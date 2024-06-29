De amadeirado a cimentício: confira 5 tendências de porcelanato para os espaços

Porcelanato geométrico pode ser aplicado nas paredes para um toque de modernidade ao ambiente Crédito: Dalla Home Center/Divulgação

Escolhas que vão muito além da beleza, as tendências do porcelanato envolvem funcionalidade e sustentabilidade. Seja para casa, seja para o ambiente de trabalho, as novidades desse mundo revolucionam os espaços com uma combinação única de elegância e responsabilidade ambiental.

Para quem deseja construir ou reformar, é essencial estar por dentro das novidades do mercado e se atualizar com os diferenciais para todos os ambientes. Para o diretor-presidente da Dalla Home Center, Ademir Luiz Dalla Bernardina, escolher o porcelanato ideal traz praticidade e estilo.

"O porcelanato traz novas possibilidades de decoração. Ao fazer essa escolha, é preciso considerar a harmonia com o ambiente, inovando sempre para criar espaços únicos e personalizados." Ademir Luiz Dalla Bernardina - Diretor-presidente da Dalla Home Center

Confira as cinco principais tendências para o mercado no segundo semestre de 2024, apontadas pelos arquiteto Victor Soares.

1. Amadeirado

Piso amadeirado apresenta resistência à umidade Crédito: Dalla Home Center

Continua em alta devido à sua capacidade de imitar a textura e aparência da madeira natural, oferecendo durabilidade e facilidade de manutenção superiores.

Além da estética, ele é resistente à umidade e ao desgaste, ideal para áreas de alto tráfego, onde a madeira convencional não seria prática. Assim, torna-se uma ótima opção para salas de estar, quartos e áreas externas cobertas. Combine diferentes tons de amadeirado para criar um efeito de mosaico ou use-o em paredes para um visual rústico e aconchegante.

2. Porcelanato cimentício

Porcelanato cimentício é hit na decoração por sua robustez e originalidade Crédito: Dalla Home Center/Divulgação

O estilo industrial segue firme nas preferências, e o porcelanato cimentício é um dos queridinhos por seu aspecto moderno e despojado. Oferece a robustez do cimento com a facilidade de limpeza do porcelanato, sem as imperfeições naturais do cimento.

É indicado para cozinhas, banheiros e áreas comerciais. Misture-o com móveis e decorações coloridas para um contraste interessante ou utilize em áreas amplas para reforçar o estilo minimalista.

3. Porcelanato marmorizado

Porcelanato marmorizado é ideal para banheiros Crédito: Dalla Home Center/Divulgação

O porcelanato que imita mármore é uma tendência forte devido ao seu luxo acessível e versatilidade. Ele proporciona a elegância do mármore com uma maior resistência a manchas e arranhões. Ideal para salas de jantar, hall de entrada e banheiros. Use-o em pisos e paredes para um ambiente sofisticado e harmonioso ou em móveis embutidos como bancadas e ilhas de cozinha.

4. Porcelanato geométrico

Porcelanato geométrico em detalhes: composição que atrai olhares Crédito: Dalla Home Center/Divulgação

O design geométrico está em alta por sua capacidade de transformar espaços simples em ambientes modernos e dinâmicos. Oferece infinitas possibilidades de padrões, permitindo personalização e criatividade. Esse estilo é indicado para áreas pequenas como lavabos, corredores e cozinhas.

Combine-o com diferentes padrões e cores para criar murais únicos ou use em combinação com porcelanatos neutros para destacar áreas específicas.

5. Granilite

Porcelanato granilite entrega um ar vintage e charmoso aos espalos Crédito: Dalla Home Center/Divulgação