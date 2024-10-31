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Made In ES

De aeroporto à escola do futuro: ES investe em desenvolvimento e inovação

Com ações integradas, governo estadual foi destaque no Made In ES como um dos agentes impulsionadores do crescimento do Estado
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

31 out 2024 às 11:44

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 11:44

O Espírito Santo tem se destacado pelo crescimento em diferentes setores da economia. Segundo o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), apenas no segundo trimestre do ano, o Produto Interno Bruto (PIB) capixaba cresceu 3,1% e figurou acima da média nacional, de 2,9%.
No mercado de trabalho, 28.917 postos formais de trabalho foram gerados de janeiro a julho de 2024, com destaque para setores como: serviços, indústria, agropecuária e o comércio. Esses números posicionaram o Espírito Santo na 13ª colocação entre os Estados brasileiros na geração de novos postos formais durante o primeiro semestre, de acordo com a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).
O resultado é um reflexo da elaboração de políticas que fomentam o desenvolvimento de diferentes regiões de solo capixaba. Nesse sentido, o governo estadual tem se destacado pelo investimento em diversas regiões do Estado. Linhares, por exemplo, passou por uma expansão no aeroporto, em 2023, que transformou a cidade. Agora, com mais voos, é possível impulsionar a economia e a produção local.
Para isso, o governo do Estado investiu R$67 milhões na obra que expandiu a pista e construiu um novo e moderno terminal de passageiros. Desde a inauguração, já aconteceram mais de 1.600 voos, que transportaram 5.500 passageiros. Isso representa uma nova porta de entrada para os negócios da região e uma conectividade estratégica que faz o Estado todo ganhar.
São essas iniciativas que o Made In ES, projeto de valorização do empreendedorismo capixaba da Rede Gazeta, busca reafirmar. Desde que foi lançado, há três anos, a iniciativa propõe-se atrair mais visibilidade ao Estado com ações que visam fortalecer a economia local.

Investimento em educação

Esses investimentos do governo, inclusive, foram pauta da última edição do programa exibida em outubro. Além dos projetos de infraestrutura, a educação capixaba também foi destacada. Afinal, investir em educação de qualidade também é crucial para o desenvolvimento do Estado.
Isso porque é por meio dela que é possível criar novas ideias, conceitos, produtos e, principalmente, novas realidades. Por isso, o governo do ES tem um compromisso com as escolas. Apenas a rede estadual de educação conta com mais de 400 instituições de ensino.
Entre elas, existem as escolas em tempo integral e também as escolas do futuro, que são as que se destacam no uso da tecnologia, inovação e experimentação. Até 2026, serão 50 instituições com esse reconhecimento.
As escolas do futuro têm aulas imersivas e com tecnologias que ajudam a desenvolver ainda mais a cultura digital e a inovação. Todas as escolas da rede estadual têm iniciativas voltadas para o ensino diferenciado.
ES investe em desenvolvimento e inovação
ES investe em desenvolvimento e inovação Crédito: SECOM/ES

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