Cooperativa odontológica completa 25 anos com expansão para todo o ES

Adriano Barbosa, presidente da Uniodonto Espírito Santo, afirma que a cooperativa busca incessantemente a valorização dos cooperados e credenciados Crédito: Uniodonto Espírito Santo/Divulgação

Reconhecida por prestar um trabalho de excelência no segmento odontológico, pautado em valores e princípios humanos, a Uniodonto Sul Capixaba, que completa 25 anos em 2022, expandiu sua área de atuação e agora, além da região Sul , passa a atender todo o Estado. Com a novidade, a cooperativa passa a se chamar Uniodonto Espírito Santo.

Foi no ano passado que a cooperativa odontológica viu a possibilidade de ampliar seu território para todo o Espírito Santo . Para isso, solicitou à Uniodonto do Brasil (entidade nacional) a sessão de todo o Estado para a sua área, pleito que foi atendido.

“Após um minucioso trabalho de Planejamento Estratégico, estamos desenvolvendo ações na região da Grande Vitória e algumas cidades do Norte do Estado, formando uma nova rede de profissionais para o pleno atendimento de nossos beneficiários, além de um projeto para vendas e acordos comerciais nessas regiões”, relata o presidente da cooperativa capixaba, Adriano Barbosa.

A expansão não se limitou às fronteiras do Estado, mas também chegou ao Rio de Janeiro . “A Uniodonto de Itaperuna estava passando por um momento de transição em sua gestão e nos procurou com uma proposta de transferência de sua carteira de beneficiários por sermos uma cooperativa que possui certificado de sustentabilidade econômico-financeiro e excelentes índices de credibilidade”, complementa Barbosa, acrescentando que hoje já estão devidamente instalados na região, buscando formar nova rede de profissionais e prospectando novos clientes e parceiros comerciais.

RECONHECIMENTO

Ao longo desses 25 anos de história, a cooperativa coleciona diversas premiações, como o Prêmio de Sustentabilidade Econômico-Financeiro concedido pela Uniodonto do Brasil às cooperativas que se destacam no país. Além disso, outro reconhecimento importante tem sido o Prêmio Gazeta Empresarial, que através de pesquisas do Instituto Futura tem reconhecido a Uniodonto como melhor Plano Odontológico da região Sul do Espírito Santo nos últimos oito anos.

“São 25 anos de fundação em plena atividade e crescimento constante, com sustentabilidade, em um mercado desafiador para planos odontológicos. Isso é motivo de muita alegria. Por essa razão, estamos programando algumas ações que irão ocorrer durante este ano, entre elas a confecção de um selo comemorativo que marque essa importante data”, disse o presidente.

O QUE VEM POR AÍ

Ainda de acordo com Adriano Barbosa, o trabalho está a todo vapor. Isso porque a cooperativa está caminhando para instalação de clínicas próprias em pontos estratégicos da região Sul do Estado, além de estarem trabalhando na formação de rede cooperada e credenciada em todo o Espírito Santo. Também estão sendo desenvolvidos protocolos de autorização de tratamento mais ágeis.

O crescimento da cooperativa na região de Itaperuna também está no radar, assim como a estruturação de um escritório de referência na região da Grande Vitória.

“Buscamos incessantemente a valorização de nossos cooperados e credenciados, com tabelas justas e pagamentos rápidos das faturas. Enfim, nosso propósito é continuar crescendo com sustentabilidade e principalmente qualidade”, completa.

HISTÓRIA

Em 1997, um grupo de profissionais da odontologia capixaba de Cachoeiro de Itapemirim e região decidiu constituir uma cooperativa. O objetivo principal foi promover a autoproteção contra as mudanças que estavam sendo vivenciadas no mercado e, ao mesmo tempo, seguir levando atendimentos e serviços de qualidade para a população a um preço justo. Assim, surgiu a Uniodonto Espírito Santo, um dos principais e mais reconhecidos empreendimentos do segmento odontológico do Estado, que completa 25 anos em 2022.

Presidente da cooperativa, Adriano Barbosa relembra que na década de 1990 estava ocorrendo a disseminação de convênios particulares que vieram impor condições inadequadas de trabalho para a categoria. A solução encontrada por eles para combater a situação foi o cooperativismo. “Recebemos apoio da Unimed Sul Capixaba, que já estava implantada na região, e passamos a compreender que esse modelo societário é a melhor alternativa por ser o sistema mais democrático que se apresenta no mercado”, conta.

Desde então, a busca por alcançar e garantir o equilíbrio econômico-financeiro para viabilizar os avanços imaginados passou a pautar toda a atuação dos profissionais. Para isso, foi criada uma rede capacitada para o atendimento aos beneficiários, feito um planejamento para a capacitação dos dirigentes e colaboradores e elaborado um projeto de vendas visando ao crescimento do empreendimento. Todos esses passos possibilitaram à Uniodonto ES passar da categoria "pequena" para "média operadora".