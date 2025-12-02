Conteúdo de Marca

Crédito verde impulsiona futuro sustentável do ES

Bandes se destaca com produtos e soluções que fomentam iniciativas inovadoras no Estado

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 16:33

Banco de Desenvolvimento tem ajudado a acelerar a transição energética no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Bandes

Com o Estado se preparando para receber mais investimentos sustentáveis, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) tem despontado como um dos principais parceiros nesse processo. Isso porque o banco, ao proporcionar soluções de crédito, tem ajudado a acelerar a transição para uma economia verde em terras capixabas.

“O Estado reúne todas as condições para se tornar referência nacional em inovação e tecnologias limpas, mas transformar esse potencial em resultados concretos exige mais do que estudos técnicos: demanda financiamento estruturado, articulação institucional e visão de longo prazo. É nesse ponto que o Bandes atua”, ressalta o diretor-presidente do Bandes, Marcelo Barbosa Saintive.

Os produtos e soluções verdes do banco são desenvolvidos em diferentes linhas de atuação. A primeira delas consiste em incentivar, por meio de crédito produtivo, projetos focados em desenvolvimento ambiental, social e economicamente sustentável.



Assim, os projetos apoiados pelo produto consistem em iniciativas de geração de energia renovável, como a construção de usinas solares e soluções fotovoltaicas para empresas; eficiência energética, uso de materiais reaproveitados, adequação ambiental de processos produtivos e projetos de baixo carbono.



Além disso, o Bandes conta com linhas de crédito específicas para incentivar programas de descarbonização e energia limpa. A linha “Finame Baixo Carbono” é voltada à aquisição de máquinas, veículos e equipamentos que reduzem as emissões de gases de efeito estufa (GEE) nos negócios, enquanto projetos de energia solar e outros sistemas de eficiência energética para empresas são contemplados por linhas como o Bandes Solar.



Para completar, o Fundo de Descarbonização do Espírito Santo, operado pelo banco com recursos do Fundo Soberano do Estado, vai apoiar projetos voltados ao clima e à transição energética, estimulando inovação, neutralidade de carbono nas cadeias produtivas e soluções tecnológicas limpas.



Além desses, outros pilares que orientam os investimentos do banco são a inovação, com apoio a empresas e soluções que impulsionam a competitividade do Estado; a modernização da indústria e o turismo sustentável, com incentivo a empreendimentos que valorizam o potencial econômico e cultural dos territórios.



