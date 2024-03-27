Diversão na Páscoa com Caça aos Ovos e novidades no Shopping Vitória

Na Caça aos Ovos de Páscoa, as crianças que completarem a missão vão ganhar um ovo da Le Chocolatier Crédito: Divulgação/ Shopping Vitória

A Páscoa é neste fim de semana e no Shopping Vitória ela será ainda mais deliciosa e divertida com a Caça aos Ovos em realidade aumentada. A data mais doce do ano será comemorada com uma empolgante experiência que envolve game e tecnologia. As crianças vão se aventurar pelos corredores do shopping em busca dos ovos virtuais, nas tardes de sexta (29), sábado (30) e domingo (31), sempre a partir das 14 horas.

Destaque para o Coelho da Páscoa que não poderia faltar à comemoração. Ele também vai participar da brincadeira no horário das 14h às 16h, fazendo a alegria do público infantil. Para quem quiser comprar ovos para presentear, as lojas do Shopping Vitória também oferecem diversos lançamentos e opções nesta Páscoa. Confira as dicas abaixo!

Na Caça aos Ovos, cada participante deve encontrar os dez cenários espalhados pelos corredores do mall e capturar pelo menos cinco ovos virtuais. A captura será realizada a partir do acesso ao site www܂pascoasv܂com܂br . Ao completar a missão, o participante ganha um ovo de Páscoa da Le Chocolatier (tamanho 12, chocolate ao leite - 100g). A retirada poderá ser feita no balcão de troca localizado no 1º piso do mall, em frente à Le Chocolatier, onde também se encontra disponível o regulamento completo da ação.

A retirada dos prêmios poderá ser feita no balcão de troca localizado no 1º piso do mall, em frente à Le Chocolatier Crédito: Divulgação/ Shopping Vitória

Novidades para todos os gostos e bolsos

E ainda dá tempo de garantir o ovo de Páscoa para presentear a família e os amigos! A busca pelos doces tem aumentado e no Shopping Vitória o coelhinho caprichou ainda mais, trazendo novidades irresistíveis. O empreendimento conta com um mix diversificado de operações que comercializam várias opções de chocolates para todos os gostos, idades e bolsos.

Na Le Chocolatier, um dos lançamentos é o ovo trufado de Pasta de Amendoim e Cookies, sem adição de açúcar, da linha fit, por R$ 119,90. E agora tem ovo de Páscoa da famosa coleção de Barra Rústica da marca, nos sabores Avelã e Frutas Vermelhas, por R$ 99,90, e a novidade do ano, sabor Pistache, por R$ 119,90.

Coelho da Páscoa vai fazer a alegria da criançada no Shopping Vitória 2024 Crédito: Divulgação/ Shopping Vitória

“Esses ovos estão sendo os campeões de vendas na nossa loja, em embalagens bonitas, presenteáveis, atendendo os pedidos dos clientes. E diante da demanda cada vez maior por produtos sem adição de açúcar ou sem lactose no mercado de chocolate, temos desenvolvido bastante esses itens nos últimos anos”, diz Pâmela Pagotto, supervisora comercial da Le Chocolatier do Shopping Vitória.

Na loja há também diversos produtos da linha fit ou veganos para atender todas as necessidades, incluindo barrinhas, bombons, gotas e os famosos drageados, que têm como opção o chocolate extra amargo (70% de cacau), sendo sem açúcar e sem leite.

Para a criançada

E para encantar as crianças, além do chocolate, ovos com surpresas e brindes dos seus personagens favoritos em embalagens divertidas são uma boa escolha para presentear. Na Kopenhagen as novidades chegam com duas opções, o Ovo Wandinha e Ovo Mãozinha. Ambos trazem em sua receita o tradicional chocolate ao leite e possuem 120g, por R$ 159,90 cada. Como brinde, a criançada pode escolher entre a pelúcia exclusiva da personagem Wandinha Addams ou do seu fiel companheiro, Mãozinha, que são sucesso entre o público infantil. Outra novidade é o ovo de 120g de chocolate ao leite inspirado no Carismático Kung Fu Panda, que acompanha uma pelúcia de heróis da franquia, como Po e Tigresa. O valor é R$ 159,90.

Páscoa no Shopping Vitória está cheia de novidades Crédito: Divulgação/ Shopping Vitória

“Este ano aumentou a procura pelos ovos de Páscoa na loja e estamos com uma alta expectativa, as vendas já estão sendo um sucesso. Entre os destaques estão o ovo de Pistache e o de Coco Cremoso, da linha Exagero”, cita Izabella dos Santos, vendedora responsável da Kopenhagen no Shopping Vitória.

Já na Cacau Show, o lançamento do ano é o ovo de chocolate ao leite e branco com recheio sabor Crème Brûlée, da linha Dreams, por R$ 94,99 (400g). Também chama atenção o ovo de Pistache com pedaços, da linha La Nut, por R$ 129,99 (400g), que permanece sendo um dos preferidos pelos consumidores.

A marca traz ainda diversos ovos temáticos para as crianças com Looney Tunes, Snoopy e Harry Potter. Os produtos da saga do bruxinho mais conhecido do mundo, por exemplo, acompanham itens de pelúcia dos personagens. O ovo, inspirado no icônico Pomo de Ouro, é de chocolate ao leite com 250g, por R$ 149,99.

Na Lindt, a novidade este ano é o ovo de novo sabor Creme de Avelã Crocante, por R$ 159,90. Entre os mais vendidos também estão os ovos de Nocciolatte (R$ 159,90) e o Trufado (R$ 189,90). Já na Bauducco, os produtos inovam no tradicional sabor do período, com foco no chocolate e nas produções pascoais. Entre os mais procurados estão os ovos de Chocottone (320g) e Brownie (350g), por R$ 99,90 cada. Há também opções simples e deliciosas para presentear, como os Ovinhos de Chocolate em lindas embalagens de cenouras (100g) por R$ 44,90 e em potinhos especiais (170g) por R$ 53,90.

Páscoa no Shopping Vitória

Caça aos Ovos