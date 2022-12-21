Cooperativismo de crédito celebra 120 anos de história no país

Agência do Sicredi em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. Crédito: Sicredi divulgação

O cooperativismo de crédito na América Latina teve sua origem em dezembro de 1902, com a fundação da primeira cooperativa de crédito do Brasil e da América Latina, em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Além de marcar uma nova forma de organização econômica no Brasil, a instituição, décadas mais tarde, foi uma das cooperativas fundadoras do Sicredi, instituição financeira cooperativa com atuação nacional.

Hoje, o Sicredi, instituição financeira privada mais antiga do país, está presente em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal, levando os valores do cooperativismo às regiões onde atua – um exemplo de que a cooperação é um dos principais caminhos para o desenvolvimento econômico local.

“As cooperativas de crédito são um importante fomento ao desenvolvimento socioeconômico por meio da cooperação e do empreendedorismo. Esse modelo, que tem como base a união de pessoas em torno de um objetivo comum com foco na melhoria da qualidade de vida, completa 120 anos. Dessa forma, a trajetória do Sicredi está diretamente ligada com a história do desenvolvimento da economia nas localidades onde atua”, explica o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Em 2022, o Sicredi ultrapassou a marca de 6 milhões de associados no Brasil, o que reforça o ciclo virtuoso do cooperativismo, que promove a geração de mais empregos, renda, novos investimentos e prosperidade para os associados e a sociedade. Com atuação no Espírito Santo desde 2021, o Sicredi conta com mais de 20 pontos de atendimento no território capixaba. Em nível nacional, a instituição está presente em mais de 1,6 mil cidades brasileiras com número superior a 2,4 mil agências.

“Em 200 municípios brasileiros, o Sicredi é a única instituição financeira com presença física, o que mostra nosso genuíno interesse em levar o desenvolvimento para todos, independentemente do tamanho das localidades. Essa prática centenária nos aproxima, cada vez mais, de nossos associados e de suas realidades”, complementa Port.

Fomento ao desenvolvimento local

De acordo com o Banco Central do Brasil, as cooperativas de crédito são a alternativa mais viável para os pequenos negócios, realidade reforçada por estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) ao apontar que mais de 90% das empresas do Brasil pertencem a micro ou pequenos empreendedores, o que representa mais da metade dos empregos formais do país.

Márcio Port, presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste. Crédito: Marco Brehmes/ divulgação

"O fomento ao crescimento econômico local é um dos pilares de atuação do Sicredi, pois é possível promover mudanças positivas nas regiões quando agimos coletivamente e com o mesmo objetivo: desenvolver as localidades para a construção de uma sociedade mais próspera, uma vez que o cooperativismo é um dos mecanismos mais eficazes para promover a inclusão financeira às pessoas" Márcio Port - Presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste

Sobre o Sicredi:

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Seu modelo de gestão valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados. Com presença nacional, o Sicredi conta com mais de 2.400 agências e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

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