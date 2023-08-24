Cooperativa do ES alcança R$ 11,3 bilhões em crédito no primeiro semestre do ano

Sicoob ES já alcançou o valor de R$ 11,3 bilhões em carteira de crédito até este momento Crédito: Sicoob ES/Divulgação

De janeiro a junho de 2023, o Sicoob ES registrou um crescimento de 27,16% em valores de empréstimos e financiamento em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esse aumento da carteira de crédito da cooperativa representou mais de R$ 2,4 bilhões nos últimos 12 meses, totalizando o valor de R$ 11,3 bilhões.

Os detalhes sobre os resultados financeiros e os impactos sociais gerados pela cooperativa foram divulgados no último dia 15, em transmissão ao vivo realizada no canal oficial do Sicoob ES no YouTube.

Outro destaque foi o crescimento de 61% na carteira de crédito rural, que alcançou a marca de R$ 1,7 bilhão ao final do primeiro semestre.

O diretor de Operações e Negócios do Sicoob Central ES, Alecsandro Casassi, atribui esse avanço às contratações nas linhas de comercialização – que apresentaram um aumento de 137% – e às deliberações destinadas a custeio e investimento, que também apresentaram um acréscimo de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior.

"Nosso foco é estar próximo dos associados e da comunidade, oferecendo soluções que se ajustem às suas necessidades. Ao escolherem os produtos e serviços das cooperativas, os cooperados contribuem não apenas para sua saúde financeira, mas também para o desenvolvimento econômico e social local", enfatiza.

Impacto social

Durante o último semestre, produtores de 131 cidades se beneficiaram das linhas de crédito rural, sendo que 55% dessas operações foram realizadas com pequenos e médios produtores.

Alecsandro garante que a parceria com o setor agropecuário continua firme, com a expectativa de disponibilizar mais de R$ 2,2 bilhões para o agronegócio no ano-safra 2023/2024.

“O apoio para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas também registrou crescimento. Do total de crédito liberado para as empresas associadas no primeiro semestre de 2023, 40% foram destinados para os pequenos negócios. Isso representa mais de 12 mil contratos”, afirma o diretor.

O diretor de Operações e Negócios, Alecsandro Casassi, afirma que o Sicoob ES vai continuar trabalhando para estreitar parceria com o setor agropecuário Crédito: Sicoob ES/Divulgação

Mesmo com o crescimento nas liberações de crédito, a inadimplência permaneceu estável, com variação de 0,3 pontos percentuais em relação ao primeiro semestre de 2022, encerrando o período em 1,91%.

Para se ter uma ideia, de acordo com dados nacionais do Banco Central, a inadimplência no Sistema Financeiro Nacional (SFN) atingiu 3,55% em junho, considerando operações de crédito com recursos livres.

Foco em soluções

No decorrer do primeiro semestre, o sistema regional também observou um crescimento nas receitas provenientes da comercialização de produtos e serviços, registrando um aumento de 26,57%, com um valor total de mais de R$ 194 milhões.

O cartão Sicoobcard, por exemplo, desempenhou um papel fundamental nesse aumento das receitas. Com ele, os resultados dobraram em relação ao primeiro semestre de 2023.

Casassi ressalta que mudanças estratégicas foram implementadas para atrair novos associados e para oferecer vantagens adicionais aos associados atuais. "Redirecionamos nossa estratégia para focar no relacionamento e na fidelização. Além disso, introduzimos benefícios como anuidade zero, cartão adicional gratuito e sistema de cashback", enumera.

Para o segundo semestre de 2023, novas implementações estão sendo planejadas. Uma delas vai acontecer nas transações via Pix, incluindo o Pix Crédito, que vai permitir o parcelamento de operações realizadas por meio desse sistema, e o Pix Saque e Troco, que vai possibilitar o saque de valores em espécie em estabelecimentos comerciais.

Soluções incorporadas no primeiro semestre

Antecipação do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Oferece aos associados a oportunidade de adiantar até cinco parcelas desse direito, sem impactar sua renda mensal.

Crédito consignado do Sicoob, desde março de 2023, com taxas competitivas e contratação facilitada, aos servidores públicos do Espírito Santo.

Associados que possuem imóveis no centro de Vitória têm acesso a soluções de crédito em condições especiais para reforma e revitalização das edificações.

Adiantamento sobre o contrato de câmbio (ACC/ACE), que possibilita a antecipação dos valores de mercadorias exportadas.

Home Broker, solução integrada ao aplicativo e ao Internet Banking do Sicoob, o que simplifica as operações ao consolidá-las em um único local. Com apenas alguns cliques, os associados podem facilmente consultar um portfólio diversificado de produtos de investimento, tanto de renda fixa quanto variável.

Sobre o Sicoob

O Sicoob ES é uma instituição financeira cooperativa que tem mais de 670 mil associados e atua no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, na Bahia e em São José dos Campos, em São Paulo. No ES, são seis as cooperativas filiadas: Sul-Litorâneo, Sul, Conexão, Coopermais, Sul-Serrano e Credirochas.

A associação oferece todos os serviços tipicamente bancários, como conta-corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, pagamentos por cartão de crédito e de débito, além de pagamentos on-line.

Em nível nacional, soma mais de 7,3 milhões de cooperados e está presente em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal, além de ser a única instituição financeira presente em 391 municípios.

Formado por aproximadamente 339 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, segundo ranking do Banco Central, com mais de 4.500 pontos de atendimento em 2.337 cidades brasileiras.