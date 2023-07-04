Cooperativa de saúde celebra 30 anos com investimentos e novos serviços

A Unimed Noroeste Capixaba também inaugurou a nova sede do Espaço Viver Bem para prestar assistência à saúde de forma humana e individualizada. Crédito: Unimed Noroeste Capixaba/Divulgação

Intrínseco à atuação médica, o cuidado com o próximo diz muito sobre humanidade. Um trabalho focado no outro e feito de forma coletiva também manifesta vocação cooperativista, que busca o crescimento sustentável da comunidade e melhoria das atividades disponíveis para a população. Foi unindo todos esses fatores que nasceu a Unimed Noroeste Capixaba. Hoje, a marca comemora 30 anos de história com investimentos e ampliação de serviços.

Em junho, por exemplo, foi inaugurada a nova sede do Espaço Viver Bem, que conta com uma estrutura completa para prestar assistência à saúde de forma humana e individualizada.

Além dos programas já existentes, o espaço trabalha com atendimento aos pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) baseado na ciência ABA, que tem como foco a promoção do ensino e o fortalecimento de novas habilidades, a fim de observar a relação entre o comportamento do cotidiano, o ambiente e a aprendizagem.

Novo espaço e investimentos futuros

Em fevereiro de 2023, por exemplo, a cooperativa inaugurou o Espaço Unimed em São Gabriel da Palha, para oferecer consultas com médicos especializado Crédito: Unimed Noroeste Capixaba/Divulgação

Em fevereiro de 2023, a cooperativa também inaugurou o Espaço Unimed em São Gabriel da Palha, para oferecer consultas com médicos especializados e evitar que o beneficiário se desloque a outros municípios em busca de uma assistência adequada.

“Nosso objetivo é possibilitar aos clientes mais flexibilidade nos atendimentos e marcações de consultas médicas, além de proporcionar uma estrutura moderna e que garanta a melhor experiência aos nossos beneficiários”, afirma o diretor de Recursos Próprios e Provimentos em Saúde, Alexandre Castelluber.

Atualmente, a Unimed Noroeste Capixaba é responsável por 281 médicos cooperados, 55 mil clientes, 560 colaboradores e pelo gerenciamento de um complexo sistema de saúde, que inclui uma rede de prestadores de serviço distribuídos por hospitais, laboratórios e clínicas.

Mesmo em meio a um cenário desafiador, o diretor-presidente da Unimed Noroeste Capixaba, Welderson Luiz Specimilli Rodrigues, reforça que a cooperativa está preparada e por isso assume uma posição de referência no mercado. Segundo ele, os trabalhos desenvolvidos pela cooperativa ao longo desse período contribuíram para que a marca se tornasse referência em saúde suplementar.

“Comemoramos o fato de sermos uma cooperativa sólida, que investe em tecnologia, infraestrutura e no compromisso de promover ainda mais oportunidades de trabalho aos nossos cooperados, além de oferecer uma assistência humanizada à saúde aos nossos beneficiários”.

A esquerda, Dr. Jocimar Tamanini (Diretor Financeiro e de Mercado). Ao centro, Dr. Alexandre Castelluber (Diretor de Recursos Próprios e Provimentos em Saúde), à direita- Dr. Welderson Luiz Specimili Rodrigues (Diretor Presidente). Crédito: Unimed Noroeste Capixaba/Divulgação

Para o segundo semestre do ano, inclusive, a cooperativa planeja a construção do Laboratório Unimed, que busca a verticalização e diversificação de recursos próprios, além do projeto de expansão do hospital e a construção da Maternidade Unimed Noroeste.

Ainda hoje, a Instituição segue em transformação e apostando em inovações tecnológicas, a fim de responder os desafios de forma ética e responsável.

“Nossa qualidade médica fez da marca Unimed uma referência em saúde. Escolhemos o compromisso de cuidar de milhares de vidas com conhecimento, dedicação e vocação. Os desafios enfrentados serviram de inspiração para a união de todos os cooperados e colaboradores em torno de um mesmo propósito: cuidar de vidas”, finaliza o diretor presidente.

Unimed Noroeste Capixaba