De amadeirado a cimentício: confira 5 tendências de porcelanato para os espaços

Escolhas que vão muito além da beleza, as tendências do porcelanato envolvem funcionalidade e sustentabilidade. Seja para casa, seja para o ambiente de trabalho, as novidades desse mundo revolucionam os espaços com uma combinação única de elegância e responsabilidade ambiental.
Para quem deseja construir ou reformar, é essencial estar por dentro das novidades do mercado e se atualizar com os diferenciais para todos os ambientes. Para o diretor-presidente da Dalla Home Center, Ademir Luiz Dalla Bernardina, escolher o porcelanato ideal traz praticidade e estilo.
"O porcelanato traz novas possibilidades de decoração. Ao fazer essa escolha, é preciso considerar a harmonia com o ambiente, inovando sempre para criar espaços únicos e personalizados."
Confira as cinco principais tendências para o mercado no segundo semestre de 2024, apontadas pelos arquiteto Victor Soares.
1. Amadeirado
Continua em alta devido à sua capacidade de imitar a textura e aparência da madeira natural, oferecendo durabilidade e facilidade de manutenção superiores.
Além da estética, ele é resistente à umidade e ao desgaste, ideal para áreas de alto tráfego, onde a madeira convencional não seria prática. Assim, torna-se uma ótima opção para salas de estar, quartos e áreas externas cobertas. Combine diferentes tons de amadeirado para criar um efeito de mosaico ou use-o em paredes para um visual rústico e aconchegante.
2. Porcelanato cimentício
O estilo industrial segue firme nas preferências, e o porcelanato cimentício é um dos queridinhos por seu aspecto moderno e despojado. Oferece a robustez do cimento com a facilidade de limpeza do porcelanato, sem as imperfeições naturais do cimento.
É indicado para cozinhas, banheiros e áreas comerciais. Misture-o com móveis e decorações coloridas para um contraste interessante ou utilize em áreas amplas para reforçar o estilo minimalista.
3. Porcelanato marmorizado
O porcelanato que imita mármore é uma tendência forte devido ao seu luxo acessível e versatilidade. Ele proporciona a elegância do mármore com uma maior resistência a manchas e arranhões. Ideal para salas de jantar, hall de entrada e banheiros. Use-o em pisos e paredes para um ambiente sofisticado e harmonioso ou em móveis embutidos como bancadas e ilhas de cozinha.
4. Porcelanato geométrico
O design geométrico está em alta por sua capacidade de transformar espaços simples em ambientes modernos e dinâmicos. Oferece infinitas possibilidades de padrões, permitindo personalização e criatividade. Esse estilo é indicado para áreas pequenas como lavabos, corredores e cozinhas.
Combine-o com diferentes padrões e cores para criar murais únicos ou use em combinação com porcelanatos neutros para destacar áreas específicas.
5. Granilite
O estilo retrô do granilite está de volta, valorizado por sua aparência vintage e resistência. Além de esteticamente atrativo, é altamente resistente a impactos e abrasão. Perfeito para cozinhas, áreas de serviço e varandas. Utilize-o em bancadas e móveis embutidos para um visual contínuo e coerente ou crie contrastes com porcelanatos lisos para destacar a textura única do granilite.