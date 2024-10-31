De aeroporto à escola do futuro: ES investe em desenvolvimento e inovação

O Espírito Santo tem se destacado pelo crescimento em diferentes setores da economia. Segundo o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), apenas no segundo trimestre do ano, o Produto Interno Bruto (PIB) capixaba cresceu 3,1% e figurou acima da média nacional, de 2,9%.

No mercado de trabalho, 28.917 postos formais de trabalho foram gerados de janeiro a julho de 2024, com destaque para setores como: serviços, indústria, agropecuária e o comércio. Esses números posicionaram o Espírito Santo na 13ª colocação entre os Estados brasileiros na geração de novos postos formais durante o primeiro semestre, de acordo com a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

O resultado é um reflexo da elaboração de políticas que fomentam o desenvolvimento de diferentes regiões de solo capixaba. Nesse sentido, o governo estadual tem se destacado pelo investimento em diversas regiões do Estado. Linhares, por exemplo, passou por uma expansão no aeroporto, em 2023, que transformou a cidade. Agora, com mais voos, é possível impulsionar a economia e a produção local.

Para isso, o governo do Estado investiu R$67 milhões na obra que expandiu a pista e construiu um novo e moderno terminal de passageiros. Desde a inauguração, já aconteceram mais de 1.600 voos, que transportaram 5.500 passageiros. Isso representa uma nova porta de entrada para os negócios da região e uma conectividade estratégica que faz o Estado todo ganhar.

São essas iniciativas que o Made In ES, projeto de valorização do empreendedorismo capixaba da Rede Gazeta, busca reafirmar. Desde que foi lançado, há três anos, a iniciativa propõe-se atrair mais visibilidade ao Estado com ações que visam fortalecer a economia local.

Investimento em educação

Esses investimentos do governo, inclusive, foram pauta da última edição do programa exibida em outubro. Além dos projetos de infraestrutura, a educação capixaba também foi destacada. Afinal, investir em educação de qualidade também é crucial para o desenvolvimento do Estado.

Isso porque é por meio dela que é possível criar novas ideias, conceitos, produtos e, principalmente, novas realidades. Por isso, o governo do ES tem um compromisso com as escolas. Apenas a rede estadual de educação conta com mais de 400 instituições de ensino.

Entre elas, existem as escolas em tempo integral e também as escolas do futuro, que são as que se destacam no uso da tecnologia, inovação e experimentação. Até 2026, serão 50 instituições com esse reconhecimento.

As escolas do futuro têm aulas imersivas e com tecnologias que ajudam a desenvolver ainda mais a cultura digital e a inovação. Todas as escolas da rede estadual têm iniciativas voltadas para o ensino diferenciado.