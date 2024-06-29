Da linguiça à mortadela, marca do ES conquista a preferência do capixaba

Linguiça de churrasco é um dos carros-chefe da Cofril e faz sucesso nos pontos de venda Crédito: Cofril/ Divulgação

Qual a receita para uma marca se manter no topo da preferência do público? Para a Cofril, investimentos em tecnologia de ponta, estratégias pensadas para o consumidor e dedicação nas atividades, tudo isso aliado à qualidade dos mais de 120 itens produzidos e à presença marcante nos pontos de venda, são os motivos que fazem com que a empresa se destaque na memória dos capixabas.

Segundo o sócio-diretor da empresa, José Carlos Correa Cardoso, esses esforços têm gerado resultados. Tanto que a Cofril, indústria com sede em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, está em primeiro lugar no 32º Recall de Marcas A Gazeta, no segmento "Linguiça, Mortadela e Outros Embutidos”, pesquisa realizada com consumidores da Grande Vitória.

Ao todo, mais de 2.000 toneladas de produtos da Cofril chegam à mesa dos consumidores do Estado todo mês, na forma de carnes suínas in natura, temperadas e defumadas; ingredientes para feijoada; bacon e outros defumados; vários tipos de linguiça; presunto de pernil; apresuntado; mortadela; presunto de frango; e lombo tipo canadense, entre outros.

Na avaliação do sócio-diretor, os números expressivos também fazem a marca se manter em destaque no mercado capixaba ao longo de 37 anos. Nesse período, a Cofril também vem realizando diversos investimentos que se concentram na ampliação da área física da fábrica e na atualização dos equipamentos de produção e embalagem.

Além da qualidade dos produtos, a empresa aposta em um grande leque de opções de mercado, nos mais variados tipos de comércio, para estar diariamente presente na vida do consumidor. É possível encontrar os produtos Cofril em bares, lanchonetes, padarias, açougues, supermercados e outros grandes estabelecimentos.

José Carlos Correa Cardoso destaca que, para manter o padrão de qualidade, a empresa conta com uma equipe administrativa preparada e dedicada, que planeja tudo nos mínimos detalhes, para oferecer o que há de melhor em matéria de sabor na sua ampla linha de derivados de carne suína.

Ele acrescenta que tudo é feito dentro de modernas normas de higiene, em ambiente refrigerado e temperatura controlada, seguindo as exigências sanitárias e de boas práticas de fabricação, com total respeito ao meio ambiente. “A Cofril dispõe de moderno laboratório para análise biológica, garantindo assim o constante monitoramento da qualidade dos produtos”, pontua.

Para o sócio-diretor, a empresa também se destaca em não medir os esforços, que são concentrados para criar uma relação de reciprocidade com o público.

José Carlos Correa Cardoso, sócio-diretor da Cofril Crédito: Cofril/ Divulgação

"A Cofril se diferencia pelo comprometimento em produzir o que há de melhor em termos de qualidade e sabor, tornando-se a preferida do público" José Carlos Correa Cardoso - Sócio-diretor da Cofril

Saiba mais sobre a Cofril: