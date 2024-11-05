De veículos autônomos a ônibus elétrico: conheça o berço das inovações logísticas no ES

O Espaço VIVA, dentro da Matriz da VIX Logística, em Vitória, foi pensado para desenvolver as principais inovações e tecnologias idealizadas pela vertical de negócios. Crédito: Aline Gomes

Quando o assunto é inovação em transporte e logística, a sustentabilidade e a eficiência pedem passagem.

Soluções inéditas concebidas em solo capixaba têm ganhado vez mais mercado. E, assim, o pioneirismo embarca no primeiro ônibus 100% elétrico de uso rodoviário do Brasil, alinhado à pauta socioambiental de redução das emissões de CO2; no trator autônomo capaz de movimentar até 80 toneladas em ambientes industriais, com o mais elevado nível de automação; e no caminhão elétrico, que pode evitar a propagação de quase 21 toneladas de gases por mês.

Todas essas soluções nasceram em um mesmo berço: o VIVA, uma vertical de negócios da empresa VIX Logística, responsável por aliar tecnologia e inovação para operações logísticas.

Sustentabilidade e segurança são o segredo por trás da bem-sucedida história dessas iniciativas. Segundo Marcos Nunes, gerente do VIVA, a vertical se concentra em alguns pilares que podem ser aplicados separadamente ou juntos em um mesmo projeto em operações logísticas.

"O primeiro pilar é o da robótica, em que estão incluídos os veículos autônomos e os robôs colaborativos. O segundo envolve as fontes de energia alternativas. E o terceiro pilar é a parte de operações remotas. Essas inovações têm auxiliado na otimização dentro das empresas, especialmente focando a segurança e a sustentabilidade, assim como aumentando a eficiência das operações aumentando sua integração." Marcos Nunes - Gerente do VIVA

Segurança e pessoas como prioridade

A segurança no ambiente de trabalho deve ser uma pauta recorrente dentro das empresas, assim como a busca por diminuir os riscos para seus funcionários durante as operações. Soluções como os veículos autônomos, equipamentos robóticos e operações remotas têm auxiliado as indústrias a evitar situações de perigo, traduzindo a união entre as pessoas e a tecnologia.

O Galileu, primeiro veículo autônomo do VIVA, e outras ferramentas inovadoras e tecnológicas já vêm auxiliando nas operações das companhias clientes da VIX. De acordo com Patrícia Poubel Chieppe, CEO da VIXPar, marca consolidadora dos negócios de logística e mobilidade do Grupo Águia Branca, da qual a VIX faz parte, essas implementações têm trazido benefícios para a rotina dos colaboradores.

"A automação dentro das nossas operações não só melhora a eficiência, mas também garante que as pessoas estejam fora de ambientes de risco. Estamos retirando-as de áreas perigosas, como em portos e siderúrgicas, e colocando-as em posições de monitoramento mais seguras." Patrícia Poubel Chieppe - CEO da VIXPar

O Galileu e outras soluções autônomas já vêm auxiliando a diminuir a exposição a situações perigosas dentro das empresas.

Veículos do portfólio do VIVA: vida em segurança é premissa em todas as atividades Crédito: VIX Logística/Divulgação

Um olhar para a sustentabilidade

Falar de sustentabilidade também vem se tornando recorrente dentro das corporações. Com tantos processos de larga escala, colocar em ação práticas mais sustentáveis tornou-se um desafio necessário de se superar.

As fontes alternativas de combustíveis, por exemplo, são um dos pilares do VIVA, reduzindo os efeitos negativos para o ambiente.

O futuro do mercado

A necessidade de inovação veio para ficar. Seja para pensar em segurança, sustentabilidade ou qualquer outra das demandas comuns de uma empresa, soluções criativas e eficientes são cada vez mais necessárias.

Por isso, a inconformidade e a busca por conhecimento têm se tornado essencial para o sucesso no mercado. Apesar de ser desafiador, é o olhar para o que está acontecendo agora e para o que pode acontecer depois que traz o pensamento inovador para dentro das corporações. A inovação, que já está no DNA da VIX, é o futuro tanto do mercado quanto da empresa, e é o que move o VIVA.

"É muito difícil, na gestão, você cuidar do hoje e do futuro ao mesmo tempo. O VIVA vem para trazer esse futuro mais rápido." Patrícia Poubel Chieppe - CEO da VIXPar

Patrícia Poubel Chieppe destaca valor da sustentabilidade nas operações Crédito: Rebeca Fagundes