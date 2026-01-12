Conteúdo de Marca

Do cultivo à reciclagem: conheça a jornada sustentável dos chocolates Garoto

Por meio de iniciativas voltadas para boas práticas agrícolas, apoio a produtores e descarte correto de embalagens, por exemplo, a Garoto tem buscado expandir a produção sustentável do cacau no Brasil

A Garoto tem implementado medidas sustentáveis em diversas etapas da produção e comercialização de seus produtos. Crédito: Garoto/Divulgação

Sustentabilidade é mais do que uma simples palavra ou atitude a curto-prazo: é uma série de ações e iniciativas que, juntas, ajudam a criar uma cultura capaz de reverberar por anos. O conceito, inclusive, engloba tanto os impactos das empresas no meio ambiente quanto as relações com colaboradores e produtores.

No Espírito Santo, uma empresa que tem mostrado como implementar medidas sustentáveis em diversas etapas da produção e comercialização é a Garoto, do grupo Nestlé. Os chocolates da marca passam por uma jornada que inclui o incentivo a práticas regenerativas no campo, suporte aos produtores, operações industriais de baixo impacto, entre outras iniciativas.

“A nossa missão é criar valor compartilhado para as pessoas, os negócios e o planeta. Ao implementar os conceitos de sustentabilidade, a gente ganha em todas as etapas da produção, dando uma melhor condição de vida para quem trabalha com o plantio de cacau, recebendo um produto melhor e protegendo o ecossistema”, destaca o gerente de ESG para Chocolates da Nestlé, Luis Felipe Collaço.

Um dos objetivos da marca, aliás, é expandir a produção de cacau sustentável no Brasil para que a Nestlé consiga adquirir toda a matéria-prima que utiliza no país de fontes sustentáveis. Além disso, a estratégia global da marca inclui se tornar NetZero em 2050, focando na agricultura regenerativa, combate ao desmatamento e rastreabilidade do cacau.

Pilares da cacauicultura sustentável

A marca realiza o trabalho de desenvolvimento da cacauicultura no país sobre três pilares: boas práticas agrícolas, boas condições de vida dos produtores e cacau de qualidade. Crédito: Garoto/Divulgação

Luis destaca que o trabalho de desenvolvimento da cacauicultura no país é realizado sobre três pilares. O primeiro diz respeito a boas práticas agrícolas, que inclui a adoção de práticas de agricultura regenerativa, pesquisa e desenvolvimento de genética e outros fatores ligados à produção.

Já o segundo pilar, de acordo com o gerente, é a condição de vida dos produtores e colaboradores envolvidos em todas as etapas de produção.

“Para nós, utilizar um cacau nacional, produzido pelo povo brasileiro, é um grande benefício. Mas é fundamental que quem vive dessa atividade prospere, garantindo que ela seja rentável para as famílias envolvidas. Por isso, levamos técnicas e práticas que promovem qualidade de vida e ampliam o acesso à informação”, pontua.

O terceiro pilar, para Luis, é resultado do trabalho realizado nos dois primeiros: o cacau de qualidade.

Nestlé Cocoa Plan

Uma das linhas de atuação do Nestlé Cocoa Plan é o projeto Cacauicultores do Futuro, que já impactou cerca de 240 jovens em todo o Brasil. Crédito: Garoto/Divulgação

Criado em 2010, o Nestlé Cocoa Plan (NCP) é o programa de sustentabilidade da Nestlé para a cadeia do cacau. Nos últimos três anos, a iniciativa investiu mais de R$ 110 milhões no Brasil.

Por meio do programa, a marca leva treinamentos, capacitação e assistência técnica para produtores, incentivando ainda práticas sustentáveis como compostagem, rotação de culturas e uso de EPI's, por exemplo.

Além disso, o NCP tem parcerias voltadas para a melhoria da qualidade de vida das comunidades que realizam atividades voltadas para a cacauicultura. Um exemplo disso é o trabalho realizado junto com a startup Água Camelo, que leva água potável para comunidades cacaueiras e promove educação sobre o uso sustentável do recurso.

Outra linha de atuação do programa é a promoção de tecnologia e inovação no campo, por meio de um chatbot chamado Theo. A ferramenta foi criada para responder dúvidas dos produtores via WhatsApp gratuitamente e de maneira acessível, como ferramenta de apoio à digitalização e profissionalização no campo. Para utilizá-la, basta enviar uma mensagem para o número (27) 99901-1960.

