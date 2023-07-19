Destaque em novela, cooperativismo gera renda para 610 mil no ES

O modelo cooperativista também está em evidência na teledramaturgia Crédito: Divulgação/OCB

Em Terra e Paixão, novela das nove da Globo, a protagonista Aline (Barbara Reis) busca apoio em uma cooperativa da fictícia cidade de Nova Primavera para progredir no campo. O modelo cooperativista, destaque em algumas histórias da trama, é forte no Espírito Santo, com 610 mil pessoas cooperadas.

Assim como na novela global, na vida real o cooperativismo também é uma referência para as pessoas que buscam por melhores oportunidades ou, ainda, acesso a produtos diferenciados. Isso porque as cooperativas têm a capacidade de aliar o desenvolvimento econômico ao social, a competitividade à cooperação e a produtividade à sustentabilidade.

E essa realidade não se limita ao campo, mas está presente em diversos ramos da economia. Além do agro, as cooperativas oferecem crédito, transporte, saúde, educação e estão presentes em muitos outros segmentos do mercado.

Juntas, elas já somam 18,8 milhões de cooperados em todo o Brasil, que encontraram no cooperativismo uma opção para gerar renda, ter melhor qualidade de vida ou consumir soluções variadas.

Somente no Espírito Santo, esse modelo de negócio emprega quase 10 mil trabalhadores, fora os cooperados. Estima-se que aproximadamente 1,6 milhão de pessoas — quase 40% da população capixaba — estejam conectadas direta ou indiretamente ao cooperativismo.

Esse número é justificado pelo modo diferente de organização das cooperativas. Além de ser para todo mundo, elas promovem a valorização do trabalho e das decisões coletivas, além de distribuírem os resultados econômicos de forma justa entre os seus membros. Por isso, os cooperados são considerados donos do negócio.

O SomosCoop pode ser visto em websérie, que logo terá uma temporada sobre o ES Crédito: Divulgação

Somado a esses diferenciais, o cooperativismo é um modelo de negócio que promove o bem-estar nas comunidades em que está presente, movimentando a economia e promovendo o desenvolvimento local. Ou seja, ele é bom para todo o entorno onde está instalado, gerando oportunidades, transformação e renda para a população.

Websérie conta histórias de cooperativas no Brasil

Além de estrelar na televisão, o cooperativismo também é destaque na internet com a websérie “SomosCoop na Estrada”, que viaja todo o Brasil mostrando como esse trabalho gera impacto positivo na prática.

Até o momento, já foram percorridos mais de 10 Estados, onde foi possível visitar 16 cooperativas de diferentes. A primeira temporada foi lançada em 2022 e, a segunda, no fim de junho. A próxima deverá passar pelo Espírito Santo.