesmo no Espírito Santo. O Centro Educacional Leonardo da Vinci foi a primeira escola do Estado e uma das primeiras do Brasil a possibilitar essa oportunidade aos capixabas. Desde o ano 2000, a instituição oferece o Programa High School, atualmente em parceria com a University of Missouri.

O resultado de todos esses anos, além das aprovações nas mais diversas e concorridas universidades brasileiras, são mais de 190 aceitações de cerca de 35 alunos em instituições de ensino internacionais como Harvard, Columbia, Ucla, King’s Colleg London, entre outras.

Isabela Bueno Silvares, de 19 anos, cursa o primeiro período de International Business na Northeastern University, em Boston Crédito: Leonardo da Vinci/Divulgação

Dentre os aprovados está a Isabela Bueno Silvares, hoje com 19 anos de idade. A jovem, que fez o high school no Centro Educacional Leonardo da Vinci, atualmente cursa o primeiro período de International Business na Northeastern University, localizada em Boston. Ela conta que o programa foi um dos responsáveis por expandir seus horizontes na vida acadêmica, devido ao contato com os professores estrangeiros e as matérias estudadas.

“O High School foi crucial para o desenvolvimento do meu inglês, algo que me preparou para a universidade. Em nenhum momento senti dificuldade de acompanhar as aulas em inglês, o que eu devo à preparação que tive durante o programa. Além disso, o diploma de high school foi uma excelente adição no meu currículo, algo que é dado extrema importância pelas faculdades do exterior durante o processo de aplicação”, relata.

Os benefícios do High School, entretanto, não se restringem aos estudantes que planejam estudar fora do Brasil. Lucas Siqueira Aragão, de 24 anos, que também fez o High School no Centro Educacional Leonardo da Vinci, formou-se em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), e atualmente é analista de Investimentos na Kapitalo Investimentos. Ele conta que foi durante o programa, em uma disciplina de Economia, que teve o interesse despertado pela área em que atua hoje.

Foi durante o curso de High School que Lucas Siqueira Aragão, de 24 anos, decidiu que atuaria como analista de Investimentos, função que ocupa hoje Crédito: Leonardo da Vinci/Divulgação

“As matérias oferecidas ampliam o campo de visão tradicional que um estudante do currículo brasileiro tem. Conseguimos aprender conceitos de outras disciplinas que são importantes no nosso cotidiano e na nossa trajetória acadêmica, como economia, saúde, vocação de carreira, oratória, dentre outros”, exemplifica.

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