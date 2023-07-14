Cooperativa do ES investe mais de R$ 3,5 milhões em projetos sociais

As iniciativas abrangem diversas áreas e beneficiarão mais de 94 mil pessoas. Crédito: Sicoob/Divulgação

Fazer o bem e gerar transformação, objetivos tão nobres e necessários, são estimulados na quinta edição do Edital de Projetos Sociais do Sicoob ES. Neste ano, foram selecionados 153 projetos que receberão um montante de mais de R$ 3,5 milhões.

As iniciativas abrangem diversas áreas, como ação social, educação, esporte, cultura, meio ambiente, empreendedorismo, saúde e inovação, e beneficiarão mais de 94 mil pessoas. Esses projetos foram escolhidos entre mais de 330 inscrições e serão realizados em 68 municípios do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia.

A Superintendente de Pessoas e Responsabilidade Social do Sicoob ES, Sandra Kwak, expressou sua felicidade em anunciar os projetos selecionados nessa edição. Ela ressaltou a crença na cooperação e no impacto positivo que essas iniciativas trarão para as comunidades locais.

“O Sicoob ES acredita no poder da união e na importância de investir em projetos da própria comunidade que promovam o desenvolvimento econômico e social.”

A Superintendente de Pessoas e Responsabilidade Social do Sicoob ES, Sandra Kwak, expressou sua felicidade em anunciar os projetos selecionados nessa edição Crédito: Sicoob/Divulgação

O financiamento dos projetos escolhidos será realizado por meio do Fundo de Investimento Social (FIS), que é composto por 1% do resultado das cooperativas que fazem parte do Sicoob ES. Sandra destacou que essa atuação está alinhada com os princípios do cooperativismo, que valoriza a colaboração e o impacto positivo nas comunidades.

“O Sicoob ES demonstra também o seu propósito de promover a justiça financeira e prosperidade por meio de investimentos em iniciativas próprias e no apoio a projetos de diversas entidades sociais locais, cujos investimentos em 2022 totalizou mais de R$ 6 milhões para ações socioambientais. Esses recursos têm sido fundamentais para impulsionar projetos transformadores e proporcionar melhorias significativas nas comunidades atendidas”, reitera Kwak.

A lista completa dos projetos selecionados no 5º edital social do Sicoob ES pode ser encontrada no site comunidadesicoob.com.br.

Investimento que promove transformação

O projeto Aprender para Gerar é uma das iniciativas apoiadas pelo edital social do Sicoob ES e oferta cursos de qualificação profissional para mulheres e jovens em situação de vulnerabilidade social promovendo a inclusão, geração de renda e inserção no mercado de trabalho. Fernando Forza, diretor-presidente do projeto, comemora.

“Estamos extremamente gratos ao Sicoob ES por reconhecer a importância desse projeto, por seu compromisso em melhorar a vida das pessoas em nossa comunidade e nos apoiar na execução das ações”. O projeto proporciona apoio integral, desde a formação até o acompanhamento pós-curso, incentivando o desenvolvimento de empreendedores locais.

Sobre o Sicoob ES

O Sicoob ES é uma instituição financeira cooperativa que conta com mais de 660 mil associados e tem atuação nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. Ele é composto por seis cooperativas filiadas: Conexão, Coopermais, Sul-Serrano, Sul, Sul-Litorâneo e Credirochas. Os associados, que são donos da cooperativa, têm acesso a uma ampla gama de serviços bancários, como conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, pagamentos por cartão de crédito e débito, e pagamentos online.

Em âmbito nacional, o Sicoob está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, com cerca de 7 milhões de cooperados. É a única instituição financeira presente em mais de 386 municípios.