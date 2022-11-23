Cooperativa de saúde aposta em holding para alavancar novos projetos

A nova Unidade Avançada da Serra, um moderno complexo de saúde, é um dos investimentos da holding da Unimed Vitória Crédito: Unimed Vitória/Divulgação

Superar desafios e potencializar resultados são os grandes objetivos da Unimed Vitória, que vem se transformando a fim de criar estratégias de mercado rumo ao desenvolvimento. Dessa forma, surgiu a Holding Unimed Vitória, que passa a financiar grandes investimentos da cooperativa voltados para a área da saúde.

Seguindo as tendências de mercado, a criação da holding, em outubro de 2020, é uma resposta às mudanças no segmento da saúde suplementar e uma forma de valorização dos cooperados. Com ela, os médicos têm prioridade para atuar como investidores, recebendo dividendos dos negócios em que participarem.

Entre os exemplos de projetos que estão sendo realizados por meio desse novo modelo de negócio está a Unidade Avançada da Serra, um moderno complexo de saúde, com capacidade para realizar até 30 mil atendimentos por mês, que começa a ser construída em novembro deste ano na Rodovia Norte Sul.

Com investimento de cerca de R$ 114 milhões, a nova unidade é baseada no conceito de “Hospital Dia”, no qual são realizados os procedimentos e tratamentos clínicos que não demandam internação.

Serão oferecidos serviços como pronto atendimento adulto e pediátrico, exames laboratoriais, ultrassonografia, raio-X, tomografia, mamografia, ecografia, endoscopia, ressonância e atendimento oncológico. As unidades do Personal e do Viver Bem, que já funcionam na cidade, também ficarão neste novo espaço.

Fernando Ronchi: "Buscamos investir cada vez mais em inovação para encontrarmos soluções inteligentes, com impacto positivo na vida das pessoas" Crédito: Unimed Vitória/Divulgação

A unidade terá 15.800 metros quadrados de área construída e vai gerar mais de 500 postos diretos e indiretos de trabalho, somando colaboradores, cooperados e trabalhadores do setor de construção civil.

"Nossos esforços estão concentrados para fortalecer o cooperativismo e valorizar nossos cooperados. Buscamos investir cada vez mais em inovação para encontrarmos soluções inteligentes, com impacto positivo na vida das pessoas. Esse conceito de Unidade Avançada, com integração de serviços, representa um avanço ainda maior na qualidade dos atendimentos para nossos beneficiários", destaca o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi.

Centro de Saúde Mental e expansão do Hospital Unimed

Outro projeto que será realizado por meio da holding é a construção, também na cidade da Serra, de uma unidade referência em terapias para o tratamento de transtornos do neurodesenvolvimento de crianças e adolescentes, cuja proposta é oferecer serviços especializados com resolutividade, acolhimento e eficácia. Prevista para ser entregue no primeiro semestre de 2023, a unidade terá 625 metros quadrados de área construída.

A expansão do Hospital Unimed (HU), em Vitória, também está nos planos a serem realizados pela cooperativa através da holding Unimed Vitória. Para tanto, a aquisição de três terrenos anexos ao hospital foi finalizada em agosto deste ano. Desde então, o projeto da ampliação que já tinha passado por várias fases de desenvolvimento, entrou em fase de pré-execução.