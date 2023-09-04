Cooperativa capixaba investe no conilon e contribui na atividade cafeeira no ES

Antes de chegar à mesa dos amantes de café, os grãos passam por diversos processos de produção. Crédito: Cooabriel/Divulgação

Responsável por mais de 70% da produção nacional de café conilon, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o Espírito Santo conta com mais de 40 mil propriedades rurais que se dedicam a esse cultivo. Antes de chegar à mesa dos amantes da bebida, os grãos passam por diversos processos de produção.

E essa atividade cafeeira no Estado conta com o apoio de entidades como a Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel, a Cooabriel, considerada a maior cooperativa de café conilon do Brasil.

Conforme afirma o presidente da instituição, Luiz Carlos Bastianello, no início, a cooperativa atuou como um elo de ligação entre a produção e o mercado. Aliás, a Cooabriel começou as atividades com o setor de consumo e só depois iniciou uma prestação de serviços voltados para o café.

Ainda segundo Bastianello, a cooperativa teve um papel de protagonismo na história do conilon. Atualmente está presente na região Norte e Noroeste capixaba e no Sul e extremo Sul da Bahia, contribuindo em diversos aspectos da produção cafeeira.

Segundo o presidente da instituição, Luiz Carlos Bastianello, no início, a cooperativa atuou como um elo de ligação entre a produção e o mercado. Crédito: Cooabriel/Divulgação

“A cooperativa oferece uma prestação de serviços completa. Costumamos dizer que o produtor precisa ter apenas um local para o plantio e a mão de obra, que a cooperativa oferecerá o suporte necessário, indo desde a assistência técnica, passando pelo fornecimento de mudas até a comercialização dos grãos produzidos, além de capacitação e troca de conhecimentos e tecnologias”, reforça Bastianello.

Além de programas e outras iniciativas para aumento da produtividade, os cafeicultores são incentivados a adotar as melhores práticas nos processos agrícolas, em busca da melhoria contínua dos cafés cultivados. O quadro social da instituição conta atualmente com mais de 7.500 cooperados, no Espírito Santo e na Bahia.

Apenas em 2022, a comercialização de café foi superior a 1,7 milhão de sacas e foi registrado um faturamento bruto de R$ 1,8 bilhão. A recepção de safra também atingiu o recorde de 2.043.928 sacas.

Vale ressaltar que o conilon no setor agrícola capixaba possui números representativos e, como destaca o presidente da Cooabriel, é responsável por manter a empregabilidade de muitas famílias capixabas. “A maioria das propriedades que cultivam o café conilon tem na própria base familiar a fonte de mão de obra para as atividades. Por isso, é indispensável buscar apoiar essas famílias, que constituem a grande força da produção do café capixaba”, afirma Bastianello.

A Cooabriel conta também com um laboratório de análises Crédito: Cooabriel/Divulgação

Em 2022, a Cooabriel foi reconhecida como a 20ª maior empresa do Estado do Espírito Santo, de acordo com ranking IEL/Findes. Já no anuário Globo Rural, a cooperativa figurou na posição 181 no ranking das 500 maiores empresas do agronegócio do país.

“Temos um foco muito forte no cooperado porque entendemos que ele é a base da cooperativa. Buscamos formas de apoiar as atividades produtivas e fazer a diferença na vida desses produtores, para que obtenham retorno na atividade e nela possam permanecer”, finaliza Bastianello.

Cooabriel

Fundada em setembro de 1963, a Cooabriel – Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel é a maior cooperativa de café conilon do Brasil. Com sede administrativa em São Gabriel da Palha, a Cooabriel celebra 60 anos de fundação em 2023.