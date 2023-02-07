De olho nas tendências de óculos para o verão 2023

Modelos de óculos que são tendência para o verão 2023 Crédito: Divulgação/Óticas Paris

Já faz tempo que os óculos de sol deixaram de ser apenas um acessório que protege os olhos da forte claridade e dos raios UV. Hoje, o item se tornou uma peça de desejo que ajuda a dar um toque de estilo à produção. Com a chegada do verão e início de um novo ano, está na hora de pensar nas tendências de moda que vão ditar regras em 2023. E, quando o assunto são óculos de sol, existem opções para todos os gostos.

Ao falar sobre as principais tendências para o novo ano, a diretora-executiva das Óticas Paris, Ana Luiza Azevedo, assegura que, em relação a formatos, a moda está muito eclética. “Tem para todos os gostos: óculos mais estreitos, óculos maxi, redondos, quadrados. A tendência da lente cosmética segue forte, ou seja, aquela lente que é mais clara e dá para ver os olhos. Algumas marcas estão apostando em lentes espelhadas para o verão também”, garante.

O universo das cores é outro ponto de atenção, pois valorizam armações e contrastam com o tom de pele. Para 2023, as cores que vão estar muito em evidência, segundo a executiva, são: verde, branco, lavanda e as cores translúcidas. Além dos tradicionais preto e tartaruga. O metal dourado também é um clássico e está super em alta.

Entre os homens, o destaque vai para os óculos redondos, nos acetatos amarelos, azuis e verdes. Além disso, o tartaruga é um clássico que nunca sai de moda.

Óculos máscara retorna dos anos 2000

Sensação dos anos 2000, os óculos máscara entraram mesmo como uma das principais tendências para a estação mais quente do ano. Conhecido também como maxióculos ou mosca, o modelo cobre boa parte do rosto e já está fazendo a cabeça das celebridades, inspirando clientes por todo o mundo.

Porém, é sempre bom avaliar: os óculos máscara são para todo mundo?

Ana Luiza Azevedo é enfática e acredita que a resposta vem com uma autorreflexão importante. “A regra para a moda é: te faz sentir bem e está adequado com a mensagem que quer transmitir? Então, pode usar e abusar. Os óculos máscara remetem a uma modernidade e a um certo mistério — porque, de fato, funcionam como uma "máscara" cobrindo grande parte do rosto”, explica.

Segundo Ana Luiza, os máscaras que têm sido mais buscados são aqueles com uma pegada "esportiva", mas que as pessoas têm usado para além do esporte.

Para não errar na hora da escolha do melhor material da armação, a empresária chama atenção para alguns pontos, como levar em conta a anatomia do rosto, a adaptação, o conforto e também a mensagem que quer ser transmitida com aquele determinado modelo de óculos.

“Em regra geral, temos o metal e o acetato — sem entrar no âmbito das suas variações. O metal com plaquetas é mais fácil de se adaptar, pois possui a regulagem nasal. É indicado para quem busca leveza e discrição. Já o acetato, possui uma variação infinita de cores e formatos, e também se adapta bem a maioria dos formatos de rosto, transmitindo uma mensagem de modernidade”, orienta.

Formato do rosto

Escolher um modelo de acordo com o formato do rosto é outra dúvida muito comum. Porém, segundo Ana Luiza Azevedo, hoje em dia não se fala mais em formatos de rosto para escolha dos óculos. Ela acredita que é importante avaliar as características que a pessoa quer evidenciar ou ‘esconder’.

Para ajudá-los nessa empreitada, a executiva da Paris pontua algumas dicas muito úteis para que todos possam entender suas necessidades e especificidades. Confira:

O visagismo trabalha pelo contraste ou pela afinidade. Exemplo: se a pessoa tem um rosto arredondado e gosta desse formato, vamos propor uma armação que siga esse padrão; Se ela tem um rosto arredondado e não gosta, vamos propor uma armação mais retangular, que equilibre as linhas; Independentemente dessa característica, as regras de ouro são: a armação deve estar na altura da sobrancelha, não deve encostar nas bochechas quando sorrimos e a distância entre as hastes e a têmpora deve ser de 1 dedo — menos do que isso, pode ficar apertado e muito mais pode ficar largo demais.

Reconhecimento internacional

Para trazer as tendências mundiais e o que há de mais moderno no mercado, a executiva da Paris acabou de voltar de Milão, na Itália, onde foi um dos 10 clientes escolhidos em todo o Brasil para acompanhar de perto e, em primeira mão, os lançamentos para 2023.