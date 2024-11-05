Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Conteúdo de Marca
  • De veículos autônomos a ônibus elétrico: conheça o berço das inovações logísticas no ES
Conteúdo de Marca

De veículos autônomos a ônibus elétrico: conheça o berço das inovações logísticas no ES

Com carros e ônibus 100% elétricos, equipamentos personalizados e operações remotas com cabine de controle, a VIX Logística desenvolve vertical de negócios para trazer um futuro mais sustentável, responsável e produtivo

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 07:12

Curso de Residência

Curso de Residência

Publicado em 

05 nov 2024 às 07:12
O Espaço VIVA, dentro da Matriz da VIX Logística, em Vitória, foi pensado para desenvolver as principais inovações e tecnologias idealizadas pela vertical de negócios.
O Espaço VIVA, dentro da Matriz da VIX Logística, em Vitória, foi pensado para desenvolver as principais inovações e tecnologias idealizadas pela vertical de negócios. Crédito: Aline Gomes
Quando o assunto é inovação em transporte e logística, a sustentabilidade e a eficiência pedem passagem.
Soluções inéditas concebidas em solo capixaba têm ganhado vez mais mercado. E, assim, o pioneirismo embarca no primeiro ônibus 100% elétrico de uso rodoviário do Brasil, alinhado à pauta socioambiental de redução das emissões de CO2; no trator autônomo capaz de movimentar até 80 toneladas em ambientes industriais, com o mais elevado nível de automação; e no caminhão elétrico, que pode evitar a propagação de quase 21 toneladas de gases por mês.
Todas essas soluções nasceram em um mesmo berço: o VIVA, uma vertical de negócios da empresa VIX Logística, responsável por aliar tecnologia e inovação para operações logísticas.
Sustentabilidade e segurança são o segredo por trás da bem-sucedida história dessas iniciativas. Segundo Marcos Nunes, gerente do VIVA, a vertical se concentra em alguns pilares que podem ser aplicados separadamente ou juntos em um mesmo projeto em operações logísticas.
"O primeiro pilar é o da robótica, em que estão incluídos os veículos autônomos e os robôs colaborativos. O segundo envolve as fontes de energia alternativas. E o terceiro pilar é a parte de operações remotas. Essas inovações têm auxiliado na otimização dentro das empresas, especialmente focando a segurança e a sustentabilidade, assim como aumentando a eficiência das operações aumentando sua integração."
Marcos Nunes - Gerente do VIVA

Segurança e pessoas como prioridade

A segurança no ambiente de trabalho deve ser uma pauta recorrente dentro das empresas, assim como a busca por diminuir os riscos para seus funcionários durante as operações. Soluções como os veículos autônomos, equipamentos robóticos e operações remotas têm auxiliado as indústrias a evitar situações de perigo, traduzindo a união entre as pessoas e a tecnologia.
O Galileu, primeiro veículo autônomo do VIVA, e outras ferramentas inovadoras e tecnológicas já vêm auxiliando nas operações das companhias clientes da VIX. De acordo com Patrícia Poubel Chieppe, CEO da VIXPar, marca consolidadora dos negócios de logística e mobilidade do Grupo Águia Branca, da qual a VIX faz parte, essas implementações têm trazido benefícios para a rotina dos colaboradores.
"A automação dentro das nossas operações não só melhora a eficiência, mas também garante que as pessoas estejam fora de ambientes de risco. Estamos retirando-as de áreas perigosas, como em portos e siderúrgicas, e colocando-as em posições de monitoramento mais seguras."
Patrícia Poubel Chieppe - CEO da VIXPar 
O Galileu e outras soluções autônomas já vêm auxiliando a diminuir a exposição a situações perigosas dentro das empresas.
Veículos do portfólio do VIVA
Veículos do portfólio do VIVA: vida em segurança é premissa em todas as atividades  Crédito: VIX Logística/Divulgação

Um olhar para a sustentabilidade

Falar de sustentabilidade também vem se tornando recorrente dentro das corporações. Com tantos processos de larga escala, colocar em ação práticas mais sustentáveis tornou-se um desafio necessário de se superar.
As fontes alternativas de combustíveis, por exemplo, são um dos pilares do VIVA, reduzindo os efeitos negativos para o ambiente.

O futuro do mercado

A necessidade de inovação veio para ficar. Seja para pensar em segurança, sustentabilidade ou qualquer outra das demandas comuns de uma empresa, soluções criativas e eficientes são cada vez mais necessárias.
Por isso, a inconformidade e a busca por conhecimento têm se tornado essencial para o sucesso no mercado. Apesar de ser desafiador, é o olhar para o que está acontecendo agora e para o que pode acontecer depois que traz o pensamento inovador para dentro das corporações. A inovação, que já está no DNA da VIX, é o futuro tanto do mercado quanto da empresa, e é o que move o VIVA.
"É muito difícil, na gestão, você cuidar do hoje e do futuro ao mesmo tempo. O VIVA vem para trazer esse futuro mais rápido."
Patrícia Poubel Chieppe - CEO da VIXPar 
Patrícia Chieppe é diretora executiva da VIX Logística.
Patrícia Poubel Chieppe destaca valor da sustentabilidade nas operações Crédito: Rebeca Fagundes
Aline Gomes e Rebeca Fagundes são alunas do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve supervisão e edição da jornalista Andreia Pegoretti, editora do programa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Tecnologia veículos Sustentabilidade Inovação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica
Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados