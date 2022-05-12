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Dire Straits Legacy traz sucessos da banda para show em Vitória

Apresentação no dia 29 de maio reúne ex-integrantes e convidados interpretando os maiores hits da banda de rock britânica, que comemora 45 anos

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 18:07

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

12 mai 2022 às 18:07
Dire Straits Legacy traz sucessos da banda para show em Vitória
Os ingressos do primeiro lote já estão à venda e podem ser adquiridos on-line Crédito: Sócrates Online/Divulgação
Vitória vai receber o show de um das bandas mais cultuadas nas décadas de 1970 e 1980: a Dire Straits Legacy (DSL) chega ao Espírito Santo, no dia 29 de maio, em apresentação única, trazendo sucessos como “Money for Nothing”, “So Far Away”, “Sultans of Swing”, “Walk of Life”, “Romeo and Juliet”, celebrando os 45 anos da banda de rock.
Formado por diversos ex-integrantes do grupo britânico, Dire Straits Legacy é um projeto em permanente evolução e busca manter-se distante do clichê de reunião ou banda tributo.
Muitos membros do Dire Straits se juntaram ao projeto durante esses anos, mas desde 2016, Alan Clark, que já atuou na banda de 1980 a 1985, hoje é integrante fixo da Dire Straits Legacy. Junto a ele estão outros músicos que já fizeram parte da formação original: Phil Palmer (direção musical/guitarra/voz), que trabalhou com Dire Straits de 1990 a 1992; e o saxofonista Mel Collins, membro do Dire Straits de 1983 a 1985, que tocou no famoso Alchemy Live Album e no EP Twisting By The Pool.
Entre os demais integrantes está Trevor Horn, que tem uma longa história com a indústria da música. Ele foi um dos formadores do duo The Buggles, que gravou o hit “Video Killed the Radio Star”, primeiro videoclipe exibido pela MTV americana quando esta entrou no ar. Também foi um dos fundadores do grupo britânico de synth-pop Art of Noise e foi vocalista da Yes, uma das mais influentes bandas de rock progressivo, durante a gravação do álbum “Drama”, em 1980.
Dire Straits Legacy traz sucessos da banda para show em Vitória
Formado por diversos ex-integrantes do grupo britânico, Dire Straits Legacy é um projeto em permanente evoluçã Crédito: Sócrates Online/Divulgação
Como produtor, Trevor Horn esteve à frente de alguns hits que definiram o som dos anos 1980, como “Lexicon of Love”, de ABC, “Owner of a Lonely Heart”, do Yes, e “Relax”, “Two Tribes” and “The Power of Love”, sucessos de Frankie Goes to Hollywood. Também produziu sucessos para Tina Turner, Tom Jones, Barry Manilow, Cher, Boyzone, 10cc, Bryan Ferry, John Legend, Lisa Stansfield, Robbie Williams, Grace Jones, Simple Minds e Seal, trabalho pelo qual recebeu um Grammy como produtor.
Também integram o Dire Straits Legacy o guitarrista Jack Sonni, que participou das gravações e turnê do álbum “Brothers in Arms”; e Andy Treacey, músico britânico que já gravou e saiu em turnês com Moby, Groove Armada, Robbie Williams, Ronnie Wood, entre outros. Os dois italianos que se juntam à banda são o guitarrista e vocalista Marco Caviglia e o tecladista Primiano Dibiase.
Os ingressos do primeiro lote já estão à venda, a partir de R$ 110 e podem ser adquiridos pelo site bileto.sympla.com.br. O show acontece no Espaço Patrick Ribeiro, localizado no Aeroporto de Vitória, na Capital capixaba.

DIRE STRAITS LEGACY

  • Sobre: formada por ex-integrantes da icônica banda britânica, Dire Straits Legacy é um projeto em permanente evolução e busca manter-se distante do clichê de reunião ou banda tributo. A banda já teve a participação de vários membros do Dire Straits ao longo de sua existência, desde 2016.
  • Quando: 29 de maio, a partir das 21h
  • Onde: Espaço Patrick Ribeiro Novo Aeroporto (Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Vitória - Espírito Santo)
  • Ingressos: a partir de R$ 110
  • Vendas: on-line, no site bileto.sympla.com.br
  • Classificação indicativa: 18 anos

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