Cooperativa de saúde aposta em valorização da equipe

A Unimed Vitória está ampliando os canais de participação e transparência Crédito: Divulgação

O que torna uma cooperativa realmente forte e preparada para lidar com os mais diversos desafios? Na perspectiva do diretor-presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel, a resposta não pode ser outra: tudo deve partir da união entre seus cooperados.

É com base nessa convicção que a cooperativa de saúde vem investindo na valorização de seus quase 2.600 médicos cooperados, ampliando os canais de participação e de transparência.

“A Unimed Vitória tem como propósito oferecer o que há de melhor na área de assistência à saúde aos seus mais de 410 mil beneficiários. E isso só é possível graças ao nosso excelente corpo clínico, formado por médicos de diferentes especialidades, que são uma referência no Espírito Santo”, ressalta Pimentel.

Por esse motivo, continua o diretor-presidente, a Unimed Vitória busca meios que propiciem que todos se sintam representados e tenham voz nas decisões dos gestores.

"O momento vivido pela saúde suplementar no Brasil é desafiador. Para superarmos essa fase, todos devem ter voz e vez, seguindo o princípio cooperativista da gestão democrática" Fabiano Pimentel - Diretor-presidente da Unimed Vitória

Além de Pimentel, a executiva da Unimed Vitória é composta pelas seguintes diretorias: Administrativo-financeira, com Norma Louzada; de Recursos Próprios, liderada por Adriana Botti; Mercado,com Dejair Cordeiro; e de Provimento de Saúde, que tem Alexandre Tironi à frente.

O grupo atua em várias frentes de forma alinhada e busca por inovação e incorporação de novas soluções e tecnologias, a melhoria de processos que facilitem a vida dos usuários e a melhoria de suas unidades próprias, que hoje são 11, incluindo o Hospital Unimed (HU), a Maternidade Unimed, a Unimed Diagnóstico e o Centro de Especialidades.

Desenvolvimento social

Além do desenvolvimento próprio, outro foco de atuação da cooperativa de saúde é o desenvolvimento social. Por meio do Instituto Unimed Vitória (IUV), projetos e ações sociais aprovados pelas leis de incentivo fiscal são apoiados todos os anos.

Os recursos são provenientes do programa de Redirecionamento do Imposto de Renda (RIR), a partir do qual colaboradores e cooperados destinam parte do seu imposto devido a iniciativas diversas. Em 10 anos, cerca de R$ 20 milhões foram arrecadados, beneficiando 120 projetos sociais.

“O interesse pela comunidade também é um princípio do cooperativismo. Então, nós também temos que contribuir com a sociedade como um todo”, atesta Pimentel.