De olho na formação de novas gerações de produtores rurais, o NCP também conta com o projeto Cacauicultores do Futuro. A iniciativa já impactou cerca de 240 jovens em todo o Brasil e, segundo Luis, reforça o compromisso da marca com a transformação social e a sucessão familiar no campo.

Resultados

Atualmente, o Nestlé Cocoa Plan apoia 17.000 famílias de agricultores que cultivam cacau em propriedades que variam de 1 a 800 hectares, totalizando 130 mil hectares de cultivo sustentável. No total, o programa conta com mais de 6.500 propriedades participantes – algumas, inclusive, no Espírito Santo.

Vale destacar que a produtividade média das fazendas participantes do Nestlé Cocoa Plan (NCP) aumentou em 59%, passando de 370 kg/ha para 670 kg/ha nos últimos cinco anos, segundo fechamento recente do último mês de novembro.

De acordo com Luis, fomentar o desenvolvimento de diferentes perfis e sistemas de produção de cacau em todo o Brasil é a missão central do programa.

Sustentabilidade na linha de produção

As práticas sustentáveis da Garoto se estendem também à linha de produção. Desde 2017, todas as fábricas da Nestlé – incluindo a Garoto – operam com energia elétrica renovável, como parte de um compromisso de descarbonização iniciado ainda na década de 1980.

Assim como todas as fábricas da Nestlé, ela também não envia resíduos para aterros – tudo é coprocessado, reciclado ou compostado.

De 2013 a 2024, a Nestlé reduziu 2,2 bilhões de litros de água captada em suas operações. Este número, segundo Luis, reforça a disciplina industrial e apoio ao uso eficiente de recursos, um pilar incorporado também à operação em Vila Velha.

A marca também busca manter o compromisso com a sustentabilidade mesmo após os produtos saírem da fábrica. No Brasil, 98% das embalagens da Nestlé são desenhadas para reciclagem ou reutilização. Além disso, a remoção do plástico externo das caixas de bombom – incluindo os da Garoto – permitiu uma redução de 450 toneladas de plástico por ano.

Prêmio Garoto Cacau de Qualidade

O Prêmio Garoto Cacau de Qualidade busca valorizar produtores de cacau que adotam boas práticas agrícolas e sustentáveis. Crédito: Garoto/Divulgação

No Espírito Santo, a Garoto criou o Prêmio Garoto Cacau de Qualidade, que busca valorizar produtores de cacau que adotam boas práticas agrícolas e sustentáveis. A premiação fez parte da programação da 34ª edição da tradicional corrida 10 Milhas Garoto, em 2025.

Segundo Luis, além de incentivar a melhoria contínua, inovação e regeneração das lavouras, a iniciativa reforça a conexão da Garoto com o desenvolvimento socioeconômico do Espírito Santo.

Acessibilidade

Para o gerente de ESG para Chocolates da Nestlé Brasil, a sustentabilidade também está relacionada ao compromisso social da empresa com diversidade, inclusão e ambientes seguros.

Por isso, a planta industrial de Vila Velha possui estruturas adaptadas para garantir acessibilidade aos colaboradores. Isso inclui ambientes planejados para a mobilidade de pessoas com deficiência e, ainda, processos industriais e áreas técnicas com adequações que seguem diretrizes de inclusão e ergonomia.

Reconhecimento

As iniciativas sustentáveis da Nestlé, inclusive, já renderam reconhecimento no estudo Ipsos ESG 360º, que avalia como o consumidor brasileiro percebe o papel das empresas no desenvolvimento sustentável. A marca ficou entre as cinco melhores do país nas dimensões Social e Governança, além de conquistar o terceiro lugar no ranking geral.

“O reconhecimento nos rankings da Ipsos nos dá orgulho de toda essa jornada de sustentabilidade, mas também gera o sentimento de responsabilidade. A partir do momento que a marca se torna referência, nós passamos a ser cobrados, inclusive por nós mesmos, a ir além e gerar um valor real para toda a cadeia de produção", destaca Luis Felipe.

Ele pontua, ainda, que o reconhecimento reforça a percepção de qualidade, confiança e compromisso social atribuída pelos consumidores à marca Garoto. Além disso, o gerente acredita que a conquista dá credibilidade adicional ao discurso de sustentabilidade, mostrando que as iniciativas não são apenas internas, mas também são reconhecidas publicamente.

Garoto

Os chocolates da marca passam por uma jornada que inclui o incentivo a práticas regenerativas no campo, suporte aos produtores, operações industriais de baixo impacto, entre outras iniciativas. Crédito: Garoto/Divulgação

